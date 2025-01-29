Почему ввели запрет на вывоз картофеля, объяснили в правительстве

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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве вице-премьер Республики Казахстан Серик Жумангарин ответил на вопрос, зачем в Казахстане ввели запрет на вывоз картофеля, передает корреспондент агентства.





По 1600 тонн начали вывозить картофель. Цена подскочила до 400 с чем-то тенге. Резко, буквально за несколько дней. Поэтому мы вынуждены были принять меры. Прежде всего для того, чтобы защитить отечественных потребителей. Картошка, которая стоила 120, 150, 170 тенге, буквально за несколько дней подорожала до 400 с чем-то. Поэтому был введен запрет", - прокомментировал Жумангарин.





Напомним, цены на картофель резко выросли в Казахстане. В стране было принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев.





Как пояснили в правительстве, эта мера не распространяется на страны ЕАЭС, однако экспорт в этом направлении будет находиться под наблюдением. Вместе с тем, учитывая складывающуюся ситуацию, 16 января полностью приостановлена выдача фитосанитарных сертификатов на экспорт.





В Астане в целях предотвращения оптового выкупа перекупщиками продукции для дальнейшей продажи "магазинами у дома" в торговых точках сетей Small и Spar введено временное ограничение на продажу картофеля - не более 5 килограммов в одни руки. Позже ограничение было снято





Между тем Минторговли выявило 49 фактов превышения торговой надбавки в 15%





Также по итогам встреч МТИ с крупными торговыми сетями, в частности Small и Magnum, на сегодняшний день средняя цена на картофель в Астане в торговых сетях Small снизилась до 280 тенге, а в сети Magnum - до 185 тенге.





По данным мониторинга Комитета торговли МТИ, средняя цена на картофель по Казахстану по состоянию на сегодня составляет 322 тенге. В социальных магазинах - партнерах СПК во всех регионах страны картофель имеется в достаточном объеме и по цене ниже рыночной.