19.01.2025, 10:13 54201
Казахстан ограничит вывоз картофеля в третьи страны на 6 месяцев
Фото: istockphoto.com
Рассказать друзьям
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению премьер-министра Министерствами сельского хозяйства, торговли и интеграции ведется постоянный мониторинг ситуации, складывающейся на картофельном рынке страны, сообщает пресс-служба главы правительства.
Ввиду возросшего спроса со стороны соседних стран, в особенности Узбекистана, и высоких экспортных цен в текущем году экспорт картофеля вырос в 1,5 раза, с 411 тыс. тонн до 605 тыс. тонн. Отмечается, что ажиотажный спрос оказал влияние на внутренний рынок. За последнюю неделю зафиксирован резкий рост цены у экспортно ориентированных производителей (со 170 до 270 тенге).
В этой связи в целях стабилизации цен на картофель на внутреннем рынке на заседании межведомственной комиссии по вопросам торговой деятельности, проведенном 18 января, принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев. Эта мера не распространяется на страны ЕАЭС, однако экспорт в этом направлении будет находиться под наблюдением. Вместе с тем, учитывая складывающуюся ситуацию, 16 января полностью приостановлена выдача фитосанитарных сертификатов на экспорт.
Принятые меры нацелены на обеспечение стабильности цен на картофель, недопущение необоснованного роста цены и запрет спекулятивных действий со стороны участников рынка.
По данным МСХ РК, на сегодня имеющихся запасов достаточно для полного покрытия внутренней потребности до раннего урожая 2025 года. Запасы по состоянию на 19 января составляют свыше 850 тыс. тонн без учета запасов в торговых сетях (600 тыс. тонн у Ассоциации картофелеводов, 68 тыс. тонн в стабфондах, свыше 200 тыс. тонн в погребах в ЛПХ и мелких хозяйствах).
Ранее контролировать цены на социально значимые продукты поручил премьеру президент. Он также дал главе правительства ряд поручений по привлечению инвестиций, модернизации социальной и инженерной инфраструктуры и импортозамещению.
Также сообщалось, что доходы казахстанцев не поспевают за темпами инфляции. Население Казахстана стало тратить больше денег на продукты питания - до 50% от своего дохода.
новости по теме
18.01.2025, 20:13 82111
В Мангистауской области зерновой терминал возобновил работу после семилетнего перерыва
Предприятие выпустило первую продукцию
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Актау. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Бейнеуском районе Мангистауской области зерновой терминал возобновил работу после семилетнего перерыва, сообщает пресс-служба акимата региона.
Предприятие, с 2018 года приостановившее свою работу, сегодня выпустило первую продукцию. В настоящее время на терминал прибыло 10 вагонов, то есть 700 тонн пшеницы. Из 75 процентов зерна производится мука, из 25 процентов - отруби", - проинформировали в пресс-службе
Подчеркивается, что зерновой терминал Бейнеу - стратегически важный объект, расположенный в Мангистауской области.
Его общая площадь составляет 26 гектаров и он считается перспективным логистическим хабом со своим передвижным составом и 8-километровой железной дорогой, обеспечивающей прямой доступ к казахстанско-туркменской границе. Мощность терминала позволяет одновременно хранить 100 тысяч тонн зерна и производить в сутки 320 тонн муки и 80 тонн отрубей. После модернизации эти показатели будут увеличены до 400 тонн муки и 240 тонн комбикормов", - добавили в акимате.
Напомним, по данным МСХ РК на декабрь прошлого года, в Казахстане намолочено 26,7 млн тонн зерновых. В правительстве урожай назвали рекордным. С сентября по 25 декабря 2024 года, по данным МСХ, Казахстан увеличил экспорт зерна нового урожая на 54%.
18.01.2025, 16:02 90576
Год для Казахстана будет непростым - эксперты обсудили проект бюджетно-налоговых реформ
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания экспертного совета при Министерстве национальной экономики Республики Казахстан специалисты обсудили проект бюджетно-налоговых реформ, сообщает пресс-служба правительства.
2025 год для Казахстана будет непростым. Нам придется принимать давно назревшие реформы, которые откладывались в предыдущие годы. Это приведение цен в рыночное состояние, чтобы государство могло продолжать исполнять свои социальные обязательства. Нам нужно, к сожалению, сейчас принять ряд непопулярных реформ, чтобы выправить ситуацию с налогами, улучшить их администрирование, где-то возможно даже пересмотреть ставки. Самое главное, нам нужно это делать даже не для того, чтобы сохранить Нацфонд, а чтобы экономика продолжила быть рыночной. Новый налоговый кодекс, часть предложений в который мы сегодня обсуждали, скоро будет в общественном доступе", - отметил председатель правления "КФ NAC Analytica" Расул Рысмамбетов.
Также участники обсудили меры по повышению доходности бюджета. В частности, комплекс новых и уже предложенных в рамках разработки нового Налогового кодекса мер.
Большинство участников согласились с предлагаемыми в новой редакции кодекса изменениями по исключению ряда действующих налоговых льгот, повышению ставки корпоративного подоходного налога для банков и финансовых организаций, переносу сроков введения налогообложения вознаграждений по государственным ценным бумагам с 2030 года на 2026 год, пересмотру налогообложения игорного бизнеса. Эти меры призваны увеличить доходность поступлений в бюджет на более чем 1 трлн тенге. Однако этих изменений недостаточно для покрытия существующего разрыва между расходами и доходами бюджета", - заявили в пресс-службе.
Как было отмечено на совещании, ежегодная нагрузка на бюджет увеличивается, растут социальные расходы, в то время как на развитие реального сектора экономики приходится меньше 10% расходов бюджета. Подчеркивается, что без реформ в налогово-бюджетной сфере исправить ситуацию практически невозможно.
В заседании совета приняли участие министр финансов Мади Такиев, заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов, вице-министр национальной экономики Азамат Амрин и более 20 экспертов, в числе которых - руководители крупных финансовых, инвестиционных, аналитических и консалтинговых организаций, совета Ассоциации финансистов Казахстана, НПП "Атамекен".
Ранее Азамат Амрин рассказал об основных направлениях нового Налогового кодекса.
18.01.2025, 09:25 108186
Завод по производству ветрогенераторов начали строить в Жетысуской области
Запуск предприятия намечен на 2026 год
Фото: pixabay.com
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Завод по производству ветрогенераторов и систем накопления энергии начали строить на территории специальной экономической зоны "Хоргос - Восточные ворота" в Жетысуской области, сообщает пресс-служба региона.
В Жетысуской области дан старт строительству завода по производству ветрогенераторов и систем накопления энергии", - заявили в акимате.
Сообщается, что производственная мощность завода ветрогенераторов составит 2 ГВт генерации в год, в то же время выпуск систем накопления энергии будет иметь мощность 1 ГВт в год. Также объем инвестиций составит 40 млн долларов, будет создано 300 новых рабочих мест
Планируется, что ежегодно предприятие будет выпускать по 250 комплектов ветрогенераторов и 100 комплектов систем накопления энергии (...) Отметим, что запуск предприятия намечен на III квартал 2026 года. При этом 60% продукции будет направляться на внутренний рынок, а 40% - на экспорт в страны Центральной Азии и Кавказа", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запустят завод по производству оливкового масла.
17.01.2025, 20:19 136271
В Казахстане вырастут цены на сжиженный газ
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана опубликовало на сайте "Открытые НПА" проект приказа по увеличению предельных розничных цен на сжиженный нефтяной газ. Документ доступен для обсуждения до 22 января.
В Астане и Алматы цена увеличится с 84 и 89 тенге до 102 тенге за литр. В Шымкенте - с 70 до 90 тенге за литр. В остальных регионах ожидается повышение от 6 до 20 тенге за литр.
Министерство энергетики переходит к политике устойчивой модели ценообразования. Она направлена на создание рыночного баланса между спросом и предложением, исключение дефицита топлива, стимулирование модернизации нефтеперерабатывающей отрасли, создание новых рабочих мест и привлечение долгосрочных инвестиций.
Ранее сообщалось, что Минэнерго РК изменит цены на бензин и дизтопливо для иностранных граждан.
17.01.2025, 18:30 139401
Госрегулирование цен на бензин и дизтопливо намерены отменить в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана разработало проект приказа "О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства энергетики РК".
Министерство энергетики переходит к политике устойчивой модели ценообразования. Она направлена на создание рыночного баланса между спросом и предложением, исключение дефицита топлива, стимулирование модернизации нефтеперерабатывающей отрасли, создание новых рабочих мест и привлечение долгосрочных инвестиций", - сообщили в ведомстве.
Подчеркивается, что для защиты интересов граждан продолжится оказание мер социальной поддержки, а сельхозпроизводители получат гарантированный доступ к дизельному топливу по прозрачным схемам и приемлемым ценам.
Министерство энергетики совместно с заинтересованными органами усилит контроль на рынке, обеспечит исполнение законодательства и бесперебойные поставки топлива на внутренний рынок", - заверили в пресс-службе.
По данным ведомства, на сегодняшний день цены на бензин и дизельное топливо в Казахстане остаются одними из самых низких в мире.
