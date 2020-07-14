Система Orphus

Память погибших от коронавируса почтили минутой молчания

13.07.2020, 12:10 8533
Память погибших от коронавируса почтили минутой молчания
Нур-Султан. 13 июля. Kazakhstan Today - Память погибших от коронавируса в Казахстане почтили минутой молчания, передает Kazakhstan Today.
 
В 12.00 в Казахстане прошла минута молчания. В Нур-Султане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие должностные лица почтили память жертв пандемии коронавируса.

Церемония почтения памяти жертв пандемии прошла во всех регионах республики.
 
Напомним, день 13 июля в Казахстане объявлен Днем общенационального траура. Казахстанцы скорбят по погибшим от коронавируса. По всей стране приспущены государственные флаги.
 
В Казахстане от заболевания скончались 375 человек. 

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая