Память погибших от коронавируса почтили минутой молчания

Нур-Султан. 13 июля. Kazakhstan Today - Память погибших от коронавируса в Казахстане почтили минутой молчания, передает Kazakhstan Today.

В 12.00 в Казахстане прошла минута молчания. В Нур-Султане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие должностные лица почтили память жертв пандемии коронавируса.





Церемония почтения памяти жертв пандемии прошла во всех регионах республики.

Напомним, день 13 июля в Казахстане объявлен Днем общенационального траура. Казахстанцы скорбят по погибшим от коронавируса. По всей стране приспущены государственные флаги.

В Казахстане от заболевания скончались 375 человек.





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