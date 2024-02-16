15.02.2024, 13:47 56081
Плотину на озере Есик вернули в коммунальную собственность
Плотину на озере передали в 2019 году в доверительное управление на 49 лет ТОО "КазЭлектроЭнергия", однако компания не выполнила договорные обязательства
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Алматы. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Плотину на озере Есик забрали через суд у ТОО "КазЭлектроЭнергия" и вернули в коммунальную собственность Алматинской области, сообщила заместитель руководителя регионального управления финансов Анар Акчулакова.
Плотину на озере передали в доверительное управление без права последующего выкупа ТОО "КазЭлектроЭнергия" 8 апреля 2019 года на 49 лет за 1 млрд 520 млн тенге. К плотине прилагался земельный участок площадью 141,643 га.
В 2023 году управлением финансов Алматинской области в ходе проведения контроля выполнения обязательств было выявлено ненадлежащее исполнение договорных обязательств ТОО "КазЭлектроЭнергия". После создания межведомственной комиссии и проведения заседания было принято решение вернуть объект в коммунальную собственность Алматинской области", - рассказала Акчулакова.
Управление финансов подало иск в суд на расторжение договора и возврат объекта. Решением суда договор был расторгнут и объект возвращен государству.
Ранее в Алматы вернули в госсобственность земельные участки стоимостью 700 млн тенге.
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16.02.2024, 15:21 4751
Казахстан подписал в ООН меморандум по миротворческой миссии на Голанских высотах
Раньше миротворческий контингент РК проходил службу в составе подразделений других стран, теперь это самостоятельная миссия
Фото: Минобороны РК
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Нью-Йорк. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Военная делегация Минобороны Казахстана во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-лейтенантом Султаном Камалетдиновым побывала в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
Как рассказали в пресс-службе Минобороны РК, члены казахстанской делегации встретились с заместителем Генерального секретаря ООН по оперативной поддержке Атулом Харе. Стороны обсудили вопросы развития миротворчества, а также подписали меморандум о взаимопонимании между правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций для развертывания миротворческого контингента в миссии "Силы ООН по наблюдению за разъединением" на Голанских высотах.
Для Вооруженных сил Казахстана - это исторический шаг. Если раньше наш миротворческий контингент проходил службу в составе подразделений других стран, то теперь это самостоятельная миссия. Участие в миротворческих миссиях - важный компонент обучения, способствующий повышению боевой выучки военнослужащих", - отметил Султан Камалетдинов.
Кроме того, состоялись рабочие встречи с представителями структурных подразделений секретариата ООН по обсуждению вопросов дальнейшего расширения и укрепления миротворческого потенциала Вооруженных сил Республики Казахстан.
15.02.2024, 17:02 47226
Незаконное строительство близ аэропортов: как Минтранспорта будет решать проблему
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев рассказал, какие меры должны предпринять ответственные органы для решения проблемы незаконной застройки близ аэропортов, передает корреспондент агентства.
В прошлом году принята законодательная поправка, которая предусматривает: прежде чем исполнительный орган даст любого рода согласование, он его обязательно отправляет авиационной администрации. Авиационная администрация смотрит исходя из своих технических параметров, разрешить или нет", - сообщил министр транспорта.
Он подчеркнул, что принятая норма значительно сократила выдачу разрешений на строительство.
Также министр заявил, что от предпринимателей поступают жалобы на ухудшение условий для бизнеса, поскольку это занимает определенное время.
Все-таки местные исполнительные органы считают, что допустили (ошибку. - Прим. ред.) путем согласования строительства тех или иных объектов близ зоны аэропорта. Допустили, это их вина", - заявил глава Минтранспорта, комментируя факты неразрешенной застройки территорий вокруг казахстанских аэропортов.
По словам Марата Карабаева, для обсуждения данного вопроса министерства провели встречу с акиматами, после которой стало понятно, что вопрос переселения людей с этих территорий все-таки есть и стоимость этого вопроса нужно определять.
Ну, это колоссальные расходы - просто брать и всех людей переселять. Это расходы. Поэтому мы говорим, наша авиационная администрация вместе с госэкспертизой и Казаэронавигацией каждую область объезжает и определяет участки территорий близ аэропортов, которые, думаем, вообще передать в собственность управлений транспорта, чтобы объявить эти территории землями под нужды транспорта", - добавил глава Минтранспорта.
По его словам, аэропорты не согласовывали разрешения на строительство на этих территориях, поэтому финансированием появившихся задач заниматься не будут.
Напомним, проблему неразрешенных объектов на территории аэропортов подняла партия Amanat. По словам депутатов, на приаэродромной территории всех аэропортов Казахстана имеются несогласованные объекты, жилые дома, хозяйственные постройки, свалки и даже скотобойни. Это представляет прямую угрозу жизни и здоровью пассажиров.
В декабре 2019 года в аэропорту Алматы произошла катастрофа, унесшая жизни 12 человек. Самолет авиакомпании Bek Air выехал за пределы ВПП, пробил ограждение аэропорта и столкнулся с двухэтажным частным домом, находившимся на расстоянии 9-10 метров от ограждения. На его борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы 12 человек погибли.
За махинации с земельными участками близ аэропорта Алматы были осуждены чиновники Талгарского района.
15.02.2024, 12:27 59836
Телеканал Al Jazeera стал партнером ТРК президента
Совместные проекты ТРК с катарскими коллегами сфокусированы на образовательной и информационной сферах
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Телерадиокомплекс президента сегодня в Катаре подписал меморандумы о сотрудничестве с лидерами катарской медийной отрасли, в том числе с телеканалом Al Jazeera, сообщает Акорда.
Партнером ТРК президента также стало катарское информационное агентство Qatar News Agency.
Сотрудничество с международным телеканалом Al Jazeera - признанным лидером среди арабских медиа и одним из авторитетных мировых СМИ, и Qatar News Agency будет способствовать обмену профессиональным опытом и росту объема информации о Казахстане в мировом информационном пространстве. Совместные проекты ТРК с катарскими коллегами сфокусированы на образовательной и информационной сферах, что позволит читателям и телезрителям больше узнать о наших странах, а также обеспечить подготовку журналистов в соответствии с тенденциями и трендами медийной отрасли Казахстана", - говорится в сообщении.
По словам директора ТРК президента Раушан Кажибаевой, стороны планируют ряд совместных проектов, в том числе проект "Неделя с Al Jazeera", в рамках которой состоится недельный тренинг для более чем 100 студентов международной школы журналистики Maqsut Narikbayev University в Астане.
Напомним, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. В ходе встречи был подписан ряд важных документов. Сегодня правительства стран также подписали соглашение о том, что граждане Казахстана смогут легально работать в Катаре.
15.02.2024, 12:10 58351
В Казахстане появятся общественные пастбища
Исключаются нормы по предоставлению земельных участков на праве временного безвозмездного землепользования для выпаса скота
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования пастбищ".
В закон о пастбищах вносится понятие "общественные пастбища", направленное на усиление статуса земель вокруг населенного пункта, предназначенных для выпаса скота сельского населения", - говорится в заключении к законопроекту.
Кроме того, предлагается ужесточить критерий неиспользования пастбищ путем увеличения количества сельскохозяйственных животных, необходимых для выпаса, с 20 до 50% от нормы нагрузки.
Исключаются нормы по предоставлению земельных участков на праве временного безвозмездного землепользования гражданам и юридическим лицам Республики Казахстан для отгонного животноводства и выпаса скота населения", - сообщается в документе.
Также вводится запрет на перевод пастбищ, предназначенных для удовлетворения нужд населения, в другие виды сельскохозяйственных угодий.
Напомним, в декабре прошлого года мажилис принял инициированный парламентариями закон о внесении изменений и дополнений по вопросам использования пастбищ.
15.02.2024, 11:45 61516
Граждане Казахстана смогут легально работать в Катаре
Подписан соответствующий документ
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Между правительством Казахстана и правительством Катара подписано соглашение о регулировании трудоустройства казахстанских работников, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Соглашение направлено на защиту трудовых и социальных прав казахстанцев, работающих или планирующих работать в Катаре. Оно включает в себя организационные и правовые условия, создающие необходимые условия для трудоустройства и защиты прав трудящихся из Казахстана. В рамках соглашения казахстанцам предоставляется возможность легального трудоустройства на основе заявок работодателей в Катаре", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, сообщается, что будет создан совместный комитет между Казахстаном и Катаром для координации действий, привлечения квалифицированных рабочих и разрешения трудовых споров.
