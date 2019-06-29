Парламент Казахстана продлил сессию в связи с инициативами президента

Нур-Султан. 28 июня. Kazakhstan Today - Сегодня на совместном заседании палат парламента Казахстана рассмотрен вопрос о продлении работы четвертой сессии VI созыва, передает Kazakhstan Today.

Выступивший на заседании премьер-министр страны Аскар Мамин сообщил, что в связи с инициативами президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленными на решение социальных вопросов казахстанцев, необходимо внесение корректировок в республиканский бюджет на 2019-2021 годы. Мамин обратился с просьбой к депутатскому корпусу продлить период своей сессионной работы, сообщили в пресс-службе мажилиса.

Председательствующий на совместном заседании спикер мажилиса Нурлан Нигматулин сообщил о решении депутатского корпуса продлить работу четвертой сессии VI созыва. Данный вопрос был поставлен на голосование и получил единогласное одобрение депутатов сената и мажилиса, которое зафиксировано в принятом постановлении.

Таким образом, работа четвертой сессии парламента VI созыва продлевается до 5 июля 2019 года", - объявил Нурлан Нигматулин.

Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с рядом социальных инициатив. В частности, правительству и Нацбанку поручено в порядке одноразовой акции принять меры по списанию кредитов казахстанцев , оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Также всем гражданам, имеющих беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, будет проведено списание начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года.

Также даны распоряжения по увеличению строительства арендного жилья для малообеспеченных слоев населения и работающей молодежи, обучению безработных и самозанятых, увеличению стипендий в организациях ТиПО по рабочим специальностям.

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