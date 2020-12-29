Ответсекретарь Минкультуры освобожден от должности

Нур-Султан. 28 декабря. Kazakhstan Today - Ответственный секретарь Министерства культуры и спорта освобожден от должности, передает Kazakhstan Today.
Распоряжением главы государства Темирболат Бакытжан Берикбайулы освобожден от должности ответственного секретаря Министерства культуры и спорта Республики Казахстан", - сообщает пресс-служба Акорды.
Ранее от должностей были освобождены ответсекретари Минздрава и МЦРИАП.
Напомним, глава государства поручил упразднить институт ответственных секретарей при министерствах. 10 декабря парламент принял закон, упраздняющий институт ответсекретарей.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства