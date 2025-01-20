Казахстан ограничит вывоз картофеля в третьи страны на 6 месяцев

Фото: istockphoto.com

Рассказать друзьям

Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению премьер-министра Министерствами сельского хозяйства, торговли и интеграции ведется постоянный мониторинг ситуации, складывающейся на картофельном рынке страны, сообщает пресс-служба главы - По поручению премьер-министра Министерствами сельского хозяйства, торговли и интеграции ведется постоянный мониторинг ситуации, складывающейся на картофельном рынке страны, сообщает пресс-служба главы правительства





Ввиду возросшего спроса со стороны соседних стран, в особенности Узбекистана, и высоких экспортных цен в текущем году экспорт картофеля вырос в 1,5 раза, с 411 тыс. тонн до 605 тыс. тонн. Отмечается, что ажиотажный спрос оказал влияние на внутренний рынок. За последнюю неделю зафиксирован резкий рост цены у экспортно ориентированных производителей (со 170 до 270 тенге).





В этой связи в целях стабилизации цен на картофель на внутреннем рынке на заседании межведомственной комиссии по вопросам торговой деятельности, проведенном 18 января, принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев. Эта мера не распространяется на страны ЕАЭС, однако экспорт в этом направлении будет находиться под наблюдением. Вместе с тем, учитывая складывающуюся ситуацию, 16 января полностью приостановлена выдача фитосанитарных сертификатов на экспорт.





Принятые меры нацелены на обеспечение стабильности цен на картофель, недопущение необоснованного роста цены и запрет спекулятивных действий со стороны участников рынка.





По данным МСХ РК, на сегодня имеющихся запасов достаточно для полного покрытия внутренней потребности до раннего урожая 2025 года. Запасы по состоянию на 19 января составляют свыше 850 тыс. тонн без учета запасов в торговых сетях (600 тыс. тонн у Ассоциации картофелеводов, 68 тыс. тонн в стабфондах, свыше 200 тыс. тонн в погребах в ЛПХ и мелких хозяйствах).





Ранее контролировать цены на социально значимые продукты поручил премьеру президент. Он также дал главе правительства ряд поручений по привлечению инвестиций, модернизации социальной и инженерной инфраструктуры и импортозамещению.



