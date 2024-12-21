20.12.2024, 10:08 5106
Доходы казахстанцев не поспевают за темпами инфляции Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Экономист Бекнур Кисиков и финансовый аналитик Арман Бейсембаев рассказали журналисту Kazakhstan Today о динамике снижения реально располагаемых денежных доходов казахстанцев и возможных сценариях на 2025 год.
Когда мы говорим о доходах казахстанцев, мы должны иметь в виду доходы в корреляции с ценами и инфляцией. В среднем, если смотреть поверхностно, как обыватель могу сказать, что в числовом коэффициенте общий доход условной семьи вырос, но если мы соотнесем это значение с инфляцией за два с половиной года, то общий доход снизился. Доходы могли вырасти на 10-20%, а цены выросли на 100-150%. Поэтому я не могу сказать, что доходы семьи выросли, если мы это не коррелируем с ценами на продукты и необходимые нужды", - прокомментировал экономист Бекнур Кисиков.
Эксперт привел в пример казахстанца, который два года назад получал 300 тысяч тенге, сейчас его зарплата выросла приблизительно до 340 тысяч тенге. При этом если два года назад буханка хлеба стоила 80 тенге, то сейчас цена доходит до 120-200 тенге.
За это время (два с половиной года. - Прим. ред.) у нас инфляция намного опережает саму зарплату, то есть это даже гиперинфляция. Даже если доллар не так сильно повысился, но на основные товары цены выросли. Поэтому говорить об увеличении доходов я бы не стал. Всегда нужно соотносить доходы и инфляцию", - отметил экономист.
По его словам, население Казахстана стало тратить больше денег на продукты питания - до 50% от своего дохода, но это подорожание наблюдается во всем мире.
Если мы посмотрим расклад бюджета гражданина из Европы, то у них на еду уходит 6-10% от доходов. Однако они тратят больше казахстанцев на оплату коммунальных платежей", - привел пример Бекнур Кисиков.
Он допускает, что доходы казахстанцев продолжат снижение (относительно цен на продукты), если инфляция будет так же галопировать.
Касательно мер, принимаемых правительством, в частности Нацбанком, мы видим, что учетная ставка повысилась до 15,5%, это будет как-то стабилизировать с одной стороны. С другой - деньги станут дороже, естественно, это тоже может повлиять на инфляцию. Но в целом, анализируя 2024 год, инфляцию более-менее удалось стабилизировать на уровне 3-4 процентов по сравнению с 2023 годом", - сказал эксперт.
По мнению спикера, "сложный" геополитический регион, в котором расположен Казахстан, тоже обуславливает влияние на экономику внутри страны.
Он также напомнил о новом Налоговом кодексе, подразумевающем ужесточение некоторых налогов. Кодекс еще не приняли, но уже сейчас нагрузка на зарплату очень высокая.
Зарплатный фонд терпит около 20% на социальные выплаты. Облагать налогами, я считаю, надо по прогрессивной шкале, когда большие зарплаты облагаются более высоким налогом, а маленькие - меньшим. Иначе, когда человек со своей зарплаты в 200 тысяч тенге на руки получает 150, это действительно влияет на доходы казахстанцев", - заключил Бекнур Кисиков.
Финансовый аналитик Арман Бейсембаев объяснил, что реально располагаемые доходы очень чувствительны к инфляции, поэтому если в стране хронически высокая инфляция, то зарплата за ней не поспевает.
Реально располагаемые доходы снижались и в 2022 году на фоне той инфляции, которую тогда никто не смог покрыть. В целом по экономике, по совокупности доходов - да, имеется снижение. Редкое событие на самом деле, но такое бывает. В прошлом году инфляция была достаточно высокой, сильно выше, чем в этом. Не сказать, что в этом году инфляция сильно снизилась, она чувствительно потеряла темпы. Но за 2023 год инфляция была в своих пиковых значениях, темпы прироста номинальной заработной платы не поспевали за этой инфляцией", - рассказал эксперт.
В следующем году, как предполагает экономист, многое будет зависеть от внешних факторов, причем внешние факторы будут в существенной мере доминировать.
Судя по всему, экономика США уже давно в рецессии, просто это умело скрывают. В Европе довольно большие проблемы, в Китае большие проблемы. То есть если мир начнет погружаться в такой более-менее кризис, то мы в стороне не сможем остаться - инфляция по нам ударит", - считает спикер.
Кроме того, по его словам, сейчас много признаков, что продовольственная инфляция, которая была в 2022 году в мире, снова начинает разгоняться.
Мы можем получить как минимум вторую волну инфляции, которая будет сильно выше и больше, чем была два года назад. Это значит, что и наша внутренняя инфляция, в том числе на продовольствие, может оказаться сильно выше, чем это было в 2022 году. Обрушит ли это реально располагаемые доходы? Да, конечно. Покупательская способность просто упадет, а продовольствие станет роскошью. На полках все будет, но мы не сможем позволить себе это купить - это вполне возможно. Примерно такая перспектива ждет Казахстан, если по нам сильно ударит этот кризис", - заявил Арман Бейсембаев.
Он также отметил, что негативное влияние на экономику Казахстана, следовательно, на доходы населения могут оказать геополитическая ситуация и положение государств, участвующих в военных конфликтах, в том числе России как основного экспортера в Казахстан.
Продовольственный кризис в следующем году весьма вероятен. Если возникнет дефицит продовольствия, можно представить, что будет с ценами... Это примерный сценарий, который может реализоваться. Следующий год будет очень тяжелый", - подытожил эксперт.
Ранее в Бюро нацстатистики сообщили, что реальные денежные доходы казахстанцев за год снизились на 6%. Уровень безработицы в Казахстане составил 4,6%. Численность безработных в III квартале 2024 года составила 448,6 тысячи человек. Численность занятого населения - 9 233,8 тысячи человек.
Глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов заявил о рисках для прогноза инфляции в конце года, который ожидается в диапазоне 8-9%. По его словам, причинами рисков остаются отрицательный баланс поступлений и изъятий средств Нацфонда, а также инфляция платных услуг.
В ноябре доллар укрепился на 5% по отношению к тенге. Цена за доллар выросла с 487 до 519 тенге.
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21.11.2024, 21:37 57736
Этот час потребления электроэнергии увеличивает наши счета - энергетик высказался о переводе стрелок в Казахстане Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Экономист и энергетик, бывший глава KEGOC Асет Наурызбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о влиянии перехода на единый часовой на энергопотребление Казахстана.
В результате этого нововведения, безусловно, увеличилось потребления электроэнергии, потому что каждый вечер на час раньше начинаем включать освещение. Как в офисах, так и в домах. Что касается зимнего периода времени, то, может быть, зимой это не так существенно, потому что мы "теряем" этот час утром (...) Из-за того, что мы сейчас переместились на час позже, то мы как бы этот час утром немного "выигрываем" зимой, но летом солнце встает в 3 часа утра. Когда все еще спят. Этот час - бесполезен. То есть мы там ничего не экономим. Зимой, да, наверное. Зимой в большинстве городов страны встаем в потемках, поэтому включаем свет (...) Я смотрел на западе время Зайсана. Все равно лишний час. То есть с 6 до 7 солнце уже встает, а средний человек встает в 7 утра, чтобы в 9 быть на работе. Поэтому в условиях, когда у нас все начинает работать с 9 часов утра, этот час с 6 до 7 "теряется" даже зимой в восточных городах нашей страны. Этот эффект не так виден в Алматы, допустим. Там зимой солнце встает в 7-8 (часов. - Прим. Ред.) , но на востоке на час раньше. Поэтому этот эффект очевиден. Тут спорить не с чем", - заявил энергетик.