Подписание этого соглашения осуществлено в соответствии с планом действий по реализации концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2023-2027 годы. Соглашение требует дальнейшей ратификации в соответствии с национальными процедурами", - добавили в министерстве.
Напомним, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. В ходе встречи был подписан ряд важных документов.
15.02.2024, 09:05 72066
Президент Казахстана стал первым иностранным лидером, выступившим перед консультативным советом Катара
Фото: Акорда
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Доха. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил перед членами консультативного совета Государства Катар. Он стал первым иностранным лидером, выступившим перед Консультативным советом, сообщила пресс-служба Акорды.
Сегодня Катар известен своей передовой и быстрорастущей экономикой, а также активной и миролюбивой внешней политикой. Под руководством Его Высочества шейха Тамима бен Хамада Аль Тани ваша страна добилась больших успехов. Катар по праву может гордиться своей крепкой экономикой и процветающим обществом. Мы восхищены вашей национальной программой "Катар-2030", которая уникальным образом сочетает в себе модернизацию и национальные ценности. Я желаю нашим катарским друзьям успехов в осуществлении этой благородной миссии. В этой связи Консультативный совет оказывает важнейшую законодательную поддержку амбициозным реформам и осуществляет надзор за основными внутренними процессами, - заявил президент Казахстана.
Он рассказал о строительстве Справедливого Казахстана на принципах правосудия, верховенства закона, равенства и ответственности. В 2022 году начата масштабная модернизация политической системы страны.
По его мнению, Казахстан и Катар поддерживают прочные партнерские отношения, основанные на крепких узах дружбы, общих ценностях и взаимной поддержке.
К настоящему времени мы реализовали множество совместных проектов в различных отраслях экономики, включая энергетику, горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство, строительство и туризм. Мы видим много возможностей для Катара стать одним из 10 крупнейших инвесторов в Казахстане в ближайшем будущем. На встрече с эмиром мы поставили новую цель - увеличить объем торговли. Имеются широкие перспективы в области разведки нефти и газа. Мы работаем над тем, чтобы применять лучшие мировые практики, способствующие значительным геологическим открытиям", - подчеркнул глава государства.
Наряду с этим он считает, что еще одну возможность открывают международные транспортные и транзитные маршруты. В этом контексте возлагаются большие надежды на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута и значительное увеличение грузопотока по этому коридору.
С большим удовлетворением отмечаю возросшее в последнее время взаимодействие между нашими странами. Бизнесмены и граждане обеих стран пользуются безвизовым режимом, еженедельно выполняется около 20 авиарейсов. Однако есть и возможности для роста, поэтому впереди нас ждет большая работа. Я уверен, что мой визит и сегодняшний обмен мнениями с руководством Катара будут способствовать дальнейшему укреплению наших отношений", - отметил лидер Казахстана.
По его мнению, Центральная Азия переживает переломный момент в своей истории. Политические и экономические контакты заметно активизировались.
Мы формируем новый образ Центральной Азии - региона, который с древнейших времен играл важную роль в развитии цивилизаций, а также открывает уникальные возможности в настоящем и будущем. В этом контексте мы придаем большое значение полномасштабному партнерству с Катаром. Казахстан готов приложить все усилия в этом направлении. Первый саммит "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" в Джидде в прошлом году продемонстрировал стремление наших стран к развитию внутрирегионального сотрудничества. Уверен, результаты этой встречи на высшем уровне будут способствовать дальнейшему укреплению политических, экономических, культурных и гуманитарных связей, содействовать региональной безопасности и стабильности, продвижению отношений между людьми и поддержке усилий по устойчивому развитию в глобальном масштабе", - сказал президент.
Токаев сообщил, что Казахстан в качестве председателя Шанхайской организации сотрудничества планирует активизировать сотрудничество с наблюдателями и партнерами по диалогу, включая Катар.
