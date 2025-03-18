Ответственность за использование чужой ЭЦП:в Минцифры разъяснили правила при сдаче отчетности
Руководитель юридического лица вправе наделять полномочиями работника или назначенного им лица на подписание электронного документа
Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Как использовать электронную цифровую подпись юридическим и физическим лицам при сдаче отчетности, рассказали в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
В связи с недавними изменениями в законодательстве Республики Казахстан, предусматривающими ответственность за использование ЭЦП другого лица, физические и юридические лица, и индивидуальные предприниматели, должны в строгом соответствии с нормами законодательства обеспечить корректное оформление и подписание отчетности, договора и иных электронных документов, а также использование ЭЦП при совершении каких-либо действий, рассказали в Минцифры.
Для соблюдения требований законодательства и обеспечения беспрепятственной сдачи отчетности и т.п. действий с ЭЦП, физическим и юридическим лицам рекомендуется воспользоваться следующими законными механизмами.
1. Оформление официальной доверенности. Руководитель юридического лица или лицо, его замещающее, вправе наделять полномочиями работника данного юридического лица или назначенного им лица (в том числе аутсоринговые организации) на подписание электронного документа. Физическое лицо или индивидуальный предприниматель может оформить в гражданском порядке нотариальную доверенность на право подписи бухгалтеру или иному уполномоченному лицу. При этом каждое лицо должно использовать ЭЦП, полученный на свое имя. При необходимости указанные доверенности подлежат регистрации в соответствующих государственных органах.
2. Использование собственной ЭЦП руководителя. Руководителям рекомендуется самостоятельно подписывать отчетность, что гарантирует соблюдение принципа персональной ответственности при использовании ЭЦП.
Помимо изложенного отмечаем, что физические и юридические лица обязаны принимать меры для защиты принадлежащего им ЭЦП от неправомерного доступа и использования. За непринятие лицом соответствующих мер предусмотрена административная ответственность", - отметили в министерстве.
Электронная цифровая подпись равнозначна собственноручной подписи подписывающего лица и влечет одинаковые юридические последствия при выполнении условий законодательства Республики Казахстан об электронном документе и ЭЦП.
В пресс-службе обратили внимание, что ответственность за незаконную передачу закрытого ключа электронной цифровой подписи другим лицам действует с 1 января 2016 года.