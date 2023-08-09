Паводок не простит ошибок: Смаилов дал ряд поручений по борьбе с подтоплениями

Подтопления населенных пунктов повторяются в том числе из-за несоблюдения норм при строительстве объектов

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Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Меры по обеспечению защиты населенных пунктов в предстоящий паводковый период рассмотрели на заседании правительства, сообщает - Меры по обеспечению защиты населенных пунктов в предстоящий паводковый период рассмотрели на заседании правительства, сообщает пресс-служба главы кабмина.





На сегодняшний день противопаводковые мероприятия позволили снять угрозу с 214 и минимизировать риски для 607 населенных пунктов, где расположено порядка 100 тысяч домов и проживает свыше 455 тысяч человек, рассказал на заседании министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов.





Он доложил, что подготовительные работы в регионах продолжаются. С начала года возведено 25 км временных дамб и 57 км валов, очищено порядка 5 тысяч км каналов и 6 тысяч км арыков, 15 тысяч автомобильных и более 3 тысяч железнодорожных водопропускных сооружений. Скорректирован перечень паводкоопасных населенных пунктов и участков, в результате чего их количество увеличилось на 24, до 1072. Это позволит заблаговременно проводить там превентивные мероприятия.





О ситуации с ремонтом гидротехнических сооружений рассказала министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова, о подготовке дорог, мостов и дорожных водопропускных сооружений - министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев.





Как отметил премьер-министр, вопрос подготовки к паводковому периоду специально рассматривается заранее.





До весны еще далеко, но все подготовительные мероприятия необходимо завершить до начала зимы. Паводок не простит ошибок, невыполненной работы и недофинансирования", - сказал Алихан Смаилов.





Он подчеркнул, что прошедшая весна тоже была непростой. К осложнению паводковой ситуации в южных и западных регионах привело отсутствие водоотводных каналов, арыков, обвалований вокруг населенных пунктов.





В Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях дренажные системы не справились с обильными осадками. В Актюбинской, Западно-Казахстанской областях существующие защитные дамбы и валы были размыты, вследствие чего подтоплены и разрушены жилые дома. А в селе Шили Костанайской области разрушено тело плотины, где только в 2020 году проводился капитальный ремонт", - отметил глава правительства.





Алихан Смаилов обозначил необходимость в двухнедельный срок подготовить план мероприятий по защите населения от паводков и обеспечить контроль за ходом подготовки к приходу большой воды. Также он поручил провести детальный анализ исполнения текущей дорожной карты и представить подробный отчет.





Глава кабмина отметил, что значительное отставание от сроков реализации дорожной карты неизбежно приведет к ее неисполнению.





Это, в свою очередь, увеличит риск подтопления и нанесения материального ущерба населению. Заинтересованным госорганам в первоочередном порядке необходимо взять на контроль исполнение противопаводковых мероприятий, запланированных до конца текущего года", - сказал он.





Алихан Смаилов также акцентировал внимание на том, что до конца осени требуется завершить работу по обвалованию населенных пунктов, очистке труб и арыков, проверке состояния гидротехнических сооружений и подготовке водоотводных каналов.





По его словам, подтопления населенных пунктов повторяются в том числе из-за несоблюдения норм при строительстве объектов.





Подтопленные дома в текущем году в Атырауской, Костанайской и Туркестанской областях располагались на территории водоохранной полосы. Заинтересованным госорганам необходимо выработать меры по ужесточению требований к выдаче земельных участков под строительство близ водоемов", - отметил премьер-министр.





Особое опасение, по его словам, вызывает состояние гидротехнических сооружений. В этой связи требуется координировать ремонтные работы не только республиканских сооружений, но и коммунальных, и частных водохранилищ и дамб, которые остаются без внимания уже на протяжении многих лет.





В заключение глава правительства поручил продолжить подготовку дорог, мостов, водопропускных сооружений к прохождению повышенных объемов воды, а также разработать цифровую платформу по моделированию паводков для всех регионов республики.





Напомним, весенние паводки становятся ежегодной проблемой во многих регионах Казахстана.





В апреле разлившаяся река подтопила дома в Костанайской области.





В СКО из-за паводка закрыли проезд по автодороге международного значения. А жители североказахстанского села Салкынколь неделю сидели без хлеба из-за потопа



