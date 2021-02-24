Парк ядерных технологий передали ЕНУ имени Гумилева

Нур-Султан. 23 февраля. Kazakhstan Today - 100 процентов акций АО "Парк ядерных технологий" передадут в оплату акций НАО "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева", передает Kazakhstan Today.
Введено в действие постановление правительства "О некоторых вопросах некоммерческого акционерного общества "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева"
Передать государственный пакет акций акционерного общества "Парк ядерных технологий" в размере 100 (сто) процентов в оплату акций некоммерческого акционерного общества "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева"", - говорится в документе.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства