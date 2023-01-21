План развития МВД на 2023-2027 годы утвердили в Казахстане

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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов Министерства финансов РК совместно с Пограничной службой КНБ РК сообщил о пилотном запуске автоматизированной системы электронной очереди в 12 пунктах пропуска на таможенной границе Казахстана, совпадающей с внешней границей ЕАЭС.





23 ноября 2022 года был запущен первый пилотный проект по внедрению системы электронной очереди в пункте пропуска "Достык авто" на платформе АО "Информационно-учетный центр" на сайте Qoldau.kz (мобильное приложение CargoRuqsat).С момента запуска системой воспользовались более 4,2 тысячи пользователей, произведено более 28 тысяч операций, связанных с бронированием.





Система электронной очереди создана для обеспечения прозрачности и цифровизации процесса формирования очередности въезда в пункт пропуска транспортных средств, грузов и товаров, а также повышения транзитно-транспортного и экспортного потенциала страны.





Система разработана специалистами АО "Информационно-учетный центр" МФ РК. Она является максимально удобной и прозрачной, водитель после регистрации на портале либо через мобильное приложение выбирает свободный день и время для проезда. При этом водитель получает СМС-оповещение о своей очереди.





Список пунктов пропуска, на которых внедряется электронная очередь:





1) "Темир-Баба" (Мангистауская область);





2) "НурЖолы" (Жетысуская область);





3) "Тажен" (Мангистауская область);





4) "Жибек Жолы" (Туркестанская область);





5) "Целинный" (Туркестанская область);





6) "Сырдарья" (Туркестанская область);





7) "Б. Конысбаева" (Туркестанская область);





8) "Майкапчагай" (Восточно-Казахстанская область);





9) "Кольжат" (Алматинская область);





10) "Казыгурт" (Туркестанская область);





11) "Атамекен" (Туркестанская область);





12) "Бахты" (Абайская область).