По словам эксперта, "этот лишний час потребления электроэнергии увеличивает наши счета".
Мы все видим, сколько у нас потребляют, во-первых, население и коммерсанты (...) Доля освещения не такая большая, чтобы это сказывалось на энергопотреблении Казахстана в целом. Это просто вынутые из наших карманов деньги, просто так, из-за дурного решения правительства. Но они на электропотребление в целом влияют не очень сильно. Я думаю, что к потреблению прибавились единицы процентов. А может быть, даже меньше, поэтому сильного влияния это оказать не могло", - отмечает Асет Наурызбаев.
Эксперт также высказал свое мнение о переводе Казахстана на единый часовой пояс.
Переход на единый часовой пояс - это, скажем так, дуть против ветра, против законов астрономии, против законов биологии. И, конечно, это настолько искусственная затея, что у нормального человека ничего кроме отторжения вызвать не может", - подчеркнул энергетик.
Кроме того, специалист порассуждал о целях перевода стрелок.
Связано это с тем, по-видимому, что чиновникам удобно одновременно приходить на совещание. То есть я так понимаю, что в Астане в 9 еще не приходили чиновники из Западного Казахстана, и решили подогнать все к единому времени. Поэтому теперь все чиновники работают одинаково. И это была единственная цель нововведения", - считает специалист.
Ранее в Министерстве энергетики сообщили, что перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление Казахстана.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нуркожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.
Также сторонники петиции подвергли сомнению корректность данных Минздрава о влиянии на здоровье перехода на единый часовой пояс, которые приводились на слушаниях по рассмотрению петиции.
Как сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнологиз РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев вследствие перевода времени на час назад.
Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они организовали сбор живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Собрано более 90 тысяч подписей. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время. Люди высказывают недовольство в связи с сокращением светового дня. Родители школьников переживают, что дети возвращаются домой со второй смены уставшие, в глубокой темноте. Также казахстанцы отмечают рост потребления электроэнергии.
Правозащитник Амангельды Шорманбаев в интервью Kazakhstan Today жестко раскритиковалигнорирование правительством массового возмущения казахстанцев сменой часового пояса. Юрист предположил, что перевод времени был удобен чиновникам.
Казахстанцы с разных позиций, включая научную, разобрали и раскритиковали вызывающее огромное напряжение и отрицание в обществе решение властей Казахстана, "атакуя" пост с аргументацией инициатора смены часового пояса.
Председатель правления Союза обрабатывающей промышленности, CEO Алматинского вентиляторного завода Марат Баккулов также высказался о негативных последствиях перехода на единый часовой пояс в Казахстане. По его словам, рабочие устают, упала производительность и вырос брак.
20.11.2024, 15:02 62426
Нарушение принципа равенства перед законом - эксперт прокомментировал скандал вокруг правил присвоения спортивных разрядов и званий Эксклюзив КТ
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Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today скандал вокруг правил присвоения спортивных разрядов и званий, из-за которых родители юных спортсменов по акробатике и гимнастике намерены судиться с Министерством туризма и спорта, передает корреспондент агентства.
Проблема, с которой столкнулись в настоящее время спортсмены, несомненно, стоит внимания. Новые правила действительно исключают акробатику и спортивную гимнастику, ставя под угрозу карьеру многих юных спортсменов, что прямо нарушает принцип равенства всех перед законом. Сейчас спортсмены, занимающиеся данными видами спорта, ущемлены в своих возможностях участвовать в соревнованиях и получать звания, что служит прямым основанием для юридических претензий", - заявил Петр Кодаш.
По мнению эксперта, спортивные дисциплины могут быть исключены на основании оценки их популярности, достижений в международных соревнованиях или наличия тренеров и инфраструктуры для развития.
Однако нельзя сказать, что акробатика и спортивная гимнастика являются малопопулярными видами спорта. Названные направления спортивной деятельности, особенно в контексте Олимпийских игр, получают значительное внимание и поддержку. Эти виды спорта имеют сильные традиции и прославили уже немало десятков тысяч спортсменов с разных стран", - отмечает специалист.
Он подчеркнул, что родители юных спортсменов имеют полное право на подачу коллективного иска с требованием о внесении изменений в действующий приказ об утверждении правил присвоения званий и разрядов.
Также возможно и обращение в организацию, напрямую занимающуюся вопросами спорта, для лоббирования изменений. Создание общественного движения или кампании, например, петиции, может помочь привлечь внимание к проблеме и оказать давление на ответственный в данной отрасли орган. При таком исключении вышеназванных видов спорта из единого утвержденного перечня, должна была быть тогда инициирована процедура их аккредитация и присвоение разрядов по ним в виде отдельного документа", - пояснил эксперт.
По словам Петра Кодаша, для каждой спортивной дисциплины необходимы четкие стандарты и критерии для присвоения разрядов и званий.
Если Министерством туризма и спорта РК они не разработаны, то это не повод прибегнуть к исключению их в принципе. Юридически это значительный недостаток научной и методической базы для оценки спортсменов в данных дисциплинах спорта. Может быть и то, что акробатика и спортивная гимнастика требуют более глубокой экспертизы в плане подготовки тренеров и судей, что также может требовать времени для интеграции в новые нормы, которые в дальнейшем будут опубликованы. В настоящий момент не ясно то, что хоть министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов отметил, что действующие квалификационные правила действительно имеют свои недостатки и что за последние 6 месяцев ни один казахстанец не смог добиться звания мастера спорта международного класса, так как для этого необходимо одержать две подряд победы на чемпионатах мира, до поднятия проблемы родителями юных спортсменов сейчас - никто не задавался решением данного вопроса о несправедливости на протяжении 6 месяцев", - добавил специалист.
Напомним, в Казахстане родители юных спортсменов по акробатике и гимнастике намерены судиться с Министерством туризма и спорта из-за правил присвоения спортивных разрядов и званий, в которых вообще не упомянута спортивная акробатика.
Родители уже два года просят профильное ведомство внести изменения в действующий приказ. Документ перечеркнул для спортсменов возможности получения разрядов и званий. Многие уже именитые чемпионы теперь хотят оставить спорт, которому посвятили жизнь.
18.11.2024, 18:23 69071
Объединение часовых поясов в Казахстане дополнительно увеличит стоимость на электроэнергию Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Политический деятель, экономист и энергетик Петр Своик в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказал, что перевод времени на час назад сыграл значимую роль в росте тарифов на электроэнергию.
Любой, кто живет на свете, знает, что мы живем по биологическому времени. Наиболее удобное часовое деление тем лучше, чем ближе к биологическому времени. То есть ночь должна наступать тогда, когда реально темнеет, а утро - когда светает. Если в Казахстане по географии 3 или даже 4 часовых пояса, то по-хорошему должно быть хотя бы три часовых деления. Все остальное - ненаучно и не соответствует биологии и медицинским показаниям. Можно выдумывать все, что угодно; министр здравоохранения может говорить, что нужны какие-то скрупулезные исследования. Но понятно, что солнце зашло - ночь, а солнце встало - день. Других вариантов нет, это наиболее комфортная среда для человека", - сказал энергетик.
