17.09.2024, 13:10 32181
Открывается новая страница в истории - Токаев о сотрудничестве ЦА и Германии
Фото: Акорда
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Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие во встрече глав государств Центральной Азии и федерального канцлера Германии Олафа Шольца, сообщает Акорда.
Открывая саммит, глава государства выразил признательность Шольцу и лидерам стран Центральной Азии за участие и поддержку региональной кооперации. Президент Казахстана отметил, что диалог на высшем уровне, старт которому был дан в Берлине в сентябре прошлого года, приобрел регулярный и доверительный характер.
Считаю это свидетельством заинтересованности и стремления государств Центральной Азии и Германии к всестороннему развитию регионального стратегического партнерства. Наша встреча призвана не только подвести итоги совместной работы, но и наметить новые пути для дальнейшего углубления кооперации. Сегодня мы обсудим важные вопросы, касающиеся таких сфер, как торговля, инвестиции, энергетика, экология, транспорт и логистика, образование и наука. Уверен, наши конструктивные дискуссии приведут к конкретным решениям, которые принесут пользу всем нашим странам", - сказал Токаев.
По его словам, сегодня открывается новая страница в истории многопланового сотрудничества в формате "Центральная Азия - Германия".
Социально-экономический, научно-технологический прогресс Германии является хорошим примером для многих государств. Положительное влияние немецких технологий и инвестиций в самых различных сферах экономики трудно переоценить. Мы высоко ценим приверженность Германии развитию равноправного партнерства со всеми странами нашего региона. Это подтверждает принятый социал-демократической партией Германии позиционный документ под названием "Центральная Азия: строить мосты и создавать возможности", - подчеркнул президент.
Он добавил, что Казахстан, следуя формуле "успешная Центральная Азия - успешный Казахстан", стремится к расширению сотрудничества в формате "Центральная Азия плюс". Поэтому полномасштабное партнерство с Германией - одним из самых развитых государств мира и крупнейшей экономикой Европейского союза - является для Казахстана и государств Центральной Азии приоритетом.
Напомним, сегодня в Астану прибыли лидеры стран Центральной Азии для участия во второй встрече глав государств ЦА и федерального канцлера Германии Олафа Шольца.
Вчера президент Токаев встретился с представителями немецких деловых кругов и принял участие в бизнес-форуме "Казахстан + Германия", по итогам которого был подписан ряд документов.
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17.09.2024, 11:52 34721
Вырубку леса полностью запретили в резервате "Ертіс орманы"
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Павлодар. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии Казахстана ввело запрет на вырубку леса в резервате "Ертіс орманы". Соответствующий приказ подписал председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии.
Ввести запрет для республиканского государственного учреждения государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы" все виды рубок леса (кроме уборки ликвидной захламленности, разрубки просек и рубок ухода за лесом) в насаждениях на участках государственного лесного фонда со дня введения в действие настоящего приказа до 1 января 2029 года", - говорится в документе.
Контроль за исполнением приказа будет исполнять Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира.
Главе природного резервата "Ертіс орманы" предписано:
- принять необходимые меры по реализации приказа;
- представлять ежегодно к 10 июня и 10 января в Комитет лесного хозяйства и животного мира информацию о принятых мерах по охране лесов от незаконных порубок.
Приказ вводится в действие с 27 сентября 2024 года.
Ранее сообщалось, что в резервате "Семей орманы" десятая часть леса потеряна из-за пожаров. Тем не менее в резервате продолжается незаконная вырубка леса.
До этого Антикор сообщил о завершении расследования в отношении ОПГ во главе с гендиректором резервата "Ертіс орманы". С 2022 по 2023 год преступники незаконно продавали деловую древесину под видом технологических и топливных дров. Всего было продано леса на сумму около 153 млн тенге. Всех участников ОПГ арестовали. За аналогичные преступления ранее было осуждено руководство "Семей орманы". Был задержан директор филиала резервата и еще около 20 лиц.
