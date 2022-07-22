По итогам встречи глав государств Центральной Азии подписан ряд документов

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По итогам встречи было принято Совместное заявление Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, одобрены Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы, Концепция взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов, Региональная программа "Зеленая повестка" для Центральной Азии", - сообщила пресс-служба Акорды.
Кроме того, согласован Договор между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке и начата процедура его подписания.
Также подписано Решение глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала о продлении полномочий президента Международного фонда спасения Арала.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил, что в условиях геополитической турбулентности и неустойчивости мировой экономики сегодняшний саммит демонстрирует сплоченность стран Центральной Азии и свидетельствует об общем стремлении к совместному противостоянию новым вызовам и угрозам.
Особый характер наших отношений закреплен в принимаемом сегодня уникальном по своему содержанию и исторической перспективе Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Глубоко символично, что его подписание состоится в год 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Этот исторический документ знаменует новую веху в нашем пятистороннем стратегическом партнерстве", - подчеркнул президент Казахстана.
Ключевым вопросом повестки дня в выступлении было названо укрепление взаимодействия в сфере безопасности и дипломатии. Как заявил глава государства, Центрально-Азиатский регион должен стать обширной зоной устойчивого социально-экономического развития, всестороннего сотрудничества, мира и процветания.
Касым-Жомарт Токаев считает, что лидеры государств должны сделать все возможное для максимального устранения сохраняющихся факторов нестабильности в регионе.
Каждый выстрел на межгосударственных границах отдается тяжелым эхом не только в вовлеченных странах, но и во всем регионе. Напротив, именно в нынешних кризисных условиях наши государства должны продемонстрировать пример цивилизованного, ответственного преодоления противоречий. Мы по своему собственному опыту знаем, что процесс юридического оформления границ весьма сложен и тернист. Разрешение спорных вопросов возможно исключительно мирным путем в духе подлинного добрососедства и уважения фундаментальных принципов международного права. Иной альтернативы не существует", - подчеркнул президент.
По его словам, Казахстан, как единственное на постсоветском пространстве государство, осуществившее полную делимитацию своей протяженной границы, готов оказать посильное содействие в поиске взаимоприемлемых решений.
Глава государства также полагает, что актуальной задачей остается формирование прочной экономической базы многостороннего взаимодействия.
За последние 5 лет товарооборот Казахстана с другими странами Центральной Азии вырос на 42%, достигнув 6,3 млрд долларов. Учитывая наличие огромных резервов для наращивания взаимной торговли, в обозримой перспективе мы намерены довести этот показатель до 15 млрд долларов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что для полноценного использования экономического потенциала и преимуществ выгодного географического положения важно наладить тесное взаимодействие с целью устранения структурных и инфраструктурных ограничений.
Президент также считает необходимым повышать транспортную связанность региона и последовательно улучшать условия транзита.