По его словам, во всем мире электрический график имеет два пика потребления. Первый пик утренний - люди просыпаются, возобновляется рабочий процесс, "оживает" промышленность, потребление электроэнергии увеличивается. Этот пик длится с начала рабочего дня до обеда.
Самый большой пик - вечерний. Он начинается, когда солнце заходит и становится темно. Какой в это время часовой пояс установлен - никакой роли не играет. А вот сколько продолжается этот пик - зависит от часового деления. Он продолжается столько, сколько люди бодрствуют, сколько промышленность работает, пока все не улягутся спать. Чем ближе часовое деление к естественному, географическому, тем короче продолжительность пикового периода. Чем больше эта разница, тем длиннее продолжительность пикового периода. Это совершенно очевидно", - объяснил эксперт.
Петр Своик подчеркнул, что новое часовое деление крайне неудачное, потому что энергетика Казахстана все последние годы не может самостоятельно обеспечивать мощностью вечерние пики электропотребления. Собственные мощности не увеличиваются, а даже немного снижаются, так как новых вводов нет, а спрос растет, причем с каждым годом эта разница все больше. Стоит отметить, что после перевода времени Казахстан резко увеличил закуп электроэнергии у России.
Во все остальное время своих генерирующих мощностей у энергетики Казахстана достаточно, а вот пиковой мощности - нет. Этот недостаток покрывается только перетоками из России, которые каждый год растут пугающим темпом. Например, если два года назад это было 500 мегаватт, то прошлой зимой было уже 1,5 тысячи мегаватт. А этой зимой, по всей видимости, выйдет на 2 тысячи, если не на больше. Это примерно более 10% от всей генерации приходится покупать у России. Покупать (придется. - Прим. ред.) тем больше, чем длиннее этот вечерний пик", - рассказал энергетик.
Он отметил, что цена за российский пиковый киловатт как минимум в два раза дороже казахстанского. Поэтому потребители Казахстана платят за электроэнергию тем больше, чем длиннее пик и чем больше покупается электроэнергии у России. В этом смысле прямо неудачное деление часовых поясов бьет по карману казахстанцев, бизнеса и промышленности, потому что все платят за повышенный вечерний пик и за повышенный переток электричества из России.
В вечерний пик, в самый напряженный момент, если у нас все работает, мы выдаем 15 тысяч мегаватт. А стандартная вечерняя пиковая нагрузка зимой - 16,5 тысячи мегаватт. Разница в 1500 мегаватт. Эти мощности, а иногда и больше, всю прошлую зиму мы каждый вечер стабильно тащили из России. Сюда надо добавить 400-500 мегаватт - настолько, по всей видимости, вырастет нагрузка, а ввода новых мощностей не будет. Следовательно, всю добавку будем опять же тащить из России. И будем тащить тем длиннее по времени, чем дольше будет длиться рабочий день в темное время суток", - уточнил спикер.
Энергетик также выразил свое мнение о причинах перевода времени.
Мало того что решение принято неразумно, так теперь еще и власти сопротивляются и говорят вместо реальных доводов всякую ерунду, демонстрируя, что они беспомощные. Мне трудно дать объяснение. Я могу просто предположить, что, возможно, решение принято на таком уровне, на котором чиновникам просто пришлось его принять к сведению и подчиняться. Они не могут и не осмеливаются сами его (объединение часовых поясов. - Прим. ред.) отменить, потому что уровень не их. Это лишний раз говорит о том, что у нас в стране нет ответственного правительства. Напомню, что президент Касым-Жомарт Токаев говорил, что кабмин должен самостоятельно отвечать за все свои решения. Поэтому правительству в любом случае не надо оглядываться на кого-то, а наконец-то принять разумное решение и вернуть нормальное часовое деление", - сказал эксперт.
Петр Своик ответил, вырастут ли тарифы в связи с ростом потребления электроэнергии в Казахстане.
Пытаясь решить проблему как изношенности, так и дефицита, правительство выдвигает политику "тариф в обмен на инвестиции", пытается собрать необходимые деньги для обновления энергетики через тарифы. Речь идет о частных инвестициях - частники вкладывают свои деньги (в энергетические объекты. - Прим. ред.), чтобы потом все вложения вместе с прибылью получить через тариф. Следовательно, эта политика автоматически ведет к повышению тарифов, что уже наблюдается", - рассказал энергетик.
Сравнивая квитанции за аналогичный период прошлого года, можно заметить, что тарифы на электроэнергию выросли на 20-30%. По словам Петра Своика, рост цен связан с политикой "тариф в обмен на инвестиции" и немаловажную роль сыграло новое часовое деление поясов.
Если вы посмотрите статистику, стоимость коммунальных услуг за год выросла чуть ли не на 30%. Все выросло гораздо больше, чем инфляция, потому правительство все-таки пытается через эту политику выбить деньги на обновление энергообъектов. Их явно недостаточно, чтобы реально обновить, но вполне достаточно, чтобы тарифы росли, пугая население", - заключил эксперт.
Тем временем в Министерстве энергетики сообщили, что перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление Казахстана.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нуркожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.
Также сторонники петиции подвергли сомнению корректность данных Минздрава о влиянии на здоровье перехода на единый часовой пояс, которые приводились на слушаниях по рассмотрению петиции.
Как сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнологиз РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев вследствие перевода времени на час назад.
Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они организовали сбор живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Собрано более 90 тысяч подписей. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время. Люди высказывают недовольство в связи с сокращением светового дня. Родители школьников переживают, что дети возвращаются домой со второй смены уставшие, в глубокой темноте. Также казахстанцы отмечают рост потребления электроэнергии.
Правозащитник Амангельды Шорманбаев в интервью Kazakhstan Today жестко раскритиковал игнорирование правительством массового возмущения казахстанцев сменой часового пояса. Юрист предположил, что перевод времени был удобен чиновникам.
Казахстанцы с разных позиций, включая научную, разобрали и раскритиковали вызывающее огромное напряжение и отрицание в обществе решение властей Казахстана, "атакуя" пост с аргументацией инициатора смены часового пояса.
Председатель правления Союза обрабатывающей промышленности, CEO Алматинского вентиляторного завода Марат Баккулов также высказался о негативных последствиях перехода на единый часовой пояс в Казахстане. По его словам, рабочие устают, упала производительность и вырос брак.
Казахстанцы с разных позиций, включая научную, разобрали и раскритиковали вызывающее огромное напряжение и отрицание в обществе решение властей Казахстана, "атакуя" пост с аргументацией инициатора смены часового пояса.
Председатель правления Союза обрабатывающей промышленности, CEO Алматинского вентиляторного завода Марат Баккулов также высказался о негативных последствиях перехода на единый часовой пояс в Казахстане. По его словам, рабочие устают, упала производительность и вырос брак.
15.11.2024, 08:00 85241
"Нефть ХХI века", инновации, инвестиции и туризм - промышленный потенциал ВКО только растет
Фото: акимат ВКО
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Восточный Казахстан - один из наиболее развитых промышленных регионов страны. Но на слуху - только крупные гиганты индустрии, при этом в тени - множество других интересных проектов. А в планах реализовать и новые за счет привлечения инвестиций. К примеру, область может стать центром добычи "нефти ХХI века" - лития, привлекая в экономику страны миллиарды долларов. В интервью корреспонденту агентства Kazakhstan Today первый заместитель акима ВКО Нурымбет Сактаганов рассказал о перспективах развития региона.