17.09.2024, 11:21 38386
Незаконно предоставленный бизнесмену участок в Центральном парке Актобе вернули государству
Площадь участка составляет 1,4 га
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Актобе. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Актобе выявила факт незаконного предоставления индивидуальному предпринимателю земельного участка площадью 1,4 га, расположенного в Центральном парке Актобе.
Данный земельный участок решением суда был возвращен государству. Возврат вышеуказанного земельного участка позволит сохранить зеленую зону городского парка, а также обеспечить доступ к земельным участкам общего пользования для жителей города", - сообщили в горпрокуратуре.
Напомним, ранее в Петропавловске разгорелся скандал вокруг строительства многоэтажных домов, ради которых владеющий участком бизнесмен вырубил целую березовую рощу. А в ЗКО компанию оштрафовали за незаконное снятие плодородного слоя почвы.
Ранее в Мангистауской области вернули в госсобственность участок стоимостью 3,1 млрд тенге.
17.09.2024, 11:10 37291
В Казахстане назначили нового главного санврача
Фото: telegram/UKIMET.POINTS
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Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Новым главным санитарным врачом Казахстана назначена Сархат Бейсенова, сообщает пресс-служба правительства страны.
Постановлением правительства Республики Казахстан Бейсенова Сархат Сагинтаевна назначена на должность председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения - главного государственного санитарного врача РК", - говориться в сообщении.
Сархат Бейсенова родилась 29 сентября 1972 года. В 1996 году окончила Карагандинский государственный медицинский институт по специальности "гигиенист-эпидемиолог". В 2015 году Университет Туран - Астана по специальности "юрист". Трудовую деятельность начала в 1996 году эпидемиологом санитарно-эпидемиологической станции Акмолы. Работала руководителем департамента по защите прав потребителей города Астаны Агентства по защите прав потребителей, заместителем руководителя департамента охраны общественного здоровья города Астаны Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения. С 2020 года занимала должность руководителя столичного санитарно-эпидемиологического контроля.
Ранее Айжан Есмагамбетова ушла с должности вице-министра здравоохранения.
17.09.2024, 09:50 41956
Туркестан получит особый статус
Фото: advantour.com
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Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В мажилисе парламента вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков представил законопроект "Об особом статусе города Туркестан", сообщили в пресс-службе Министерства национальной экономики.
Придание городу особого статуса позволит всесторонне раскрыть потенциал Туркестана как духовной столицы тюркского мира, центра притяжения туристов и паломников и, как следствие, окажет мультипликативный эффект на социально-экономическое развитие всего региона и качественное улучшение уровня жизни населения", - проинформировал вице-министр.
Основаниями для разработки проекта закона послужили признание города Туркестана Советом сотрудничества тюркоязычных государств духовной столицей тюркского мира, а также необходимость сохранения исторического облика города и объектов историко-культурного наследия.
По данным Бауыржана Омарбекова, основными новеллами законопроекта являются создание резервата памятников археологии города Туркестана, ограничение в строительстве вокруг мавзолея Ходжа Ахмеда Яссауи, а также меры поддержки предпринимателей и ремесленников и др.
Маслихат города Туркестана будет утверждать градостроительный регламент, дизайн-код города, правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования, порядок использования символики на территории Туркестана и др.
Акимату города будут переданы 27 компетенций по трем направлениям. Первое из которых ориентировано на регулирование вопросов сохранения культурного достояния и духовного развития города, обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия.
Второе - на применение стандартов строительства вокруг мавзолея и единой стилистики строительства на территории города.
Третье направление нацелено на регулирование вопросов содействия туристской деятельности и создание благоприятных условий для ее развития, адаптацию транспортной и инженерной инфраструктуры для обеспечения доступности мест туристского притяжения.
16.09.2024, 20:53 67291
В Казахстане появятся новые государственные ценные бумаги
Номинальная стоимость казначейских обязательств - 1 тысяча тенге
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Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов опубликовало на сайте "Открытые НПА" дополнения в правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств РК. Документ доступен для публичного обсуждения до 30 сентября.