Это приводит к значительному ценовому разрыву, в том числе с соседними странами. К примеру, в Казахстане цена бензина АИ-92 за литр составляет 205 тенге, в Российской Федерации – 288 тенге, в Кыргызстане – 385 тенге, в Узбекистане – 489 тенге. Дизельное топливо в Казахстане стоит 295 тенге за литр, в Российской Федерации – 355 тенге, в Кыргызстане – 427 тенге, в Узбекистане – 528 тенге. Таким образом, разница в ценах на бензин АИ-92 достигает от 40% до 138%, на дизельное топливо – от 20% до 79%. Это провоцирует дефицит, невозможность модернизации отрасли, вывоз топлива за границу посредством различных нелегальных схем", - добавили в министерстве.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что Минэнерго РК изменит цены на бензин и дизтопливо для иностранных граждан.
17.01.2025, 16:39 144386
Сто торговых рынков модернизируют в текущем году в Казахстане
Модернизация рынков в регионах осуществляется за счет частных инвестиций
Рассказать друзьям
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году были модернизированы 16 рынков, а в 2025 году планируется провести модернизацию 100 торговых объектов, сообщили в Комитете торговли МТИ РК.
Как пояснили в Комитете торговли, рынки должны быть оснащены аппаратами для онлайн-платежей, соответствовать требованиям санитарной и пожарной безопасности, а также иметь парковочные места в пределах границ своей территории для удобства потребителей. Модернизация рынков в регионах осуществляется за счет частных инвестиций.
В 2025 году модернизация пройдет на 7 рынках в Астане, 10 - в Алматы, 4 - в Шымкенте, 3 - в Жамбылской, ВКО, Костанайской областях и в области Абай, 10 - в Алматинской, 4 - в Атырауской и Кызылординской областях, 1 - в Акмолинской, 2 - в Актюбинской и Улытауской областях, 6 - в Жетысуской и Павлодарской областях. Модернизация также охватит 5 торговых рынков в Мангистауской и Карагандинской областях и 8 рынков в Туркестанской области. Самый крупный проект модернизации торговых рынков реализуется в Западно-Казахстанской области, где планируется провести модернизацию 14 рынков.
В Восточно-Казахстанской области в этом году модернизации подвергнутся рынки "Заречный", "Заря" и "Центральный". Руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей ВКО Асхат Сагидолдин ознакомился с началом модернизации рынка "Заречный", где уже начались строительные и монтажные работы. Как сообщил глава рынка Тимур Музапаров, внутренняя и внешняя отделка будут завершены в мае этого года.
Модернизация рынков по всей стране должна быть завершена до конца 2025 года. С 2026 года владельцы торговых рынков, не соответствующих современному формату, предусмотренному торговым законодательством, будут привлекаться к административной ответственности. Согласно Национальному плану развития, до 2029 года планируется довести долю современного формата торговли до 70%", - добавили в ведомстве.
17.01.2025, 16:24 145501
В Алматы с 1 февраля изменятся тарифы на холодную воду
Средний тариф на водоснабжение составит 135,24 тенге/м³; на водоотведение - 83,54 тенге/м³
Рассказать друзьям
Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 февраля 2025 года вводятся новые тарифы на водоснабжение и водоотведение в связи с завершением срока действия ранее утвержденных тарифов на 2020-2024 годы, сообщила на брифинге региональной службы коммуникаций руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по Алматы Асель Буденеева.
Наряду с новыми тарифами также утверждены инвестиционные программы на новый пятилетний период 2025-2029 годы по регулируемым услугам водоснабжения и водоотведения совместно с Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК", - отметила Асель Буденеева.
По ее словам, реализация данных инвестиционных программ повлечет ежегодное снижение износа водопроводных и канализационных сетей и количества аварийных ситуаций, а также будет способствовать повышению качества оказываемых регулируемых услуг.
В рамках программы с сентября 2024 года введены "социальные нормы потребления" воды для группы физических лиц. По принципу "чем больше экономишь, тем меньше платишь", тарифы для населения варьируются в зависимости от объема потребления:
• до 3 м³ в месяц на человека - базовый тариф 91,96 тенге/м³;
• от 3 до 5 м³ - 110,36 тенге/м³;
• от 5 до 10 м³ - 137,94 тенге/м³;
• свыше 10 м³ или без приборов учета - 183,92 тенге/м³.
С 1 февраля средний тариф на водоснабжение составит 135,24 тенге/м³; на водоотведение - 83,54 тенге/м³.
Для населения базовый тариф на водоснабжение вырастет до 91,96 тенге/м³, а на водоотведение - 83,54 тенге/м³. При этом для прочих потребителей и бюджетных организаций предусмотрено снижение или умеренный рост тарифов", - сказала спикер.
По ее словам, средний чек по новым тарифам составит:
- 1-комнатная квартира с жилой площадью 32 м2 по холодному водоснабжению на 156 тенге и за канализацию на 139 тенге (295 тенге) больше;
- 2-комнатная квартира с жилой площадью 48 м2 по холодному водоснабжению на 234 тенге и за канализацию на 208 тенге (450 тенге) больше;
- 3-комнатная квартира с жилой площадью 88 м2 по холодному водоснабжению на 312 тенге и за канализацию на 278 тенге (600 тенге) больше.
