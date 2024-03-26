25.03.2024, 18:25 21326
Отопительный сезон в Астане проходит с профицитом тепла - Касымбек
В текущем году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь ГТС "Тельман", вторую очередь ГТС "Туран" и угольную часть ТЭЦ-3
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выслушал доклад акима Астаны Жениса Касымбека о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы, сообщает Акорда.
В частности, Касымбек отчитался о ходе отопительного сезона.
Благодаря запуску осенью 2023 года газовой тепловой станции (ГТС) "Юго-Восток", первой очереди ГТС "Туран" и первого этапа ТЭЦ-3 город впервые за долгое время проходит отопительный сезон с профицитом тепла. Мощность новых объектов жизнеобеспечения составляет 1140 Гкал/час", - рассказал глава столицы.
В текущем году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь ГТС "Тельман", вторую очередь ГТС "Туран" и угольную часть ТЭЦ-3. Это позволит обеспечить еще более 600 Гкал/час тепловой мощности.
Аким также рассказал о строительстве социальных объектов (школ, дворцов школьников, детских садов, медцентров, льготного жилья), завершении долгостроев, сносе аварийного ветхого жилья, развитии жилых массивов, благоустройстве и озеленении города.
Касымбек доложил, что по всем ключевым экономическим показателям в Астане отмечается положительная динамика. Объем инвестиций за 2023 год составил 1,6 триллиона тенге.
Токаев дал акиму ряд поручений по дальнейшему развитию столицы.
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26.03.2024, 09:14 1981
В МЧС рассказали о паводковой ситуации в регионах Казахстана
Фото: ortcom.kz
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК рассказали о паводковой ситуации в регионах Казахстана. Ситуация стабилизирована в Костанайской области, где из-за интенсивного снеготаяния в населенных пунктах Аркалыка были подтоплены жилые дома.
Ночью были проведены работы по откачке талых вод в полном объеме. В настоящее время в четырех населенных пунктах Новый, Родина, Северный, Дачный города Аркалыка из 12 частных жилых домов и 20 дворовых территорий вода отведена. Мониторинг и противопаводковые мероприятия в регионе продолжаются", - проинформировали в МЧС.
Сообщается, что для оказания содействия в проведении аварийно-спасательных работ в Костанайскую область были направлены силы и средства ДЧС Кызылординской области.
По данным ведомства, в поселке Шубаркудук Темирского района Актюбинской области из-за обильного снеготаяния и большого объема воды, которая прибыла с холмов Мукан, произошел разлив талых вод.
Поток воды вышел с берегов русел арычной системы поселка, следовательно, вода направилась по дорожному полотну внутри населенного пункта. Накануне силами ДЧС региона и местными исполнительными органами через каждые 50 метров были выгружены инертные материалы. Были возведены берегоукрепительные сооружения. Поэтому талые воды в данный момент проходят по дорожному полотну. Подтопленных домов нет. Вода спала на 30 сантиметров", - уточнили в пресс-службе.
По информации МЧС, для оказания содействия в проведении аварийно-спасательных работ в Актюбинскую область направлены силы и средства ДЧС Мангистауской области. Также в Шубаркудук выехали 50 военнослужащих и 4 единицы техники воинской части 20982 МЧС РК.
25 марта в 21.00 в городе Аягозе Абайской области в связи с интенсивным снеготаянием и резким потеплением наблюдается повышение уровня воды на реке Малый Аягоз. Силами местных исполнительных органов на двух улицах Шакенова и Желтоксан проводятся превентивные мероприятия по устройству обваловки на случай дальнейшего повышения уровня и выхода воды из берегов. В работе задействовано 14 человек и 6 единиц техники.
На данный момент угрозы подтопления домов нет. Таким образом, в целях исключения дальнейшего распространения воды на жилые массивы, на опасный участок завезено 400 тонн инертного материала. В случае ухудшения ситуации в полную готовность будут приведены силы и средства отела по ЧС Аягоза", - отметили в министерстве.
Кроме того, были проведены работы по отводу талых вод в городе Ерейментау Акмолинской области. Угроза подтопления жилых домов возникла на улице Мукатова. Также спасатели провели очистку водосточных труб. В настоящее время угроза подтопления домов в населенном пункте исключена. Уровень воды понизился на 100 сантиметров. Обстановка стабильная.
Также, по данным МЧС, продолжаются мероприятия по предупреждению паводков в районе Алтай Восточно-Казахстанской области. В поселке Зубовске провели снегоочистительные работы. Были очищены водопропускные каналы, мосты и арыки населенного пункта. Работы будут продолжены, добавили в ведомстве.