Нурымбет Аманович, глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев определил главной задачей - увеличение экономики страны к 2029 году в два раза. Какая работа для увеличения роста экономики проводится в Восточном Казахстане?
- На сегодня область имеет стабильную базу реального сектора для дальнейшего роста.
Необходимо отметить, что экономика области имеет промышленную направленность (доля промышленности в ВРП - 40%). Обрабатывающая промышленность и агропромышленный комплекс являются одними из основных отраслей экономики.
Нами принимаются все меры для развития и решения задач, поставленных главой государства и правительством Республики Казахстан, которые, безусловно, будут выполнены.
Объем валового регионального продукта области за январь-июнь 2024 года составил 1,9 трлн тенге (удельный вес в ВВП страны - 3,6%, или 9-е место по РК), ИФО - 103,9%, ВРП на душу населения - 2 624,3 тысячи тенге.
Для обеспечения задачи по росту экономики нами определены резервы и точки экономического роста в реальном секторе в разрезе каждого города и района по направлениям: производство и переработка сельхозпродукции, логистика, туризм и развитие связанного с ним малого и среднего бизнеса. В результате с текущего года по всем городам и районам действуют планы развития на 2024-2028 годы с учетом точек роста, потенциала, баланса производства и потребления продуктов питания.
Результатом проводимой работы является рост краткосрочного экономического индикатора, который за январь-сентябрь текущего года достиг 106,5% (по республике - 105,3%).
За январь-октябрь текущего года достигнута положительная динамика по всем ключевым отраслевым показателям:
- сельское, лесное и рыбное хозяйство - 109,2% (по республике - 112,7%);
- обрабатывающая промышленность - 101,3% (по республике - 104,8%);
- строительство - 120,0% (по республике - 110,2%);
- транспорт и транспортно-логистическая инфраструктура - 109,5% (по республике - 107,9%);
- информация и связь - 105,1% (по республике - 105,7%);
- торговля - 103,5% (по республике - 107,3%).
Нурымбет Аманович, также к 2029 году Казахстан намерен привлечь инвестиции на 150 миллиардов долларов. А какую планку ставит перед собой восток страны на ближайшее время?
- Начнем с того, что восток всегда был привлекателен для инвесторов. Огромные запасы цинка, свинца, меди, серебра, тантала, золота дали возможность сосредоточить в регионе большую часть цветной металлургии Казахстана. И на нее приходится около 63% промышленного потенциала области. Очень перспективны и такие отрасли, как сельское хозяйство, энергетика, туризм, медицина.
Для эффективного взаимодействия с инвесторами у нас создан региональный инвестиционный штаб. А для цифровизации процесса сопровождения инвестпроектов все они загружаются в Национальную цифровую инвестиционную платформу. Так, с начала года в общенациональный пул от области включены 40 инвестиционных проектов на сумму 912,6 миллиардов тенге. Их планируется реализовать до 2032 года.
На стадии завершения 10 инвестпроектов на 45,9 миллиарда тенге. Это значит, что уже в ближайшее время в регионе будет создано 478 рабочих мест.
А какие именно это проекты? Расскажите о наиболее интересных.
- Интересные и значимые, каждый в своей отрасли. Например, строительство оптово-распределительного центра "Алтай". Реализация проекта обеспечит сбыт сельскохозяйственной продукции и импортозамещение за счет создания условий для приема, реализации, первичной переработки и надлежащего хранения такого вида товаров. Мы сможем закупать их для государственных и муниципальных нужд и даже формировать резервы для решения проблемы продовольственной безопасности.
В рамках реализации проекта в прошлом году на первом этапе построены 2 овощехранилища площадью почти 20 тысяч квадратных метров, другие помещения - со всей инфраструктурой. Сейчас, на втором этапе, возводится уже основное здание, тоже на 20 тысяч квадратов. Работы на стадии завершения. В перспективе ОРЦ позволит покрыть потребность населения крупных населенных пунктов в качественных отечественных продуктах питания по экономически доступной цене, без наценок и многочисленных посредников.
Также в ближайшее время в Усть-Каменогорске намерены достроить огромный торгово-развлекательный центр и административный комплекс Maxi Mall стоимостью 11 миллиардов тенге. В селе Секисовка в Глубоковском районе на 9 миллиардов тенге модернизируют действующее предприятие ДТОО "Baur Gold", чтобы увеличить добычу золотосодержащих руд с 800 тысяч до 1 миллиона тонн в год и дальше перерабатывать эти объемы. На "Казцинке" завершена модернизация обогатительной фабрики "Алтай" с объемом инвестиций 5 млрд тенге, в рамках которой выполнена реконструкция дробильного участка, а также проведена замена флотационных машин.
Появится в регионе и первый в области фармацевтический терминал класса "А" стоимостью 3 миллиарда тенге. Только там работу получат 120 человек. В Риддере открывают базу отдыха BearLog за 1,8 миллиарда тенге. 1,5 миллиарда тенге вложила компания KAZMETALEXPORT в строительство завода по переработке цветного лома. Проект реализован с участием иностранного инвестора из Турции. И туда же продукция пойдет на экспорт.
Лениногорский пивоваренный завод "Риддер" вводит в эксплуатацию новый гостиничный комплекс с рестораном и кофейней стоимостью полмиллиарда. 48 рабочих мест открывается и на новом заводе по производству железобетонных изделий. Объем инвестиций туда составил 1 миллиард тенге.
А "УК Трубтех" трудоустроит еще 30 человек на заводе по изготовлению полиэтиленовых труб стоимостью 1,2 миллиарда тенге. Это единственное в области современное предприятие по выпуску полиэтиленовых труб. И построено с нуля, с использованием передового оборудования, технологий и высоким уровнем автоматизации. В сутки там смогут производить в среднем 5000 метров полиэтиленовых труб различного диаметра. Завод уже начал работу.
А какие наиболее крупные проекты есть в сфере добычи металлов? В частности, все мы слышали о нашумевшем открытии месторождения лития в области, который называют нефтью ХХI века.
- В среднесрочных планах у нас намечена реализация 2 крупных проектов. Это строительство горно-обогатительного комбината по добыче и переработке меди в Тарбагатайском районе мощностью до 25 миллионов тонн руды в год. Туда потребуется вложить 216 миллиардов тенге. И строительство горно-обогатительного комбината по добыче и переработке лития в Уланском районе. Объем инвестиций туда составит 235 миллиардов тенге. А продукция будет экспортироваться в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Литий не случайно называют нефтью ХХI века. Спрос на него растет во всем мире. Это и неудивительно, в каждом телефоне батареи именно из этого металла. Кроме того, активно развивается сфера производства электромобилей. И там тоже применяются литиевые аккумуляторы. Используют литий и в ядерных реакторах, химической промышленности и других сферах. Поэтому интерес к этому проекту - огромный. К слову, в мире только четверть разведанных запасов лития выгодно добывать. И наше месторождение относится именно к этим экономически целесообразным для добычи.
Планы грандиозные, но как развиваются сейчас действующие промышленные предприятия в области? На слуху гиганты отрасли, такие как "Казцинк" или же Ульбинский металлургический завод. Но ведь есть и другие, не менее важные производства.