В частности, предлагается ввести дополнительные казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA (Tenge Over Night Index Average) TCI.
Эмитент будет осуществлять выпуск, размещение, обращение, обслуживание и погашение следующих видов казначейских обязательств:
- краткосрочные казначейские обязательства;
- среднесрочные казначейские обязательства;
- долгосрочные казначейские обязательства;
- среднесрочные индексированные казначейские обязательства;
- долгосрочные индексированные казначейские обязательства;
- долгосрочные сберегательные казначейские обязательства;
- специальные среднесрочные казначейские обязательства;
- казначейские обязательства, индексированные к ставке TONIA (Tenge Over Night Index Average);
- казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA (Tenge Over Night Index Average) TCI.
- Казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA TCI, являются купонными эмиссионными ценными бумагами.
- Номинальная стоимость казначейских обязательств, индексированных к индексу TONIA TCI - 1 тыс. тенге.
Размещение и погашение казначейских обязательств, индексированных к индексу TONIA TCI, осуществляются по номинальной стоимости, при этом в течение срока обращения выплачивается вознаграждение, именуемое индексированным купоном.
В пояснении к документу говорится, что цель проекта - обеспечение повышения спроса на выпускаемые государственные ценные бумаги, отражающие текущую рыночную конъюнктуру и установление ценового ориентира для остальных эмитентов, диверсификации портфеля правительственных займов, повышения ликвидности государственных ценных бумаг, а также формирование рыночной и справедливой стоимости заимствования на рынке государственных ценных бумаг для полноценного покрытия дефицита республиканского бюджета.
16.09.2024, 20:22 68706
По итогам бизнес-форума "Казахстан + Германия" подписан ряд документов
Фото: Акорда
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Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Перед началом форума президент Казахстана и федеральный канцлер Германии осмотрели выставку, посвященную казахско-германским совместным проектам в сферах энергетики, машиностроения, логистики, горно-металлургической отрасли и сельского хозяйства, сообщает пресс-служба Акорды.
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в 2023 году двусторонний товарооборот увеличился на 41 % и составил 3,9 млрд долларов. Прямые инвестиции Германии также продемонстрировали значительный рост - на 64%, достигнув рекордного уровня в 770 млн долларов.
Достигнуты договоренности по комплексному портфелю из 66 совместных инвестиционных проектов общей стоимостью 55 млрд долларов. Мы с нетерпением ожидаем, что немецкие предприятия расширят свое присутствие в нашей стране, локализовав производство под нашим общим брендом "Сделано в Казахстане с немецким качеством", - добавил он.
Президент отметил, что Казахстан продвигает новую экономическую парадигму, призванную сформировать экономику, основанную на знаниях и инновациях.
По словам главы государства, стратегическое расположение Казахстана делает его ключевым внутрирегиональным центром торговли и логистики в Евразии. Он отметил, что Средний коридор в настоящее время является самым коротким и надежным маршрутом в Европу с потенциальной пропускной способностью до 10 млн тонн грузов.
Касым-Жомарт Токаев предложил связать Средний коридор с Трансъевропейской транспортной сетью и инициативой ЕС Global Gateway в целях поддержания растущих объемов торговли между Востоком и Западом.
Глава государства заявил, что Международный финансовый центр "Астана" готов помочь немецким компаниям найти новые возможности для партнерства.
В завершение своего выступления президент выразил уверенность в том, что встреча принесет ощутимые результаты и станет важным шагом к дальнейшему углублению экономических связей между Казахстаном и Германией.
