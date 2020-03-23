Минздрав изменил протокол диагностики и лечения СOVID-19

Нур-Султан. 22 марта. Kazakhstan Today - С учетом последних международных клинических рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотрен действующий клинический протокол диагностики и лечения коронавирусная инфекция-COVID-2019, сообщил Минздрав РК, передает Kazakhstan Today.

Отмечается, что данный документ рассмотрен и одобрен на уровне Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг при Министерстве здравоохранения Республики Казахстан.

В рамках пересмотра клинического протокола учитывались рекомендации ведущих международных организаций, мнения ученых и опыт других стран в борьбе с коронавирусной инфекцией. С учетом новых рекомендаций ВОЗ определены факторы риска тяжелого и осложненного течения заболевания; конкретизированы критерии тяжести заболевания у взрослых и детей", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что наиболее актуальными дополнениями в клинический протокол являются данные по тактике ведения пациентов с развитием тяжелой острой респираторной инфекцией при инфицировании коронавирусной инфекции.

В соответствие с Временными рекомендациями ВОЗ от 13 марта 2020 года обновлены критерии перевода пациентов в отделение реанимации и интенсивной терапии. С учетом опыта специалистов Китая, а также рекомендаций ВОЗ актуализированы схемы лечения пациентов с коронавирусной инфекции, введены альтернативные схемы лечения, включены рекомендации по назначению этиотропной терапии у детей. В зависимости от степени тяжести течения заболевания подробно описаны критерии выписки пациентов из стационаров", - проинформировали в Минздраве.

В ведомстве отметили, что в рамках пандемии коронавируса в мире на сегодняшний день отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекции в нашей стране, что требует принятия неукоснительных и строгих мер по профилактике и предотвращению распространения инфекции.

В стране принимаются все необходимые противоэпидемические мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также учеными, ведущими специалистами в области инфекционной службы ведется мониторинг по своевременной актуализации основных документов по диагностике и лечению коронавирусной инфекции в соответствии с рекомендациями ВОЗ", - заверили в Минздраве.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания CoViD-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 300 тысяч, скончалось 13 тысяч.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения

Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.

На сегодняшний день в стране подтверждено 58 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 31 случай, Алматы - 23 случая, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай.

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