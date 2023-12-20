19.12.2023, 18:13 18356
Плато Ассы вернули в госсобственность
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Алматы. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане плато Ассы возвращено в государственную собственность, сообщил депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Бакытжан Базарбек.
Депутат заявил на своей странице в Сети "о возврате в государственную собственность 3500 гектаров земель сельскохозяйственного назначения на предгорьях Иле-Алатауского парка, известного в народе как "плато Ассы".
В частности, речь идет о земельном участке площадью 3,5 тысячи гектаров, ранее принадлежащем ТОО "Іле-Алатау Тур", с кадастровым номером #03-044-184-002. Указанный земельный участок принят в государственную собственность постановлением акима Еңбекшіқазақского района #907 от 01 июня 2023 года", - сообщил Бакытжан Базарбек.
Ранее сообщалось, что в Казахстане 10 млн га сельхозземель вернули в госсобственность.
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19.12.2023, 20:57 12651
Назначен новый командующий региональным командованием "Батыс" Нацгвардии
Ранее занимавший эту должность Арман Жумагалиев назначен командующим РгК "Шығыс"
Фото: Polisia.kz
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра внутренних дел РК полковник Бекайдар Казкеев назначен командующим региональным командованием "Батыс" Национальной гвардии РК, сообщает Polisia.kz.
Бекайдара Казкеева личному составу управления представил в онлайн-режиме заместитель министра внутренних дел - главнокомандующий Национальной гвардии Еркин Ботаканов.
Ранее Казкеев занимал должность первого заместителя командующего - начальника штаба регионального командования "Оңтүстік".
Арман Жумагалиев, ранее занимавший должность командующего РгК "Батыс", назначен на должность командующего РгК "Шығыс".
19.12.2023, 20:00 14896
В КГД рассказали, что делать в 2024 году казахстанцам, ранее платившим ЕСП
Наиболее удобным режимом для таких граждан является специальный налоговый режим
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года в Казахстане отменяется единый совокупный платеж. В КГД МФ РК рассказали, что делать платившим его казахстанцам.
Единый совокупный платеж (ЕСП) вводился для граждан:
- доход которых за год не превышал 4,1 млн тенге (1175 МРП);
- которые оказывали услуги только физическим лицам.
- ЕСП вводился временно на 5 лет (с 2019 по 2023 год) и период его применения завершается 31 декабря 2023 года.
- В связи с чем гражданам, уплачивающим ЕСП, с 2024 года необходимо стать индивидуальными предпринимателями и выбрать подходящий налоговый режим.
Наиболее удобным режимом для таких граждан является специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения E-Salyq Вusiness.
Удобство режима:
- регистрация в качестве индивидуального предпринимателя производится через специальное мобильное приложение E-Salyq Вusiness без посещения налоговых органов;
- мобильное приложение позволяет автоматически вести учет полученных доходов;
- через мобильное приложение выдается чек мобильного приложения, заменяющий чек контрольно-кассовой машины (ККМ), соответственно, не нужно приобретать ККМ;
- мобильное приложение исчисляет налог (1% от дохода) и социальные платежи в соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании" (на 2023 год пенсионные взносы - 7000 тенге, социальные отчисления - 2450 тенге, взносы на медицинское страхование - 4900 тенге);
- нет обязательств по предоставлению декларации.
К сведению лиц, сдающих в аренду квартиры и плативших ЕСП, сообщаем, что такие лица могут оплачивать налоги без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и представлять декларацию по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) раз в год, ставка налога составляет 10% от дохода", - добавили в КГД.
19.12.2023, 19:40 16061
Еркежан Амирханова назначена гендиректором РГП "КазСтандарт"
Фото: пресс-служба МТИ РК
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Должность генерального директора РГП "Казахстанский институт стандартизации и метрологии" получила Еркежан Амирханова по результатам конкурсного отбора.
Еркежан Амирханова имеет опыт преподавательской деятельности, работы в юридических и кадровых подразделениях подведомственных и дочерних организациях национальных компаний, руководящей должности в АО "Национальная компания Kazakh Invest", в системе стандартизации - с 2008 года.
