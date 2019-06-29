Парламент Казахстана продлил сессию в связи с инициативами президента

Нур-Султан. 28 июня. Kazakhstan Today - Сегодня на совместном заседании палат парламента Казахстана рассмотрен вопрос о продлении работы четвертой сессии VI созыва, передает Kazakhstan Today.
Выступивший на заседании премьер-министр страны Аскар Мамин сообщил, что в связи с инициативами президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленными на решение социальных вопросов казахстанцев, необходимо внесение корректировок в республиканский бюджет на 2019-2021 годы. Мамин обратился с просьбой к депутатскому корпусу продлить период своей сессионной работы, сообщили в пресс-службе мажилиса.
Председательствующий на совместном заседании спикер мажилиса Нурлан Нигматулин сообщил о решении депутатского корпуса продлить работу четвертой сессии VI созыва. Данный вопрос был поставлен на голосование и получил единогласное одобрение депутатов сената и мажилиса, которое зафиксировано в принятом постановлении.
Таким образом, работа четвертой сессии парламента VI созыва продлевается до 5 июля 2019 года", - объявил Нурлан Нигматулин.
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с рядом социальных инициатив. В частности, правительству и Нацбанку поручено в порядке одноразовой акции принять меры по списанию кредитов казахстанцев, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Также всем гражданам, имеющих беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, будет проведено списание начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года.
Кроме того, Токаев поручил во всех регионах систематизировать меры соцподдержки для детей из малообеспеченных семей, включая горячее питание, бесплатный проезд, обеспечение школьными принадлежностями.
Также даны распоряжения по увеличению строительства арендного жилья для малообеспеченных слоев населения и работающей молодежи, обучению безработных и самозанятых, увеличению стипендий в организациях ТиПО по рабочим специальностям.
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