17.01.2025, 12:01 122196
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 15,25%
Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan
Рассказать друзьям
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщает пресс-служба банка.
В декабре инфляция в Казахстане повысилась до 8,6%, сложившись в пределах прогнозного диапазона 8-9% на 2024 год. Основной вклад в ее динамику вносит высокий рост цен на услуги и наблюдаемое с августа ускорение инфляции непродовольственных товаров. Повышение инфляции происходит на фоне реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции" и ослабления тенге. Также сохраняется рост устойчивой части инфляции, свидетельствуя о давлении со стороны спроса вследствие продолжающегося фискального стимулирования. Инфляционные ожидания населения в декабре вновь выросли, демонстрируя высокую волатильность", - проинформировали в банке.
Отмечается, что внешнее инфляционное давление остается повышенным на фоне высоких мировых цен на продовольствие, а также ускоряющейся инфляции в России.
В развитых экономиках инфляция в последние месяцы несколько возросла после периода продолжительного снижения. Устойчивая инфляция и сильный рынок труда вероятно скажутся на сохранении жестких внешних монетарных условий более продолжительное время (...) ФРС США ожидает более медленного снижения ставок в сравнении с сентябрьскими оценками", - заявили в пресс-службе.
Сообщается, что рост краткосрочного экономического индикатора по итогам 2024 года ускорился до 6,2% г/г, что может свидетельствовать о признаках перегрева экономики. Также подчеркивается, что рост производства наблюдается во всех основных отраслях.
Наибольший рост показали отрасли сельского хозяйства, строительства, торговли и транспорта. Также наблюдается ускорение динамики обрабатывающей промышленности. Внутренний спрос превышает возможности предложения и остается устойчиво высоким на фоне активного фискального стимулирования, роста денежных доходов, а также расширения инвестиций в несырьевом секторе. Это подтверждается ростом розничной торговли и потребительского кредитования. Индикатор деловой активности, отслеживаемый Национальным банком, 11 месяцев подряд находится в положительной зоне", - сообщили в Нацбанке.
Подчеркивается, что сохраняются проинфляционные риски.
Со стороны внешней среды они обусловлены более высокой инфляцией в России, во внутренней среде - продолжением реформы в сфере регулируемых цен, эффектом переноса ослабления тенге на цены, высоким внутренним спросом при фискальном стимулировании, незаякоренных инфляционных ожиданиях и росте потребительского кредитования", - пояснили в банке.
Также отмечается, что совокупные денежно-кредитные условия несколько смягчились на фоне ослабления обменного курса, ускорения инфляционных ожиданий, а также роста фактической динамики инфляции.
В этой связи на следующем решении, в рамках которого будут обновлены прогнозы основных макроэкономических показателей, комитет оценит необходимость дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики для возврата инфляции к траектории устойчивого снижения к таргету в 5%", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в конце прошлого года произошло значительное ослабление тенге. По итогам ноября курс тенге ослаб на 5%, до 512,52 тенге за доллар США, в декабре - на 2,5%, до 525,10 тенге за доллар США.
Курс тенге к доллару за 2024 год снизился на 13,6%.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
20.01.2025, 08:50В МВД Казахстана разъяснили правила регистрации мопедов 20.01.2025, 09:5013946В 2024 году более 3,7 трлн тенге из бюджета направлено на выплату пенсий 20.01.2025, 09:1211981Транснациональную организованную преступную группу задержали в Жетысу 20.01.2025, 11:099391Обеспечить газом более 12 млн казахстанцев планируется в 2025 году 20.01.2025, 10:347341В СКО трое граждан осуждены за незаконный оборот цифровых активов 15.01.2025, 17:11237671Крушение самолета близ Актау: Казахстан получил расшифровку черных ящиков 15.01.2025, 19:32234891Пенсионеров истязали в пансионате Павлодара: заведение покинули все постояльцы 16.01.2025, 10:04203221Заказавшему по почте наркотические вещества из Таиланда казахстанцу вынесен приговор 17.01.2025, 19:30200431Временные ограничения на ввоз томатов из Казахстана отменила Россия 16.01.2025, 11:19199346В Астане и Алматы определили места для крещенских купаний 26.12.2024, 13:09618156Иностранные букмекеры и казино составляют более 60% в секторе азартных игр в Казахстане 26.12.2024, 19:13608601Евгений Ян сообщил о предложениях медиакомпаний написать посты в поддержку единого часового пояса 26.12.2024, 12:24580261В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 млрд тенге 03.01.2025, 07:20544711Обзор основных событий 2024 года по версии Kazakhstan Today 25.12.2024, 21:22536886Астрофизик призвал безотлагательно отменить переход на единый часовой пояс в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?