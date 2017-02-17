Первый вице-премьер Казахстана проинспектировал предприятия оборонно-промышленного комплекса

Астана. 17 февраля. Kazakhstan Today - Первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин посетил ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса в Астане, сообщили в секретариате первого вице-премьера.

В ходе посещения ТОО "Казахстанская авиационная индустрия" Мамину доложили о деятельности предприятия, которое специализируется на изготовлении, сборке, ремонте, техническом обслуживании и продаже авиационной техники. В частности, Airbus Military C-295, Ан 26, Ан 72, Ан 74. Здесь налажено производство и выпуск беспилотных летательных аппаратов военного назначения, проводится сервисное обслуживание и ремонт техники Военно-воздушных сил Казахстана - СУ 25, СУ 27, СУ 30, сборка и сервис легкомоторных самолетов, передает Kazakhstan Today.

На предприятии ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг" председатель правления АО "НК "Казахстан инжиниринг" Е.Идрисов доложил первому вице-премьеру о работе предприятия, которое специализируется на изготовлении, сборке, ремонте, техническом обслуживании и продаже вертолетной техники. В настоящее время здесь собрано 26 вертолетов для АО "Казавиаспас" и Министерства обороны РК. При заводе, выпускающем вертолетную технику, существует авиационный учебный центр, в котором обучаются специалисты как из Казахстана, так и всей Центральной Азии.

Мамин также посетил ТОО "Казахстан Парамаунт инжиниринг", где выпускаются бронированные колесные машины и современные бронетранспортеры. Предприятие нацелено на полное обеспечение вооруженных сил РК передовой техникой, максимальную локализацию производства и последующий экспорт продукции на международные рынки. Освоен весь технологический процесс производства, сформирован инженерно-технический состав, создано конструкторское бюро для полного удовлетворения потребностей заказчиков.

Еще один объект оборонно-промышленного комплекса - ТОО "Казахстан Аселсан инжиниринг". Здесь первого заместителя премьер-министра проинформировали о ходе реализации дорожной карты по повышению обороноспособности ВС РК, модернизации и созданию опытных образцов новой техники и вооружения.

По итогам поездки Мамин поручил обратить особое внимание на дальнейшее наращивание экспортного потенциала военной техники, произведенной в Казахстане. Также была отмечена необходимость проведения мероприятий, связанных с обеспечением модернизации предприятий ОПК, максимальной загрузки предприятий ОПК в рамках государственного оборонного заказа. Кроме этого, первый заместитель премьер-министра РК поручил активизировать развитие научно-технического потенциала и создание опытно-конструкторских бюро, заключили в секретариате.

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