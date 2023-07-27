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Парковки возвращены в собственность Алматы
Запуск парковок будет осуществляться поэтапно
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Алматы. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы создан единый оператор - коммунальное госпредприятие на праве хозяйственного ведения "Алматыпаркинг", сообщает пресс-служба акимата города.
До полного запуска программного обеспечения коммунального предприятия компания "А-parking", ранее администрировавшая парковки города, будет продолжать свою деятельность и принимать оплату. Все собранные за этот период средства будут переданы на счет единого оператора.
Запуск парковок будет осуществляться поэтапно, по каждому району отдельно. Первый запуск будет проведен в Медеуском районе. Далее - в Алмалинском, Бостандыкском и других районах.
На сегодняшний день завершены работы по переоформлению земель на платных парковках тротуарного типа и начаты работы по замене информационных табличек с указанием нового оператора в Медеуском районе. На информационных табличках также будут указаны номер зоны, время парковки и способы оплаты.
Районы с новыми информационными табличками будут мониториться мобильными комплексами фотовидеофиксации. На участках, где новые таблички отсутствуют и зоны не обозначены, оплата временно взиматься не будет.
На сегодня действуют три способа оплаты:
- Через БВУ с помощью единого QR-кода, указанного на табличке. На данный момент оплата парковок доступна с помощью приложения Kaspi. Приложение HalykBank планируется подключить до конца августа 2023 года. Также прорабатывается вопрос подключения приложений ForteBank, JusanBank,"Банк ЦентрКредит".
- Через мобильное приложение "ПарковкиАлматы", которое пользователи Android могут скачать в PlayStore. Приложение для пользователей Apple будет доступно после одобрения AppleStore. Приблизительный срок - вторая половина августа текущего года.
- Посредством сайта almaty-parking.kz. Для оплаты нужно на карте выбрать парковку, указать номер автомобиля и время парковки, далее ввести данные платежной карты и завершить оплату. Оплата картой происходит через интернет-эквайринг HalykBank.
С 11 августа 2023 года у автовладельцев появится возможность оплачивать парковку с помощью SMS и через терминалы QIWI и Kassa24.
КГП на ПХВ "Алматыпаркинг" совместно с районными акиматами продолжается работа по выявлению наиболее загруженных улиц, определяются места локации для установки платных парковок. Парковки работают согласно утвержденным правилам акимата Алматы. Действующие тарифы на текущий момент сохраняются.
Напомним, 14 апреля 2022 года территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматы было начато досудебное расследование в отношении ответственных лиц проекта "Парковки Алматы" (A-Parking), которые подозревались в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. В марте текущего года подсудимым по делу о платных парковках был вынесен приговор.