Представляя коллективу нового гендиректора, председатель КТРМ МТИ РК Куаныш Еликбаев отметил, что при выборе были важны опыт работы в системе, безупречная репутация, видение и отсутствие оторванности от реальных потребностей сферы в совокупности с гендерным балансом на руководящих должностях в системе.
Куаныш Еликбаев поставил перед новым руководством задачи по развитию сферы.
19.12.2023, 16:34 20976
Казахстан и ОАЭ запустили реализацию инвестпроектов по расширению транспортно-логистической сети и услуг авиаперевозок
Ключевым направлением двусторонних связей остается торгово-экономическая сфера
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстан и посол ОАЭ в Казахстане Мухаммед Саида Мухаммед аль-Арики рассмотрели вопросы практической реализации договоренностей, ранее достигнутых на высоком уровне, сообщает Акорда.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил высокую динамику сотрудничества с эмиратской компанией Masdar по развитию совместных проектов в сфере ВИЭ, а также начало реализации инвестиционных проектов с компаниями AD Ports Group и Terminals Holding по расширению транспортно-логистической сети и услуг авиаперевозок.
Как отметил глава государства, ключевым направлением двусторонних связей остается торгово-экономическая сфера. Он напомнил, что перед правительствами двух стран поставлена задача по наращиванию объема торговли до 1 млрд долларов в ближайшей перспективе.
Президент подчеркнул важность укрепления взаимодействия в сферах энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики в соответствии с совместной декларацией о стратегических инвестиционных проектах.
В ходе беседы отдельное внимание было уделено вопросам взаимодействия в сфере информационных технологий.
Президент наградил посла Мухаммеда Саида Мухаммеда аль-Арики высокой государственной наградой - орденом "Достық" II степени в знак признания его заслуг в деле укрепления дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Эмиратами", - рассказали в пресс-службе президента.
Напомним, "Казатомпром" заключил контракт на поставку концентрата урана с крупной энергокомпанией ОАЭ.
19.12.2023, 13:22 26286
Правила перевозки детей и животных на борту самолета изменятся в Казахстане
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В правила перевозки несовершеннолетних пассажиров и животных на воздушном транспорте внесены изменения.
Соответствующий проект приказа опубликовало Министерство транспорта на портале "Открытые НПА". Документ доступен для публичного обсуждения до 3 января 2024 года.
По новым правилам если пассажир не прибыл в установленные сроки для регистрации, то авиакомпания аннулирует не только выделенное для него место вылета из данного аэропорта, но также места на последующих рейсах, указанных в авиабилете.
Договор о воздушной перевозке также может быть прекращен в одностороннем порядке в случаях:
- отказа пассажира от досмотра перед полетом воздушного судна;
- совершения пассажиром действий, создающих угрозу безопасности полета воздушного судна;
- если пассажир находится в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения, которое может создать угрозу здоровью самого пассажира или безопасности находящихся на борту воздушного судна лиц и имущества, а также неудобства другим пассажирам;
- невыполнения пассажирами своих обязанностей на борту воздушного судна;
- внесения пассажира в реестр лиц авиакомпании, воздушная перевозка которых ограничена, за исключением ряда случаев.
Также изменились правила перевозки несовершеннолетних пассажиров.
Несопровождаемые несовершеннолетние пассажиры принимаются авиакомпанией к перевозке только после письменного заявления родителей (усыновителей, попечителей) или опекунов", - говорится в тексте документа.
При этом несовершеннолетнему необходимо иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие родителей, усыновителей, опекунов или попечителей на выезд несовершеннолетнего гражданина с указанием срока выезда и государства (государств), которое он намерен посетить.
При перевозке несовершеннолетних детей - граждан РК в сопровождении совершеннолетних пассажиров авиакомпания может потребовать предоставление свидетельства о рождении ребенка, а также документов, подтверждающих родство или законное право на перевозку несовершеннолетнего пассажира. При этом документы могут быть предоставлены как на бумажном носителе, так и в цифровом виде.
