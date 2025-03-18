Ответственность за использование чужой ЭЦП:в Минцифры разъяснили правила при сдаче отчетности   

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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности, сообщает - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности, сообщает Акорда





Участники заседания рассмотрели итоги исполнения в 2024 году Плана действий по управлению рисками национальной безопасности на 2021-2025 годы, принятого для реализации стратегии национальной безопасности.





Правительство и руководители ряда профильных ведомств рассказали о достижении основных показателей в этой сфере и обсудили вопросы, требующие дальнейшей проработки, в том числе по направлениям общественной, экономической, экологической, информационной безопасности.





Президент подчеркнул, что реализация стратегии национальной безопасности должна оцениваться по конкретным результатам, значимым для общества. При этом развитие практически всех сфер должно учитывать фактор безопасности граждан и государства в целом.





По итогам заседания президент дал конкретные поручения государственным органам.