- В Восточном Казахстане действует больше тысячи средних и крупных промышленных предприятий. Они тоже успешно развиваются и вносят значимый вклад в экономику республики. Приведу только пару примеров. Усть-Каменогорский арматурный завод - один из лидеров машиностроения в нефтегазовой отрасли страны. Благодаря модернизации по программе "Дорожная карта бизнеса" на 4,5 миллиарда тенге завод полностью обновил оборудование. И сейчас выпускает современную продукцию, которая находит спрос не только в Казахстане, но и в России. Сегодня завод специализируется на выпуске нефтегазовой трубопроводной запорной и регулирующей арматуры. Она применяется при строительстве, эксплуатации и ремонте нефтяной и газовой транспортных систем. В планах работа с такими крупными заказчиками, как "КазТрансОйл", газопровод Бейнеу - Шымкент, Атырауский НПЗ.
Еще одно заметное предприятие - Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры. Это одно из ведущих машиностроительных предприятий Казахстана по производству трубопроводной арматуры и нефтепромыслового оборудования. Применяется оно в нефтегазодобывающей промышленности, магистральных нефтяных и газовых трубопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков, в энергетическом комплексе, водоснабжении. Качество выпускаемой продукции подтверждается сертификатом происхождения товара СТ-KZ с долей казахстанского содержания 85% и сертификатами международного стандарта API (American Petroleum Institute). Это позволяет работать с крупнейшими заказчиками. Особо хочу подчеркнуть, что завод является первым и единственным отечественным предприятием, обладающим сертификатом на проектирование и производство запорной арматуры по стандарту API 602.
Также в текущем году начата модернизация литейного производства на крупном предприятии машиностроительной отрасли Восточного Казахстана АО "Востокмашзавод", где будет запущено производство рамы боковой и балки надрессорной, используемых для производства грузовых железнодорожных вагонов. Проект реализуется за счет кредитных средств Фонда развития промышленности, объем инвестиций - 33,8 млрд тенге.
Еще одна перспективная отрасль, особенно в свете прошедшего недавно референдума, - атомная энергетика. Какие предприятия Восточного Казахстана могут помочь в развитии атомной отрасли?
- Лидером в атомной отрасли Казахстана, безусловно, остается Ульбинский металлургический завод (УМЗ). Совместно с китайским партнером на базе УМЗ создано предприятие "Ульба-ТВС" - единственное в Центральной Азии производство по выпуску топлива для атомных электростанций. Подобного проекта не было за все время независимости Казахстана. Благодаря сотрудничеству с мировым лидером - французской компанией Framatome была внедрена передовая технология выпуска тепловыделяющих сборок. Ежегодная мощность завода составляет 200 тонн в перерасчете на обогащенный уран. До конца текущего года завод планирует выйти на проектную мощность. Вся продукция отправляется в Китай, где она используется на атомных электростанциях.
И раз мы уже начали говорить об энергетике, нельзя не остановиться и на еще одном важном аспекте. С приближением зимы в разы увеличивается нагрузка на эту сферу. Не секрет, что на многих казахстанских предприятиях энергетическое оборудование устарело, требует замены. Какие предприятия по производству электрического оборудования работают на востоке?
- Лидер в этой сфере у нас - Усть-Каменогорский конденсаторный завод. Это крупнейший в СНГ производитель электротехнического оборудования, включая конденсаторы и емкостные трансформаторы напряжения. Завод использует уникальные технологии, такие как изготовление секций и пакетов конденсаторов, изготовление деталей конденсаторов, термовакуумная обработка конденсаторов, не имеющие аналогов в Казахстане. Предприятие постоянно совершенствуется, проводит регулярное техническое перевооружение. Только за последние три года предприятие инвестировало в развитие производства, разработку, испытание и освоение новой продукции 880 миллионов тенге.
Раз уж заговорили об энергетике, хотелось бы узнать о текущей ситуации по освещению Усть-Каменогорска. За последние несколько лет жители областного центра часто жалуются городским властям на проблемы с уличным освещением.
- В декабре 2019 года заключен контракт с генеральной подрядной компанией Everlight Electronics Co. на "Проектирование" - "Поставку" - "Установку" - "Обслуживание" систем уличного освещения.
В Усть-Каменогорске замены 11 583 уличных светильника, проведен монтаж 187,9 км кабельных сетей. Введен в эксплуатацию диспетчерский центр по управлению системой уличного освещения. Результатом реализации проекта предполагалось повышение энергоэффективности системы освещения города и, как следствие, снижение потребляемой электроэнергии для уличного освещения.
Однако после начала эксплуатации проявились скрытые дефекты светильников, которые начали массово выходить из строя. Требование к компании Everlight Electronics Co. Ltd о замене светильников с их стороны было необоснованно отклонено.
Ввиду того, что компания "Everlight Electronics Co." ненадлежаще выполняла обязанности по контракту (несоответствующее техническим характеристикам качество поставленных светильников, отставание по срокам выполнения СМР) центром ГЧП было принято решение по расторжению контракта.
В настоящее время ведутся судебные разбирательства. У нас есть видение по решению данного вопроса, однако считаю правильным дождаться решения суда.
В то же время центр ГЧП с помощью субподрядной организации ТОО "КЭМОНТ" круглосуточно продолжает выполнять работы по ремонту и замене вышедших из строя светильников. На сегодняшний день отремонтировано и восстановлено горение около 5,5 тысячи светильников, заменены лампочки. На страницах центра ГЧП в социальных сетях вы можете ежедневно наблюдать о ходе восстановительных работ.
На сегодня количество негорящих светильников - 1280, что составляет 4% от общего количество (35 319 штук) при допустимом нормативном значении 5%.
Активно развивают в регионе и сферу медицины. И сейчас речь не о качестве оказания услуг в здравоохранении, а именно о производстве препаратов, техники. Какие достижения Вы бы отметили в этом направлении?
- Действительно, современные технологии - это залог точного лечения бесценного здоровья человека. На рынке медицинской техники в области выделяется предприятие Takurra, которое выпускает автоматические хемилюминесцентные анализаторы и реагенты для диагностики. Эти высокоточные анализаторы не имеют аналогов в странах СНГ. И, что очень важно для своевременного лечения, они позволяют в короткие сроки выявить широкий спектр заболеваний - инфекционные, аутоимунные, ревматоидные, щитовидной железы, воспаления, гормональные сбои, онкологию, гипертонию, аллергию и другие. С помощью анализатора за 14 минут можно получить первый результат из биообразцов человека. Тем самым при лечении человека мы не теряем драгоценное время. Отечественное производство таких приборов помогает снизить зависимость от импортных аналогов.
Есть в регионе и собственное производство и переработка марли, бинтов, салфеток и медицинской мебели от ТОО "Альянс-Medica". Еще один проект в области медицины - производственно-торговая компания ZTM, которая будет выпускать более 100 моделей медицинских кроватей и 4 модели операционных столов. Ввод в эксплуатацию объекта планируется после завершения ремонтных работ.
Восток страны известен не только своей промышленностью, но ассоциируется и с уникальной природой, флорой и фауной. Именно они служат основой для производства востребованных натуральных продуктов. В частности, алтайский мед называют даже брендом Восточного Казахстана. При этом есть же и другие популярные товары?
