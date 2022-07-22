Казахстан предложил запустить сеть приграничных торгово-экономических хабов в Центральной Азии

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Для полноценного использования экономического потенциала и преимуществ выгодного географического положения важно наладить тесное взаимодействие с целью устранения структурных и инфраструктурных ограничений. Было бы практически полезно принять действенные меры для запуска сети приграничных торгово-экономических хабов, которые будут служить опорными точками единой товаропроводящей системы стран Центральной Азии с перспективой ее дальнейшего расширения", - сказал Токаев в ходе IV Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.
Президент подчеркнул, что Казахстан уже осуществляет практические шаги в этом направлении с кыргызскими и узбекскими партнерами. В частности, на казахстанско-узбекской границе реализуется проект международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", на казахстанско-кыргызской границе - Индустриальный торгово-логистический комплекс.
Договоренность о создании оптово-распределительных центров есть с Таджикистаном, а совместно с Туркменистаном мы планируем построить зерновой терминал. Эти проекты отвечают нашим общим интересам в увеличении объемов взаимного товарооборота, а также экспорта продукции на рынки ЕАЭС и других стран", - отметил он.
В целом, по словам главы государства, актуальной задачей стран региона остается формирование прочной экономической базы многостороннего взаимодействия.
За последние 5 лет товарооборот Казахстана с другими странами Центральной Азии вырос на 42%, достигнув 6,3 миллиарда долларов.
Учитывая наличие огромных резервов для наращивания взаимной торговли, в обозримой перспективе желательно довести этот показатель до 15 миллиардов долларов", - акцентировал Токаев.
По его словам, угроза надвигающейся глобальной рецессии, во многом спровоцированной санкционными войнами и растущим протекционизмом, выводит на первый план вопрос форсированного развития регионального экономического сотрудничества.
В условиях рушащихся производственных и торговых цепочек поставок повсеместно и все более отчетливо проявляется тенденция к регионализации. На этом фоне приведенные мною показатели торговли между нашими странами все же не отражают весь имеющийся потенциал. Центральноазиатская экономическая кооперация вполне может стать если не главным, то, по крайней мере, одним из ключевых источников роста наших национальных экономик", - высказался президент РК.
Он также отметил, что наряду с традиционными подходами необходимо шире использовать современные пути наращивания экспорта товаров.
В частности, недавние повсеместные ограничения и локдауны показали чрезвычайную важность развития электронной коммерции. Учитывая конкурентные позиции стран Центральной Азии, на начальном этапе Казахстан предлагает организовать совместное продвижение продукции на предстоящих онлайн-выставках. К примеру, в ходе последней выставки на площадке Alibaba только Россия представила свыше 50 тысяч наименований товаров", - проинформировал Касым-Жомарт Токаев.
Он сообщил, что в текущем году Казахстан стал 18-й страной, которая открыла национальный павильон на платформе Alibaba. Павильон был открыт 24 июня 2022 года, всего на платформе представлено 7500 единиц казахстанских товаров, порядка 130 компаний. Совокупные продажи с 2020 года составили 167 млн долларов.
Но это, конечно, не предмет полной удовлетворенности, резервы имеются", - добавил президент.
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