По итогам форума в присутствии главы государства Касым-Жомарта Токаева и Канцлера ФРГ Олафа Шольца состоялся обмен следующими документами, подписанными в рамках бизнес-форума:
- Дорожная карта Казахстанско-Германской инициативы по сотрудничеству в области технического регулирования между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Восточным комитетом германской экономики;
- Меморандум о сотрудничестве в области исследований, связанных с проектом "Зеленый водород", между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Svevind Energy;
- Стратегический меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Министерством цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и ТОО Siemens;
- Соглашение о стратегическом партнерстве между АО "Самрук-Қазына" и ТОО Siemens Central Asia;
- Рамочное соглашение о совместной реализации проекта по строительству международного грузового и пассажирского аэропорта между Министерством транспорта Республики Казахстан и ТОО SKYHANSA;
- Соглашение о сотрудничестве между АО "НУХ "Байтерек" и HORSCH Maschinen GmbH;
- Меморандум о взаимопонимании между АО "НУХ "Байтерек" и KfW Bankengruppe;
- Соглашение о сотрудничестве между АО "НУХ "Байтерек" и CLAAS Global Sales GmbH;
- Меморандум о намерениях между РГП "Национальный центр технологического прогнозирования" и Федеральным институтом геонаук и природных ресурсов Федеративной Республики Германия (BGR);
- Мандатное письмо между АО "Банк Развития Казахстан" и Deutsche Bank;
- Меморандум о взаимном сотрудничестве по проекту "Строительство обогатительно-производственного комплекса по производству калийных солей и борной кислоты на базе месторождения "Сатимола" в Западно-Казахстанской области" между АО Qazaq Kalium Ltd. и KfW Bankengruppe, Euler Hermes Group;
- Соглашение о реализации проекта по совместному производству сеялок Condor в Костанайской области между АО "Агромашхолдинг" и Amazonen-werke h. Dreyer Se & Co.Kg.
В ходе визита делегации ФРГ также были подписаны 23 документа между различными центральными и местными государственными органами и бизнес-структурами двух стран.
16.09.2024, 19:45 70211
В бюджет нового города Алатау внесут изменения
Затраты планируют увеличить
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Конаев. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На сайте "Открытые НПА" опубликован проект решения маслихата, которым вносятся изменения в бюджет города Алатау на 2024-2026 годы. Документ доступен для публичного обсуждения до 21 сентября.
Доходы составят 2 268 014 тыс. тенге, в том числе:
- налоговые поступления - 1 204 793 тыс. тенге;
- неналоговые поступления - 5 000 тыс. тенге;
- поступления от продажи основного капитала - 5 000 тыс. тенге;
- поступления трансфертов - 1 053 221 тыс. тенге.
Затраты увеличены с 2 268 014 тыс. тенге до 3 495 014 тыс. тенге.
В пояснении к документу говорится, что изменения в бюджет вносятся для безаварийного и надлежащего проведения отопительного сезона 2024-2025 года. Возникла потребность рассмотрения бюджетных средств в сумме 37 170 тыс. тенге для приобретения отопительного котла и услуг по текущему ремонту котельного ДОС по адресу микрорайон Жетыген, город Алатау.
13 сентября глава государства обсудил перспективы реализации проекта Alatau City с председателем компании Asia Infrastructure Solutions Singapore Вонгом Хэн Файном.
Ране стало известно, что при правительстве страны будет создан проектный офис по развитию нового города Алатау.
16.09.2024, 18:58 50236
Глава государства встретился с представителями немецких деловых кругов
Встреча прошла перед началом казахско-германского бизнес-форума
Фото: Акорда
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Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Перед началом казахско-германского бизнес-форума Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями немецких деловых кругов, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент отметил, что присутствие ведущих германских компаний в Казахстане является ярким свидетельством общей приверженности развитию экономического сотрудничества двух стран.
Обращаясь к бизнесменам, глава государства подчеркнул, что их компании находятся в авангарде инноваций и играют ключевую роль в глобальной устойчивом развитии и процветании.
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что подписанные соглашения и совместные инициативы, достигнутые в рамках визита канцлера Германии, усилят долгосрочное стратегическое партнерство Астаны и Берлина.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем в расширенном составе. По итогам переговоров стороны приняли совместную декларацию о сотрудничестве между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германия.
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