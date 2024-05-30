Почему в Казахстане каждый год ремонтируют одни и те же дороги, пояснили в Минтранспорта   

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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Почему в Казахстане каждый год ремонтируют одни и те же дороги, пояснил в кулуарах мажилиса министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев.





По словам главы ведомства, дорожное строительство классифицируется на текущий ремонт (ежегодный. - Прим. ред.), средний ремонт (каждые 5 лет. - Прим. ред.) и капитальный (проводят раз в 15 лет. - Прим. ред.).





Все участки, которые вы видите, которые годом ранее были, - это участки, где проходит средний ремонт. То есть есть яма, там был сделан средний, текущий ремонт, и на следующий год яма заново образовалась, на этом месте снова проходит текущий ремонт", - прокомментировал министр.





Он подчеркнул, что это естественный дорожный процесс.





В этом вина не только качества, очень много факторов. К примеру, большегрузы. У нас, согласно нормам, нагрузка на ось должна составлять 25 тонн. А большегрузы порой бывают свыше 100 тонн. Разрушает это дорогу? Безусловно, разрушает. В связи с этим приходится делать дополнительную ремонтную работу", - заявил он.









Журналисты спросили министра, не считает ли он, что бесконечный ремонт дорог - это отмывание денег.





Нет, не считаю никоим образом. Это не так. У нас денег не хватает. То есть такого, чтобы просто один участок без конца ремонтировать, - это же деньги. У нас есть участки, куда можно потратить эти деньги", - ответил министр.





Ранее читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на плохое состояние дорог в Алматы. Возмущенные местные жители отмечают, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.





В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Также в редакцию Kazakhstan Today неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира.





Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане.





Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда дороги начали разрушаться прямо на глазах, не успев ввестись в эксплуатацию, повсюду трещины, ямы и другие дефекты.