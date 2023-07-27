Парковки возвращены в собственность Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

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Алматы. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы создан единый оператор - коммунальное госпредприятие на праве хозяйственного ведения "Алматыпаркинг", сообщает пресс-служба акимата города.





До полного запуска программного обеспечения коммунального предприятия компания "А-parking", ранее администрировавшая парковки города, будет продолжать свою деятельность и принимать оплату. Все собранные за этот период средства будут переданы на счет единого оператора.





Запуск парковок будет осуществляться поэтапно, по каждому району отдельно. Первый запуск будет проведен в Медеуском районе. Далее - в Алмалинском, Бостандыкском и других районах.





На сегодняшний день завершены работы по переоформлению земель на платных парковках тротуарного типа и начаты работы по замене информационных табличек с указанием нового оператора в Медеуском районе. На информационных табличках также будут указаны номер зоны, время парковки и способы оплаты.





Районы с новыми информационными табличками будут мониториться мобильными комплексами фотовидеофиксации. На участках, где новые таблички отсутствуют и зоны не обозначены, оплата временно взиматься не будет.





На сегодня действуют три способа оплаты:





Через БВУ с помощью единого QR-кода, указанного на табличке. На данный момент оплата парковок доступна с помощью приложения Kaspi. Приложение HalykBank планируется подключить до конца августа 2023 года. Также прорабатывается вопрос подключения приложений ForteBank, JusanBank,"Банк ЦентрКредит".

Через мобильное приложение "ПарковкиАлматы", которое пользователи Android могут скачать в PlayStore. Приложение для пользователей Apple будет доступно после одобрения AppleStore. Приблизительный срок - вторая половина августа текущего года.

Посредством сайта almaty-parking.kz. Для оплаты нужно на карте выбрать парковку, указать номер автомобиля и время парковки, далее ввести данные платежной карты и завершить оплату. Оплата картой происходит через интернет-эквайринг HalykBank.





С 11 августа 2023 года у автовладельцев появится возможность оплачивать парковку с помощью SMS и через терминалы QIWI и Kassa24.





КГП на ПХВ "Алматыпаркинг" совместно с районными акиматами продолжается работа по выявлению наиболее загруженных улиц, определяются места локации для установки платных парковок. Парковки работают согласно утвержденным правилам акимата Алматы. Действующие тарифы на текущий момент сохраняются.