25.03.2024, 19:40 18616
Президент подписал ряд законов
Среди них поправки по вопросам трансфертного ценообразования
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, сообщает пресс-служба Акорды.
Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам трансфертного ценообразования".
Закон направлен на совершенствование трансфертного ценообразования в международных деловых операциях и сделках, связанных с международными деловыми операциями.
Законом пересмотрены механизмы определения рыночной цены, введен контроль по трансфертному ценообразованию на товарных биржах, расширены критерии для признания участников сделки взаимосвязанными, а также введена обязанность участников сделок с взаимосвязанными лицами-нерезидентами по представлению местной отчетности.
Целью принятых поправок является определение справедливой рыночной цены и предотвращение потерь поступлений в государственный бюджет, снижение административных издержек проверяющих органов и налогоплательщиков при проведении контроля по вопросам трансфертного ценообразования.
Также президент подписал закон "О ратификации Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков".
Конвенция принята Генеральной ассамблеей ООН 21 мая 1997 года. Вступила в силу 17 августа 2014 года. Сейчас ее сторонами являются 37 стран. Из сопредельных стран с Казахстаном членом является только Узбекистан. Это глобальный международный рамочный документ, при разработке которого учитывались основные прогрессивные принципы международного водного права, межсекторальное взаимодействие, водно-экологические аспекты международных водотоков и целевые индикаторы целей устойчивого развития.
23.03.2024, 17:45 82216
Токаев выразил Путину соболезнования в связи с терактом в Подмосковье
Глава государства решительно осудил жестокий акт насилия в отношении мирных граждан
Фото: Акорда
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Астана. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в Подмосковье, сообщает Акорда.
Глава государства решительно осудил жестокий акт насилия в отношении мирных граждан и вновь подтвердил солидарность с Россией в вопросах борьбы против терроризма.
В свою очередь Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за слова поддержки.
Ранее президент подтвердил солидарность Казахстана с Россией в борьбе с терроризмом.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт.
Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла. В здании начался пожар. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к народу объявил 24 марта днем траура.
23.03.2024, 16:00 85261
Президент подтвердил солидарность Казахстана с Россией в борьбе с терроризмом
Фото: depositphotos
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Астана. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым -Жомарт Токаев в ходе оперативного совещания Совета безопасности подтвердил солидарность Казахстана с Россией в борьбе с терроризмом, сообщает Акорда.
Вновь осудив жестокий акт насилия в отношении мирных людей в Подмосковье, глава государства подтвердил солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы против терроризма", - информирует пресс-служба.
Также в ходе мероприятия рассмотрены планы работы правоохранительных структур и местных исполнительных органов и вопросы координации их деятельности в экстремальных ситуациях.
Президентом даны поручения, направленные на усиление мер по обеспечению безопасности граждан и взаимодействия Казахстана с другими государствами и международными организациями с целью противодействия терроризму.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт.
Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов.
Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла. В здании начался пожар. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула. По его словам, в основном огонь ликвидирован, есть отдельные очаги возгорания.
22.03.2024, 18:40 106696
Казахстанские миротворцы приступили к самостоятельной миссии на Голанских высотах
На казахстанцев возложены ответственные задачи
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Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На миротворческой базе Фауар, расположенной в зоне ответственности миссии ООН на Голанских высотах, состоялась торжественная церемония передачи знамени организации миротворческому контингенту Казахстана, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
Это большая честь быть резервом командующего миссией. На вас возложены наиболее ответственные задачи, требующие профессиональной выучки и соответствующих компетенций. Убежден, что ваше подразделение, так же как ирландский миротворческий контингент, справится с возложенной миссией на достойном уровне", - подчеркнул глава миссии силы ООН по наблюдению за разъединением генерал-лейтенант Курмал Нирмал, обращаясь к казахстанским военнослужащим.
В торжественной обстановке на общем построении руководитель ирландского подразделения подполковник Оливер Клиар передал флаг ООН командиру казахстанского национального контингента подполковнику Жигеру Аипову.
С момента передачи флага ООН наше подразделение стало полноправным участником миссии на Голанских высотах. Теперь мы приступаем к выполнению возложенных задач по предназначению", - прокомментировал подполковник Жигер Аипов.
В течение года казахстанский миротворческий контингент будет заниматься патрулированием местности, усилением блокпостов и поддержанием режима прекращения огня между противоборствующими сторонами, выполнять другие задачи в соответствии с мандатом миссии ООН.
