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Отслеживать загруженность ЦОНов Астаны и Алматы теперь можно через Интернет18.01.2017
  • Фото: 24.kz
Государство  10:05

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - Государственная корпорация "Правительство для граждан" реализовала возможность отслеживать загруженность ЦОНов Астаны и Алматы. Ссылка на диаграмму, показывающую степень загруженности операционного зала, услуг документирования и банковских касс, размещена на главной странице официального сайта госкорпорации goscorp.kz, сообщает пресс-служба "Правительства для граждан".

По словам директора департамента методологии и мониторинга государственных услуг НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Гульжан Асановой, данный сервис создан для удобства граждан и позволит им планировать свои визиты в ЦОН, передает Kazakhstan Today.

"По этой диаграмме человек сможет оценить, в какой ЦОН ему лучше обратиться для наиболее быстрого обслуживания. То есть, если ему не нужны услуги по линии миграции, необязательно идти в тот ЦОН, где есть наплыв на услуги по временной регистрации, он может обратиться в любой другой, где меньше всего посетителей", - добавила Асанова.


Она отметила, что пока видна только нагрузка на ЦОНы Астаны и Алматы, а в ближайшем будущем будет рассмотрена возможность отслеживания количества посетителей в других ЦОНах Казахстана. Информация будет обновляться каждый час.
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