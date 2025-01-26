Ограничение на продажу картофеля сняли в Астане

В 2025 году вступают в силу поправки в КоАП

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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Как в 2025 году вырастут штрафы в Казахстане в связи с вступлением в силу поправок в Кодекс Республики Казахстан об административных нарушениях.





В частности, отмечается, что за нарушения правил дорожного движения ответственность в основном усилится, сообщает Zakon.kz.





Например, ранее за нарушения по статье 334 "Эксплуатация автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах" можно было отделаться предупреждением. Отныне только штраф в размере 10 МРП - на физлиц и 100 МРП - на юрлиц. За выезд на часть дороги, предназначенную для встречного движения, если это повлекло "повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, причинившее материальный ущерб", или нарушение правил железнодорожных переездов с аналогичными последствиями - лишение прав на 9 месяцев", - говорится материале.





Также вводится ответственность "за перевозку пассажиров вне кабины транспортного средства, а равно допущение их высовывания в оконные проемы и люки ТС, открывания дверей во время движения - штраф в размере 10 МРП".





Подчеркивается, что это взыскание на водителя, но не уйдет от ровно такого же штрафа и пассажир.





Кроме того, почти втрое увеличивают размер штрафа - 20 МРП вместо нынешних 7 по статье 598 КоАП, если не уступил дорогу полиции, скорой помощи и прочим машинам с сиреной и мигалками. Также сообщается, что для таких водителей добавляют новое административное взыскание - общественные работы.





Отмечается, что поправки вносятся в статьи КоАП, связанные с нарушениями безопасности труда. В частности, отсутствие службы или хотя бы специалиста в области безопасности и охраны труда, а также нарушение работодателем требований по проведению обязательных и периодических медицинских осмотров сейчас влечет лишь предупреждение. С 13 марта - штраф.





Помимо того, увеличиваются штрафы за "необеспечение расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью". Также кратно усиливается ответственность за "нарушение законодательства РК о персональных данных и их защите". Вместо 10 МРП для физлиц - 30 МРП. Для должностных лиц, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, юридических консультантов, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций - 60 МРП вместо 20 МРП.