22.03.2024, 17:45 107696
Создать совместный ракетный комплекс на Байконуре намерены Казахстан и Россия
Фото: instagram/news_baikonur
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Байконур. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Создание совместного ракетно-космического комплекса обсудил на встрече первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр с заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым.
На встрече обсуждались основные вопросы комплекса "Байконур". Особое внимание стороны уделили ходу реализации проекта по созданию совместного космического ракетного комплекса "Байтерек". Стороны отметили, что работы по реализации проекта осуществляются в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями и заключенными контрактами", - сообщает primeminister.kz.
Стороны согласовали порядок дальнейших совместных действий по продолжению реализации проекта, в котором казахстанская сторона отвечает за создание наземной инфраструктуры и модернизацию космического ракетного комплекса "Байтерек".
Также стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы развития города Байконура. В частности, обсужден вопрос оформления разрешительных документов на въезд/выезд в город Байконур для граждан РК в электронной форме", - говорится в информации.
По итогам встречи стороны договорились и в дальнейшем взаимодействовать в целях эффективного использования и развития социально-культурного потенциала инфраструктуры комплекса Байконур.
Ранее сообщалось, что космодром Байконур вошел в двадцатку приоритетных туристических мест Казахстана, которые будут развивать в первую очередь.
22.03.2024, 17:26 108481
Главы иностранных государств поздравили Токаева с Наурызом
Поздравления в адрес главы государства продолжают поступать
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Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Поздравительные телеграммы в честь праздника Наурыз поступают президенту Касым-Жомарту Токаеву от глав иностранных государств и руководителей международных организаций, сообщает Акорда.
С праздником главу государства и всех казахстанцев поздравили председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Джозеф Байден, глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Я уделяю особое внимание развитию казахско-китайских отношений. Выражаю готовность объединить с Вами усилия для расширения взаимовыгодного и всестороннего сотрудничества, основанного на укреплении традиционной дружбы между нашими странами", - написал Токаеву Си Цзиньпин.
В свою очередь Джо Байден высоко оценил успехи, достигнутые Казахстаном и США за последние годы в решении проблем климатического кризиса, энергетической безопасности и экологии.
Это сотрудничество способствует созданию лучшего будущего для последующих поколений. Уверен, надежда и обновление, которые приносит с собой праздник Наурыз, еще больше укрепят партнерство и дружбу между нашими народами в наступающем году", - отметил американский лидер.
Глава Турецкой Республики выразил уверенность, что в этот знаменательный день, являющийся важной частью общей культуры, дружеские и братские отношения между Казахстаном и Турцией будут и дальше укрепляться.
Поздравительные телеграммы в адрес Токаева также поступили от президентов Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана и Ирана и руководителей международных организаций.
Поздравления в адрес главы государства продолжают поступать.
21.03.2024, 17:23 137756
Токаев обсудил вопросы развития культуры с Аубакировой и Серкебаевой Дополнено
Известные артистки рассказали президенту о своей творческой деятельности и перспективах развития классической музыки в Казахстане
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Алматы. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства обсудил актуальные вопросы развития культуры с народной артисткой Казахстана Жанией Аубакировой, сообщает Акорда.
Аубакирова рассказала президенту о своей творческой деятельности и результатах работы ее авторской школы. Опираясь на многолетний опыт руководства Казахской национальной консерваторией, она поделилась своими оценками состояния высшего музыкального образования", - говорится в информации.
Также глава государства выслушал предложения Жании Аубакировой по проблемам общественной жизни.
В завершение встречи президент пожелал народной артистке успехов в сфере искусства.
Дополнено 21.03.2024, 17.49
Также сегодня глава государства принял заслуженного деятеля Казахстана Жамилю Серкебаеву, с которой поговорил о состоянии культурной жизни Алматы, а также о перспективах развития классической музыки в стране. Президент высоко оценил талант и профессионализм скрипачки, отметив, что она добилась заслуженного признания не только в Казахстане, но и за рубежом.
Жамиля Серкебаева поблагодарила главу государства за поддержку музыкального искусства и поделилась своими предложениями по совершенствованию музыкальной инфраструктуры страны.
Ранее Токаев в рамках рабочей поездки в Алматы провел встречи с директором Национального научного центра сейсмонаблюдений Даулетом Сарсенбаевым, акимом города Ерболатом Досаевым и обсудил актуальность формирования национальной буржуазии с членом Национального курултая Гульмирой Илеуовой.
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