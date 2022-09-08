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Партия AMANAT поддержит кандидатуру Токаева на внеочередных выборах

07.09.2022, 14:33 18216
Партия AMANAT поддержит кандидатуру Токаева на внеочередных выборах
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Партия AMANAT намерена поддержать кандидатуру действующего президента Касым-Жомарта Токаева на предстоящих осенью этого года досрочных президентских выборах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сообщил сегодня в ходе заседания мажилиса парламента РК председатель партии - спикер нижней палаты Ерлан Кошанов.

Напомним, на совместном заседании палат парламента президент предложил провести внеочередные президентские выборы этой осенью. 

Также он сообщил о необходимости пересмотреть количество и продолжительность срока полномочий президента. 

Я рекомендую ограничить срок полномочий президента одним сроком в 7 лет. Но переизбрание запрещено", - констатировал Токаев. 


Позже вице-министр юстиции Алма Муканова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах мажилиса, рассказала о предполагаемых сроках президентских выборов и соответствующих поправках в Конституцию.  
 

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Из мажилиса отозван проект закона по вопросам деятельности личных подсобных хозяйств

07.09.2022, 18:04 12406
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Принято постановление правительства Республики Казахстан от 31 августа 2022 года № 624 "Об отзыве из мажилиса парламента Республики Казахстан проекта закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности личных подсобных хозяйств", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Отозвать из мажилиса парламента Республики Казахстан проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности личных подсобных хозяйств", внесенный постановлением правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2021 года № 986", - говорится в документе.

 

Токаев принял исполнительного директора секретариата СВМДА

07.09.2022, 17:57 12601
Токаев принял исполнительного директора секретариата СВМДА
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев ознакомился с текущей деятельностью секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и итогами председательства Казахстана в СВМДА в период с 2020 по 2022 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, в столице Казахстана 12-13 октября состоится VI саммит СВМДА. Исполнительный директор секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай проинформировал президента о процессе согласования проектов итоговых документов предстоящего саммита, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Кроме того, главе государства была представлена информация о планах трансформации СВМДА в полноценную международную организацию. Осуществление этой важной задачи является стратегической целью Казахстана.
 
В завершение президент отметил особую важность качественной организации предстоящего саммита, а также эффективной реализации целей и задач СВМДА.
 
Ранее сообщалось, что Токаев провел встречу с Кайратом Келимбетовым. 
 

Подсудность Масимова еще не определена - замгенпрокурора РК

07.09.2022, 15:00 17251
Подсудность Масимова еще не определена - замгенпрокурора РК
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Подсудность по делу бывшего председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова еще не определена, а экс-министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев не является фигурантом уголовного дела, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Подсудность пока не определили, сейчас идет ознакомление с материалами дела", - сообщил заместитель генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев журналистам в кулуарах мажилиса в среду.


В конце августа СМИ сообщили, что бывшего главу МВД Казахстана и экс-советника президента Ерлана Тургумбаева допросили по делу о январских беспорядках.

Как отметил замгенпрокурора, Тургумбаева допросили в качестве свидетеля.
 
Ранее сообщалось, что КНБ завершил расследование по делу Масимова и его заместителей. 
 
Дело Масимова расследовали по пяти статьям Уголовного кодекса РК. В их числе: получение взятки, превышение власти и должностных полномочий, а также государственная измена. На установленное при расследовании имущество Масимова наложен арест. Решение о конфискации в доход государства примет суд. Уголовному делу в отношении экс-главы КНБ присвоили гриф "совершенно секретно". 
 
Напомним, 8 января стало известно о задержании бывшего председателя комитета Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Позже в КНБ уточнили, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. 
 

Мажилисмены проголосовали за исключение Дня Первого Президента из списка государственных праздников

07.09.2022, 14:27 19171
Мажилисмены проголосовали за исключение Дня Первого Президента из списка государственных праздников
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Депутаты мажилиса проголосовали за исключение Дня Первого Президента из списка государственных праздников Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, соответствующие поправки были включены в проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам кинематографии и культуры. 
 

Предлагается определить празднование Дня Первого Президента - 1 декабря - по аналогии с такими знаковыми датами, как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающих высоким общественно значимым потенциалом, исключив его из числа государственных праздников", - говорилось в заключении к законопроекту. 

 
Также депутаты внесли поправки, которые определяют 25 октября национальным праздником - Днем Республики и устанавливают 16 декабря - День Независимости как государственный праздник.
 

Компетенции уполномоченного по правам человека в Казахстане будут расширены

07.09.2022, 14:16 19646
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Сегодня на пленарном заседании мажилис одобрил в первом чтении проект конституционного закона "Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил на заседании глава Минюста Канат Мусин, законопроект закрепляет конституционный статус уполномоченного по правам человека как гаранта реализации прав человека и гражданина.
 

Как вы знаете, нормами новой статьи 83-1 Конституции закреплены задачи его деятельности, гарантии независимости и неподотчетности при осуществлении полномочий каким-либо иным государственным органам и должностным лицам. Отныне правовое положение и организация деятельности уполномоченного определяются конституционным законом", - отметил он.

 
Законопроект усиливает компетенцию уполномоченного и повышает эффективность организации его деятельности.
 
В частности, он получает право обращаться в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции нормативных правовых актов, затрагивающих закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина.
 