Вместе с тем в выступлении были затронуты вопросы изменения климата, исполнения обязательств по достижению углеродной нейтральности.
В июне мы проводим 2-й международный форум "Астана", который пройдет под девизом "Построим лучший мир вместе". Я очень надеюсь, что эта платформа будет способствовать объединению усилий для решения острых проблем, включая изменение климата, нехватку продовольствия и энергетическую безопасность. Кроме того, в этом году Казахстан и Франция будут сопредседательствовать на первом тематическом саммите One Water на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. И последнее, но не менее важное: Астана также намерена провести Региональный климатический саммит под эгидой ООН в 2026 году. Только благодаря коллективным действиям и сотрудничеству мы сможем решить климатическую проблему", - подытожил свое выступление лидер Казахстана.
14.02.2024, 20:53 102081
Холдингу Al Faisal предложили построить знаковое здание в Астане
Президент Казахстана встретился с катарскими бизнесменами
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Доха. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Катар встретился с представителями бизнес-сообщества, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства принял владельцев катарского холдинга Power International Holding Муатаза Аль-Хаята и Рамеза Аль-Хаята. Собеседники обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества в различных секторах экономики. Муатаз Аль-Хаят и Рамез Аль-Хаят проинформировали президента о планах по строительству газоперерабатывающих заводов на Кашагане и электростанции на основе технологии парогазовых установок в Кызылординской области, а также о намерении принять участие в строительстве новой компрессорной станции, газопроводов Бейнеу - Бозой - Шымкент и Актобе - Костанай.
Во время беседы с председателем совета директоров Al Faisal Holding, председателем Ассоциации катарских бизнесменов, координатором делового сотрудничества с Казахстаном Фейсалом бен Касимом Аль Тани были обсуждены вопросы укрепления двусторонних экономических и инвестиционных контактов. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в строительном секторе, туризме и гостиничном бизнесе, а также реализации совместных проектов в сфере образования. Холдингу Al Faisal предложено изучить перспективы строительства знакового здания в Астане, которое станет символом дружеских отношений между Казахстаном и Катаром.
В ходе встречи с руководителем одного из крупнейших суверенных фондов мира Мансуром Ибрагимом Аль-Махмудом были рассмотрены вопросы реализации совместных инвестиционных проектов и взаимодействия в финансовой сфере. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что взаимовыгодное сотрудничество между Qatar Investment Authority и фондом "Самрук-Казына" может стать основной движущей силой экономического партнерства между двумя странами.
14.02.2024, 20:38 100931
Премьеру Казахстана рассказали о производстве новой продукции на патронном заводе
Казахстанский патронный завод является уникальным предприятием
Фото: пресс-служба правительства РК
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Караганда. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов совершил рабочую поездку в Карагандинскую область, в рамках которой посетил ряд ключевых производственных предприятий и ознакомился с актуальными проблемными вопросами промышленного сектора, сообщает пресс-служба главы правительства.
Аким региона Ермаганбет Булекпаев проинформировал главу правительства, что в области сформирован пул из 61 инвестиционного проекта на 1,5 трлн тенге с созданием свыше 14 тыс. рабочих мест. Большинство из них в горнодобывающей промышленности, металлургической отрасли и строительной сфере.
В ходе посещения специальной экономической зоны "Сарыарка" Олжас Бектенов ознакомился с деятельностью патронного завода Steel Manufacturing. В 2024 году здесь планируется завершить пусконаладку винтовочной линии, а также ожидается запуск серийного производства патронов различных калибров.
Казахстанский патронный завод является уникальным предприятием. Тут обеспечен высокий уровень безопасности и автоматизации, практически все процессы по сборке патронов проходят без человеческого участия. Ранее в РК не было своего производства стрелковых боеприпасов, а все потребности страны закрывались за счет старых запасов или приобретались за рубежом.
Премьер-министр подчеркнул, что завод должен работать на полную мощность, поэтому нужно организовать его загрузку за счет плановых заказов силовых ведомств.
Затем Олжас Бектенов посетил производственные цеха металлургического комбината Qarmet. Премьер-министр провел совещание по решению актуальных вопросов и дальнейшему развитию Qarmet.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?