За перевозку одного несовершеннолетнего пассажира в возрасте до 2 лет на международных и внутренних рейсах, не занимающего отдельного места и сопровождаемого совершеннолетним пассажиром, оплата не взимается.
За перевозку одним совершеннолетним пассажиром второго и последующего несовершеннолетнего в возрасте до 2 лет на международном или внутреннем рейсе оплачивается 50% от имеющегося тарифа, доступного на момент покупки.
Если несовершеннолетние пассажиры в возрасте до 2 лет перевозятся на международном рейсе с предоставлением отдельного места, за его перевозку оплачивается 50 процентов от имеющегося тарифа, доступного на момент покупки.
За перевозку каждого несовершеннолетнего пассажира в возрасте от 2 до 12 лет, сопровождаемого одним совершеннолетним пассажиром, также оплачивается 50% от имеющегося тарифа, доступного на момент покупки.
Детям, следующим в пункт назначения без оплаты, право бесплатного провоза багажа и отдельное место в салоне не предоставляется.
Также в новых правилах предусмотрено возмещение авиакомпанией расходов, понесенных пассажиром из-за изменения статуса рейса (по заявлению пассажира).
В правила перевозки животных внесены следующие изменения:
- масса сопровождаемых животных и птиц, в том числе масса контейнеров (клетки) и пищи, не включается в норму бесплатного провоза багажа и оплачивается по тарифу;
- животные массой тела менее 6 килограммов, включая вес контейнера (клетки), перевозятся в салоне воздушного судна. Эта норма вводится в соответствии с рекомендуемой практикой Международной ассоциации воздушного транспорта ИАТА в части порядка провоза животных воздушным транспортом;
- животные массой тела свыше 6 килограммов, включая вес контейнера (клетки), перевозятся в качестве зарегистрированного багажа в изолированном багажнике воздушного судна;
- если полет совершается воздушным судном, не имеющим изолированного багажника, то клетки с животными располагаются в пассажирском салоне.
19.12.2023, 10:26 33861
Назначен вице-министр энергетики Казахстана
Фото: t.me/KZgovernment
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович назначен вице-министром энергетики. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
До назначения он занимал должность председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан.
Есимханов Сунгат Куатович родился 30 ноября 1973 года. Окончил Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова (1996), институт "Болашак" (2007).
В разные годы занимал должности директора департамента Агентства по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Мангистауской и Карагандинской областям, начальника управления энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области, вице-министра энергетики Республики Казахстан, первого заместителя акима Павлодарской области, исполняющего обязанности председателя правления АО "Самрук-Энерго" и др.
18.12.2023, 19:49 69096
Смаилов: Правительство выработало новые подходы по ужесточению контроля в сфере строительства
Очередная легализация незаконно построенного жилья приведет к уклонению от соблюдения требований законодательства
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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Очередная легализация незаконно построенного жилья приведет к уклонению от соблюдения требований законодательства, написал в ответе на депутатский запрос от мажилисменов премьер-министр Алихан Смаилов.
За легализацию самостроя выступили представители Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, Болат Керiмбек, Асхат Рахимжанов, Ажар Сагандыкова и Наурыз Сайлаубай. В своем депзапросе мажилисмены просили содействия в единоразовой легализации прав граждан на земельные участки и строения, построенные без полного перечня разрешительных документов, под предлогом, что "обеспечение жильем населения является первостепенной социальной задачей любого государства".
Комментируя просьбу депутатов, Смаилов особо подчеркнул, что легализация создаст прецедент для узаконения прав граждан на земельные участки и строения, построенные без полного перечня разрешительных документов. Он напомнил, что в соответствии с действующим законодательством самостоятельное строительство объектов или их присвоение не допускается.
Премьер-министр напомнил, что в Казахстане в 2006-2007 и 2014-2016 годах уже проводили легализацию имущества по законам "Об амнистии в связи с легализацией имущества" и "Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества".
