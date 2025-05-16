В правительстве обсудили перспективы создания всесезонного туристического кластера в ВКО

Фото: Минводы РК

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Кызылорда. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На Кокаральской плотине в Кызылординской области министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с региональным директором Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Самехом Вахба. Стороны обсудили реализацию второй фазы проекта по сохранению Северного Аральского моря, сообщили в пресс-службе ведомства.





В данный момент Министерство водных ресурсов и ирригации завершает разработку технико-экономического обоснования по второй фазе проекта. Она предусматривает реконструкцию Кокаральской плотины и поднятие уровня моря до 44 метров по Балтийской системе, а также строительство гидроузла у села Аманоткель для стабилизации водных ресурсов в озерных системах Акшатау и Камыстыбас Аральского района Кызылординской области.





В результате площадь водной поверхности Северного Арала увеличится до 3913 квадратных километров, а объем - до 34 кубических километров. Срок наполнения моря до этих отметок составит 4-5 лет.





Выбор этого варианта сохранения моря основан на результатах анализа и оценки среднемноголетних объемов притока воды по бассейну реки Сырдарьи с 1913 по 2019 год, а также на физических параметрах водоемов. Напомним, что с предложением по поднятию и укреплению Кокаральской плотины также выступил экс-министр мелиорации и водного хозяйства Нариман Кыпшакбаев.





Мы рассмотрели несколько вариантов реализации проекта. Для поиска оптимального решения с начала этого года прошло несколько совещаний с участием представителей акимата Кызылординской области и акимата Аральского района. Неоднократно проводились встречи специалистов нашего министерства с общественностью и местными жителями. В рамках рабочей поездки в регион я провел встречу с гражданами с участием депутатов парламента, проектировщиков, ветеранов водохозяйственной отрасли и других заинтересованных госорганов. На ней мы выслушали предложения жителей Аральского района и города Аральск, обсудили вопросы по реализации проекта. Выбранный вариант является оптимальным в плане сроков, а также учитывает реальную обстановку в бассейне реки Сырдарья", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.





Самех Вахба, в свою очередь, сообщил, что Всемирный банк заинтересован в дальнейшем участии в сохранении Северного Арала. Напомним, что международная финансовая организация выделила грант на разработку технико-экономического обоснования проекта.





Сегодня мы посетили завод по переработке рыбы и увидели, как много рабочих мест будут созданы в регионе после реализации проекта. Также появятся возможности для трудоустройства в других секторах, включая сельское хозяйство, животноводство и туризм. Таким образом проект позволит создать новые экономические возможности для всей области. Проект по сохранению Северного Арала для нас очень важен, так как он показывает всему миру пример восстановления целой экосистемы", - отметил региональный директор Всемирного банка по Европе и Центральной Азии.





Срок получения экспертизы по разработанному министерством технико-экономическому обоснованию - декабрь 2025 года.





Проект по сохранению Северного Арала направлен на увеличение объема и улучшение качества воды в море, восстановление дельты реки Сырдарья, снижение выноса солевых отложений со дна Арала, улучшение управления водными ресурсами Северного Аральского моря, развитие рыбного хозяйства Кызылординской области и улучшение условий жизни местных жителей.





Напомним, что по итогам первой фазы проекта объем воды в Северном Арале вырос на 42%, соленость воды в море снизилась почти в 4 раза, ежегодный объем рыболовства достиг 8 тысяч тонн, а 870 квадратных километров высохшего дна моря покрылись водой, сократив ветровой вынос солевых отложений.