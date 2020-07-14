Память погибших от коронавируса почтили минутой молчания

В 12.00 в Казахстане прошла минута молчания. В Нур-Султане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие должностные лица почтили память жертв пандемии коронавируса.
Церемония почтения памяти жертв пандемии прошла во всех регионах республики.
Напомним, день 13 июля в Казахстане объявлен Днем общенационального траура. Казахстанцы скорбят по погибшим от коронавируса. По всей стране приспущены государственные флаги.
В Казахстане от заболевания скончались 375 человек.
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