В рамках вышеуказанных законов у граждан была возможность легализовать сооружения", - подчеркнул Смаилов.
По словам премьера, правительство выработало новые подходы по ужесточению контроля в сфере строительства.
Новая форма контроля с помощью информационных систем и сообщений в СМИ позволит своевременно проводить мониторинг качества строительства и пресекать нарушения", - написал премьер.
Также для повышения прозрачности в сфере строительства внедрена единая информационная система e-Qurylys. Она позволяет автоматизировать ежедневную работу субъектов строительства (заказчик, подрядчик, авторский и технический надзоры и другие) и сообщать о нарушениях в соответствующие органы.
Ужесточение контроля за качеством строительства, автоматизация и цифровизация отрасли также предусмотрены в разрабатываемом Строительном кодексе.
Данный вопрос находится на контроле правительства и местных исполнительных органов", - резюмировал Смаилов.
Ранее сообщалось, что в горах Алматы по решению суда снесли незаконно построенный жилой комплекс. Также 28 незаконных строений намерены снести в Актау. В городе уже снесены построенные с нарушениями жилой комплекс и таунхаус.
Напомним, депутат сената Андрей Лукин в своем депзапросе заявил о множественных нарушениях градостроительного контроля со стороны Комитета по делам строительства и ЖКХ а также акиматов, передает корреспондент агентства. Сенатор обратил внимание, что земли раздаются без учета мнения граждан, возможностей инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.
18.12.2023, 12:29 83101
Более 3,4 тысячи ДТП с участием несовершеннолетних произошло с начала года в Казахстане
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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы безопасности дорожной инфраструктуры вокруг объектов образования обсудили на совещании в правительстве под председательством вице-министра Тамары Дуйсеновой.
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха проинформировал, что с начала года в Казахстане произошло более 3,4 тысячи ДТП с участием несовершеннолетних.
Полицейские совместно с заинтересованными организациями проверили 21 тысячу школ, детсадов и организаций дополнительного образования на предмет соответствия организации дорожного движения требованиям безопасности.
Есть положительные изменения. С начала года у объектов образования установлены свыше 1,4 тысячи пешеходных переходов, более 2,5 тысячи искусственных неровностей и 5 тысяч дорожных знаков", - отметил Лепеха.
В то же время, по его словам, на ряде объектов выявлены нарушения. Где-то не хватает пешеходных переходов, искусственных неровностей, в иных случаях есть проблемы с освещением.
По результатам проведенных обследований дорожным и коммунальным организациям выдано свыше 3 тысяч предписаний на устранение выявленных недостатков. Привлечено к административной ответственности порядка 140 должностных лиц, указанных организаций. После проверок обустроены 211 пешеходных переходов, установлены 518 дорожных знаков", - доложил заместитель министра внутренних дел.
Министерство просвещения совместно с заинтересованными государственными органами разработало план действий по обеспечению безопасности дорожной инфраструктуры, прилегающей к организациям образования. Вице-министр Едил Оспан сообщил, что документ содержит мероприятия по разъяснению правил дорожного движения школьникам, разработке безопасных маршрутов, проведению информационных акций и другие.
Данный вопрос касается здоровья и жизни наших детей. Поэтому всем заинтересованным государственным органам нужно держать его под постоянным контролем. Акиматам регионов необходимо уже сейчас предусмотреть нужные финансовые средства, чтобы приступить к работе по обустройству дорог с началом строительного сезона. Информационно-разъяснительную работу по соблюдению правил дорожного движения следует усилить. Она должна активно проводиться в объектах образования, социальных сетях и СМИ", - подчеркнула Тамара Дуйсенова.
В ноябре в Алматы восемь родителей были привлечены к ответственности за допуск детей к управлению самокатами и мопедами. Несмотря на принятые ограничения, в Алматы растет число ДТП с участием самокатов и мопедов. В октябре в Алматы под колесами грузовика погиб 13-летний мальчик на самокате.
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