Также уполномоченный получит право:
 
  • выступать в качестве наблюдателя за соблюдением прав и свобод человека в других государствах по их приглашению;
  • беспрепятственно посещать организации, оказывающие специальные социальные услуги, и учреждения уголовно-исполнительной системы.
 
Законопроект также вводит должность заместителя руководителя Национального центра по правам человека, а также дополнительные функции Национального центра.
 

Казахстанские избиратели получат право отзывать депутатский мандат

07.09.2022, 14:12 20161
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане введут институт отзыва избирателями мандата депутатов, заявил сегодня на пленарном заседании мажилиса министр юстиции Канат Мусин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Действительно, такой институт по отзыву мандата вводится в законопроект. Это одна из важных составляющих реформы. Раньше такой нормы в законодательстве не было", - заявил глава Минюста, отвечая на вопрос депутата Дархана Мынбая о том, как именно будет осуществляться процедура отзыва.

 

Это зависит от самого кандидата. Каждый при избрании в округе дает обещания своим избирателям вникать в проблемы избирателей, заслушивает и обещает их выполнить, но не выполняет. Есть такие тоже люди. И, с другой стороны, не встречаться с населением, не взаимодействовать с избирателями, такие случаи тоже бывают. В каждом отдельном случае избиратели сами смотрят, есть ли вообще доверие к депутату. С этой целью это и не конкретизировано в законопроекте, потому что ситуации бывают разные. Это решение остается за избирателями", - пояснил министр.

 
По его словам, чтобы конкуренты депутатов не злоупотребляли этой нормой, избиратели должны собрать нужные голоса для отзыва депутатского мандата. 

Если 30% избирателей поставят свои подписи, то избирательная комиссия определит дату новых выборов. Если более 50% избирателей проголосуют за отзыв депутатского мандата, процедура состоится", - заключил Мусин.

 

Токаев поздравил Лиз Трасс с назначением на пост премьер-министра Великобритании

07.09.2022, 12:29 22446
Токаев поздравил Лиз Трасс с назначением на пост премьер-министра Великобритании
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Лиз Трасс с назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лидер Казахстана выразил уверенность в том, что в период пребывания Лиз Трасс на посту главы правительства Великобритания "продолжит неуклонно двигаться по пути построения еще более процветающего и устойчивого государства", информирует Акорда.

Казахстан высоко ценит многолетнее стратегическое партнерство с Великобританией, основанное на прочных узах дружбы, общих ценностях и приоритетах. Позвольте заверить Вас в моей готовности к тесному сотрудничеству с целью дальнейшего укрепления казахско-британского многопланового сотрудничества и координации подходов по актуальным глобальным вопросам", - говорится в телеграмме главы государства.

 

МИИР РК инициирует упрощение нормативных документов в дорожной отрасли

07.09.2022, 10:08 18121
МИИР РК инициирует упрощение нормативных документов в дорожной отрасли
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - В ходе реформы количество разрозненных строительных норм, стандартов и нормативно-технических документов в дорожной отрасли должно сократиться с 1200 до 50-70, сообщили в пресс-службе МИИР, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ревизия направлена на упрощение и сокращение времени работы с отраслевыми правилами, а также улучшение качества проектирования и строительства дорог. Как известно, базовую роль в повышении качества проектирования, строительства и эксплуатации автодорог играют строительные нормы, стандарты и нормативно-технические документы в дорожной отрасли. На сегодняшний день их в Казахстане насчитывается более 1200. В том числе 114 строительных нормативов (СН РК, СП РК), 303 национальных стандарта, 527 межгосударственных стандартов (ГОСТ), 17 ведомственных строительных норм, 200 ведомственных нормативно-технических документов и 56 сборников по ценообразованию и сметам", - пояснили в ведомстве.

 
По данным МИИР, чрезмерное количество и неупорядоченность профильных документов затрудняют определение их приоритетности. При этом часто встречающиеся разночтения, противоречивые требования, дублирующие и устаревшие нормативы усугубляют ситуацию и приводят к ошибкам проектирования и строительства.
 

Существующий хаос является следствием действующей практики проведения тендеров, которая позволяет любому физическому и юридическому лицу участвовать в разработке национальных стандартов, в том числе стандартов дорожной отрасли. Из-за этого нормативные документы теряют качество, достоверность и востребованность дорожными организациями", - отмечают в министерстве.

 
Поскольку любое строительство должно начинаться с качественного проектирования, для решения национальных задач по развитию автодорожной сети МИИР РК считает необходимым прежде всего провести системную ревизию в нормативном регулировании автодорожной отрасли.
 
Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев поручил Казахстанскому дорожному научно-исследовательскому институту поменять подходы к формированию нормативной базы. Разработке национальных стандартов должны предшествовать научные исследования, заключения лабораторных исследований, результаты долговременного мониторинга опытных участков и пилотных проектов.
 

В результате реформы должна быть создана совершенно новая структура нормативных документов, состоящая из не более чем 50-70 единиц. В новом пакете следует предусмотреть четкое разграничение приоритетности стандартов и нормативно-технических документов, а также механизм оперативной актуализации с учетом появления новых технологий", - добавили в МИИР.


Ранее сообщалось, что в Казахстане создана рабочая группа по разработке Градостроительного кодекса.
 

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