- Да, вы правы. Область - лидер в Казахстане по производству меда. Здесь выпускают больше 3 тысяч тонн этого целебного продукта. Это 70% всего меда в стране. На регион приходится и почти половина всех пчелосемей в республике. И восточноказахстанский мед успешно экспортируется в Китай, Монголию, Узбекистан и другие страны. На развитие пчеловодства предусмотрена государственная поддержка в виде субсидирования. В 2024 году выделено 195 миллионов тенге. Кроме того, за последние два года по программе "Ауыл аманаты" для развития пчеловодства было прокредитовано 14 проектов на сумму почти 100 миллионов тенге.
Помимо этого, также регион славится катон-карагайским кумысом. Поголовье лошадей по области на сегодня составляет 235 тысяч голов, в том числе более 4 тысяч - племенные. В прошлом году производство кобыльего молока в области составило свыше 2 тысяч тонн. А по программе "Ауыл аманаты" для развития коневодства было прокредитовано 66 проектов на сумму 475 миллионов тенге. Брендом Восточного Казахстана является и пантовая продукция. Поголовье маралов здесь составляет более 6 тысяч голов. В прошлом году в регионе произведено 3,6 центнера пант, в основном, конечно, в Катон-Карагае.
Также область является основным производителем подсолнечного масла по республике. За 9 месяцев текущего года тут выпустили 44% от всего производства нерафинированного и 48% от всего производства рафинированного масла по Казахстану. В области сконцентрированы самые крупные маслоперерабатывающие заводы - АО "Май", ТОО "Усть-Каменогорский маслозавод", ТОО "Востоксельхозпродукт". Продукция экспортируется в другие регионы страны и за ее пределы. В этом году планируется завершить и строительство маслоэкстракционного завода ТОО "ALTAI MAI" мощностью более 50 тысяч тонн в год по сырью. Таким образом, запуск нового маслоэкстракционного завода, с учетом действующих производств, позволит увеличить объем переработки с 595 тысяч тонн до 700 тысяч тонн масличных культур. А экспорт растительных масел вырастет в 1,5 раза.
Большим спросом по всей стране пользуется и наша молочная продукция. За 9 месяцев текущего года у нас произведено 175 тысяч тонн молока. Область занимает 6-е место по объемам выпуска молока по республике. В то же время по творогу регион - второй после Алматинской области и третий - по производству твердого сыра после Туркестанской и Жамбылской областей. Основной производитель твердого сыра здесь - корпорация "Восток-Молоко". Она получила статус почетного члена Международной гильдии сыроделов La Guilde Internationale des Fromagers. Что касается господдержки производителям и переработчикам молока, за 2024 год им выделено более 2 миллиардов тенге субсидий. А для обеспечения области товарным молоком в 2023 году было выделено 10 миллиардов тенге на кредитование пяти молочно-товарных ферм.
Есть достижения и по мясной продукции. Если по республике за прошлый год было произведено 67,3 тысячи тонн колбасных изделий, то из них 10,5 тысячи тонн выпущено на территории нашей области. Мы занимаем первое место по производству колбасных изделий в стране. Также регион второй после Акмолинской области по производству мяса птицы и также второй по выпуску мясных консервов, после Западно-Казахстанской области. По рыбной продукции мы тоже уступаем лишь Туркестанской области. Торгово-производственное объединение "АС" по праву можно назвать восточноказахстанским брендом высококачественных морепродуктов со всего света.
И, наверное, наше интервью было бы неполным без освещения сферы туризма. Восточный Казахстан привлекает тысячи гостей со всего мира. Что делается для того, чтобы развивать эту перспективную отрасль?
- Туризм в Восточно-Казахстанской области набирает обороты и становится приоритетом для экономики региона. В 2023 году в отрасль вложено более 12,3 миллиарда тенге. Поток отечественных и иностранных туристов вырос до 370 тысяч человек, а объем оказанных услуг достиг 5,9 миллиарда тенге. Для комфортного отдыха в области уже действует 351 объект размещения, включая базы отдыха, гостиницы, горнолыжные курорты и пантолечебницы. В этой сфере реализовано 8 крупных проектов на 10,2 миллиарда тенге.
Особое внимание уделяется развитию сельского, оздоровительного и экологического туризма. Среди популярных мест для отдыха можно отметить эко-отели "Заречье" и "Музтау", санатории, а также курорты, которые привлекают туристов не только со всей страны, но и из-за рубежа. Активно развивается горнолыжный и пляжный туризм, появляются новые базы отдыха, такие как "Приморск" и Shale la Bale.
Для удобства туристов уделяется большое внимание логистике: ремонтируются дороги к туристическим объектам, открываются новые погранпереходы и расширяется инфраструктура придорожного сервиса. В планах построить 2 аэропорта в Катон-Карагае и близ Тарбагатая. Также создан сайт и мобильное приложение VISITEAST.KZ, где представлена вся информация для путешественников, а в Усть-Каменогорске и Улкен Нарыне работают туристические информационные центры.
Нельзя не отметить растущую популярность активных видов отдыха, таких как парапланеризм. В регионе регулярно проводятся фестивали и чемпионаты по этому виду спорта, что также помогает привлечь туристов. И в сфере туризма новым брендом региона стал международный фестиваль "Шығыс салбурыны". В этом году его посетили 5 тысяч гостей! А участие приняли 6 стран, помимо Казахстана, это Венгрия, Россия, Кыргызстан, Монголия, Китай. Фестиваль призван популяризировать и сохранить искусство охоты с ловчими птицами. Он привлекает внимание к национальной культуре Казахстана и стал настоящим продолжением Всемирных игр кочевников.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
08.11.2024, 13:38 98841
Правозащитник подверг жесткой критике игнорирование мнения общества при смене часового пояса Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Юрист общественного фонда "Международная правовая инициатива", правозащитник Амангельды Шорманбаев в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today раскритиковал бездействие казахстанских чиновников и игнорирование массового возмущения переводом времени на час назад.
Вопрос о переводе времени вызвал большое непонимание и несогласие общества. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
Казахстанцы не перестали писать и подписывать многочисленные петиции за возвращение привычного времени. В ответ на народные обращения вице-премьер РК Серик Жумангарин заявил, что заново поднимать вопрос о переводе часов в правительстве не намерены.
Эксперты уверяют, что смена часового пояса негативно отразится на здоровье и безопасности населения Казахстана, однако чиновники полностью отрицают наличие проблем. Кроме того, министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев ведомство сможет только через три года.
Каким образом членам правительства удалось обойти законодательные процедуры, в частности парламентские слушания, при этом полностью проигнорировав недовольство практически всех граждан Казахстана? По какому праву?
- Я думаю, что введение единого часового пояса путем принятия постановления правительства, точнее путем принятия изменений в постановление правительства без широкого обсуждения и явной доказанной пользы, - все это является результатом ущербности нашей демократической правовой системы.
В нормальной демократической системе есть парламент, который издает законы, и права человека могут ограничиться только этими законами. Парламентариев выбирает народ, поэтому парламент является формой представительства интересов общества.
У нас же давно все перевернуто с ног на голову: правительство выше парламента, парламент не воспринимает себя независимым органом, который контролирует исполнительную власть. Правительство давно формирует повестку того, что должен принимать парламент, в том числе и правила законодательного юридического процесса. В результате слишком вольного состояния правительства мы видим ситуацию, когда это самое правительство принимает важные экономические, правовые решения в обход законодательного органа.
Когда такая монополия длится долго, правительство начинает каждый второй вопрос решать без парламента и даже без президента, кулуарно, в каких-то узких лоббистских интересах. В итоге общество ставят перед фактом.
Еще один аспект - отсутствует конституционный контроль за деятельностью правительства. Раньше был конституционный совет, который должен был этим заниматься. Сейчас есть всеми хваленый Конституционный суд. Причем туда могут обратиться не только простые граждане, но и депутаты, и президент. Однако никто до сих пор не удосужился наладить механизм контроля за правительством через Конституционный суд, если такой вопрос прошел мимо всех.
То же самое - Конституционный суд по большей части отказывает в рассмотрении острых, важных вопросов. Я сам этому свидетель. То есть конституционно-правовая система, которая жестко контролирует правительство, пока в Казахстане отсутствует. Этот вопрос нужно решить для всех нас, нельзя, чтобы правительство было закрытым клубом, это очень опасно. Даже если там нет злого умысла, какие-то решения могут оказаться абсурдными и вредными.
Последние пару лет в обществе очень много недовольства из-за того, что правительство принимает какие-то кулуарные решения, обязательные для всего общества, навязывает эти решения, хотя они идут против экономических интересов общества. Это по теме смены часового пояса, утильсбора и прочего. Поэтому, я думаю, нам всем нужно задуматься, что делать с этой правовой системой, так как должны быть сдержки и противовесы, нужен механизм контроля за такими абсурдными и опасными действиями правительства.
Как это (перевести время на час назад. - Прим. ред.) удалось - законодательство позволяет принимать некоторые постановления в обход парламента.
Более того, депутаты могут решить этот вопрос за один день. В пояснительной записке к постановлению правительства есть пункт, в котором указано, что принятие постановления об объединении часовых поясов не потребует дополнительных затрат из госбюджета. Депутаты имеют право законодательной инициативы, но они могут вносить и принимать только те законы, где нет необходимости финансовых затрат из бюджета, при их наличии нужно брать согласие правительства. То есть парламент может в любую секунду собраться на сессию, внести проект закона и принять закон о разделении часовых поясов, и правительство будет обязано его исполнять.
Я думаю, что нынешние депутаты открыто обманывают казахстанское общество. Они разводят руками и изображают, что бессильны перед правительством. Но они могут решить этот вопрос за пять минут, у них есть на это полная законодательная инициатива. Депутаты вводят в заблуждение людей, которые тратят свои силы, организовывают пресс-конференции, пишут петиции и снимают видеообращения.
Как Вы думаете, помогут ли петиции в этом случае?
- Петиции - это путь вбок и местами назад. А нужно шагать вперед. Уже одна петиция рассматривалась, правительство нам показало, что ничего с этим делать не будет. Поэтому просто обращаться и просить у государства, к сожалению, не поможет.
Есть такое латинское изречение "cui prodest", или "ищи, кому выгодно". Как Вы полагаете, кому может быть выгоден перевод времени на час назад, с какой целью казахстанцам уже год навязывают, что нынешний часовой пояс подходит нашему региону больше всего? И почему вследствие этого в правительстве наотрез отказываются рассматривать возвращение прежнего времени?
- Я не врач, не энергетик и не бизнесмен в широком смысле, чтобы видеть подноготную. Есть предположения, что, возможно, таким образом увеличивается потребление электроэнергии. Очевидно, что народ потратит на два часа больше электроэнергии, чем год назад. Прямым последствием принятия объединения часовых поясов является увеличение расходов на электроэнергию. Другой вопрос - мы не знаем, зачем им это надо.
Ну, корень может быть в другом. Может, пытаются какой-то режим создать, сейчас век высоких технологий, искусственного интеллекта и так далее... Мы просто не имеем информации, а многие, кто в теме, кто адресат этого, просто молчат.
Мы должны это дело исследовать дальше, чтобы понять, кто конечный бенефициар, для чего было принято такое решение. Никто не понимает, зачем перевели время, из этого вывод - это не нужно было обществу.
Могли бы Вы подробнее рассказать, как и какие права народа Казахстана были нарушены переводом стрелок часов?
- Перевод времени затрагивает минимум четыре права человека. Первое - право на здоровье, признанное на международном уровне право. Первая статья Конституции РК гласит, что высшими ценностями государства являются человек, его жизнь, права и свободы.
Второе - право не подвергаться дискриминации и право на равенство. У людей, живущих на западе страны, со временем все нормально, у них рассвет и закат происходят в нормальном режиме - они высыпаются. А вся остальная часть Казахстана страдает, то есть присутствует неравное отношение к людям, то есть дискриминация. Перевести стрелки могут административным путем, но природа нам неподвластна, нельзя заставить солнце всходить в 3-4 частях Казахстана одновременно.
Третье - право на участие в управлении делами государства. Такое решение должно было широко обсуждаться со всем обществом, учитывая всех. Потому что все казахстанцы разные, нужно было изучать, как и на кого конкретно повлияет смена часового пояса.
Косвенно затрагивается право на жизнь. Ранняя темнота ведет к увеличению шансов дорожно-транспортных происшествий. Соответственно, государство создало большую вероятность смертельных исходов. А право на жизнь, наоборот, говорит о том, что государство должно охранять человека от наступления смерти всеми доступными способами. В том числе может увеличиться смертность людей с хроническими заболеваниями. Все, для чего якобы было изменено время, противоположно тому, что происходит сейчас.
Могут ли граждане Казахстана все-таки отстоять свое право на защиту здоровья, безопасность своих детей в вечернее время, благоприятные условия труда и отдыха? С юридической точки зрения существуют ли такие способы? Не противоречат ли ответы чиновников о "пользе" времени здравому смыслу?
- Отсутствие эффекта перевода времени - это ложь, и мы все это видим. Государство не может вводить меры ограничения, аргументируя тем, что нужно посмотреть, как это повлияет на население, государство должно иметь конкретные цели. Статья 39 Конституции РК говорит о том, что права человека могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в которой это необходимо. То есть часовой пояс можно было поменять только при наличии уже имеющегося вреда, доказанного учеными.
У нас ситуация обратная - у правительства отсутствуют доказательства, многолетние исследования. В такой ситуации принимать какие-либо ограничения точно неконституционно.
Теперь что нужно делать в рамках правового поля. Гражданам нужно объединяться и идти к депутатам мажилиса и сената, встречаться с ними и требовать внести проект закона. Если депутаты не выполняют требования общества, граждане имеют право их отозвать, лишить их мандатов. Также мажилис парламента имеет право выразить недоверие любому члену правительства. Сегодня присутствуют все юридические механизмы, все и все могут. Народ может массово подавать заявки на митинги - выносить этот вопрос в политическое поле законным способом. Есть законы и методы, давайте это использовать.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
19.10.2024, 08:00 132651
Выданные банками займы должны быть списаны с жертв мошенничества - депутат Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Никита Шаталов рассказал журналисту Kazakhstan Today о способах борьбы с мошенниками, оформляющими кредиты на казахстанцев.
На банках должна быть ответственность за утечки персональных данных, проблемы с информационной безопасностью, из-за которых люди могут легко стать жертвами мошенников. Займы, которые человек получил по вине банка, став жертвой мошенников, должны быть списаны", - прокомментировал мажилисмен.
Отмечается, что списание "мошеннических" кредитов - один из способов прекращения бесконтрольной выдачи займов и повышения уровня закредитованности казахстанцев.
По словам депутата, для решения проблемы нужна классификация мошеннических действий и алгоритмы реагирования на них универсальные для всего рынка.
Также обсуждается так называемый период охлаждения для кредитов, то есть промежуток времени, который человеку нужно ждать, прежде чем он получит займ на свой счет и сможет распоряжаться деньгами.
Нужна градация - небольшие займы должны быть доступны быстрее, с минимальным промежутком, в то время как более крупные можно подождать. Это может быть барьером для мошенников, которые получают доступ к личным кабинетам клиентов", - считает Никита Шаталов.
Вместе с тем он подчеркнул, что в процесс решения вопроса должен быть вовлечен МЦРИАП, который регулирует сотовую связь и мобильных операторов, и МВД как карательный орган.
При этом мажилисмен уточнил, что перечисленные меры вряд ли помогут, когда люди сами отдают деньги в руки злоумышленников. Даже самые последние технологии могут быть безоружны перед человеческой доверчивостью.
Сейчас тот массив данных о пользовательском поведении, который есть у банков, позволяет предупреждать мошеннические активности. Но и это не всегда работает, когда человек находится под влиянием преступников и готов сам отдать деньги им в руки", - сказал спикер.
Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.
Недавно блогер Тимур Асылханов предупредил казахстанцев об очередной мошеннической уловке - с помощью доставки букета цветов на получателей оформляют кредиты. Кроме того, мошенники звонят казахстанцам от имени сотрудников КГД. Также они продолжают писать казахстанцам от имени сотрудников Антикора.
Депутат нижней палаты Асхат Рахимжанов, озвучивая свой депзапрос, потребовал проверить банки на причастность к мошенническим схемам.
Председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов сообщил, что в Казахстане может появится сall-центр для борьбы с мошенниками. По его словам, далее будет интеграция с антифрод-центром Национального банка Казахстана и антифрод-центрами операторов связи.
09.10.2024, 09:07 148081
У детей нет никакой защиты - эксперты рассказали о причинах детского суицида и пробелах в законодательстве Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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В начале сентября в Казахстане произошла волна резонансных самоубийств. Только в Алматы за неделю сразу три девочки-подростка совершили суицид. Также счеты с жизнью свели два парня, сбросившись с высотки. На момент написания материала стало известно еще об одной трагедии - в Астане покончила с собой молодая девушка. В целом статистика по самоубийствам в Казахстане неутешительная. В 2023 году, по данным организации Wisevoter, Казахстан занял 19-е место из 178 стран - 17,6 случая суицида на 100 тысяч населения.
Последние трагедии объединяет одно - возраст всех погибших не превышал 20 лет. А спрыгнувшим с высотки двум школьницам не было и 15. Обе девочки были из благополучных семей, беды ничего не предвещало. Но во время расследования стали известны тревожные подробности. Одноклассники девочек и учителя рассказали, что школьницы состояли в Telegram-чате, где им давали подробные инструкции и в итоге довели до суицида. После трагедии чат удалили, а в полиции поспешили сообщить, что никакой опасной суицидальной группы не было.
Тем не менее встревоженные родители стали проверять, существуют ли на самом деле в Telegram аналоги ранее нашумевшего "Синего кита" - группа "Красный дельфин" и ей подобные, и выяснилось, что клонов этих великое множество, растут они как грибы, и так же быстро исчезают. Также общественность удостоверилась, что дети успешно осваивают игру-квест Runaway, в которой нужно вредить родителям и сбегать из дома. А еще - что существуют некие опасные книги в стиле аниме, которые тоже провоцируют суицидальные настроения.
Переложить всю ответственность за детский суицид на чат-боты, книги или игры, конечно, удобно. Но за всей этой историей стоят гораздо более масштабные проблемы: разобщенность детей и родителей, семейные неурядицы, буллинг, неумение признавать эмоциональное выгорание, и вовремя обращаться за психологической помощью, перегруженная школьная программа и совершенно неуправляемая интернет-зависимость.
Все это, по мнению экспертов, происходит на фоне растущей нестабильности не только в государстве, которое не способно защитить своих граждан и решить элементарные бытовые вопросы, но и в мире, охваченном войнами и конфликтами. Добавим сюда традиционные осенние обострения, начавшуюся учебу с ее непомерными требованиями, нехватку солнца и витаминов, и получим на выходе такой адский коктейль, от которого даже взрослому, адекватному человеку будет тяжело удерживать равновесие, не говоря уже о нестабильной и растрепанной из-за гормональных скачков психике подростка.
В ситуации, когда растерянному молодому человеку не на что и не на кого опереться (родители сами выживают и тянут лямку как могут, школа только требует, но не помогает, государство в их судьбе практически не участвует), на глаза вдруг попадается Telegram-чат, в котором подростку впервые "сочувствуют", просят поделиться своими проблемами, оказывают "психологическую поддержку". На самом деле все это фикция и иллюзия, но ребенку кажется, что его, наконец, слышат. Никаких упреков, ругани и выговоров, только такие же несчастные и жаждущие внимания, как он, и похлопывание по плечу - ты теперь наш, ты с нами, держись, мы научим, покажем и разъясним. Есть мнимое сочувствие, есть четкий алгоритм действий, руководители, дающие понятные инструкции, которые подростки принимают за стабильность и опору. Это уже потом детей начинают запугивать, провоцировать, увещевать, гипнотизировать, и убеждать, что самоубийство - единственный выход из замкнутого круга.
В такой ситуации победить можно только сообща. Включиться в решение проблемы нужно всем - родителям, учителям, школьным психологам, государству.
Мы обратились к специалистам, которые рассказали нам о возможных и самых частых причинах детского и юношеского суицида, способах решения проблемы, а также о юридической стороне вопроса. В частности, о пробелах в казахстанском законодательстве, которое не позволяет найти и наказать организаторов опасных Telegram-каналов по всей строгости закона.
Мы также хотим протянуть руку помощи детям, которые, возможно, прямо сейчас переживают очень непростой период в своей жизни.
В конце статьи вы найдете контакты и телефоны детских омбудсменов, а также круглосуточных call-центров психологической помощи в городах Казахстана, по которым вы можете позвонить в любое время и получить поддержку.
111 - общий номер горячей линии для оказания экстренной психологической помощи
Психолог Зауре Калиакпарова одной из причин волны суицидов считает "феномен Вертера", названный так в честь героя романа Гете "Страдания юного Вертера". После публикации произведения в Германии произошли массовые самоубийства среди молодежи. Позже, в 1970-х годах, социологи Дэвид Филлипс и Линди Карстенсен описали феномен Вертера как массовую волну подражательных самоубийств.
Их причиной становятся другие самоубийства, широко освещенные в СМИ или описанные в кино и литературе", - сообщают источники.
Однако, подражательное самоубийство - это, скорее следствие, нежели причина.
Когда есть кризис в государстве: экономический, политический, нестабильность, незащищенность молодых людей, это способствует суицидальным настроениям. Мы видим, что мир в целом нестабилен. Бытие определяет сознание", - говорит Зауре Калиакпарова.
Одна из причин оторванности детей от родителей, их эмоциональной разобщенности - интернет-зависимость.
Еще Карл Маркс говорил, когда появляется новый инструмент производства, меняется формация общества. Я говорю про интернет. Он не был настолько доступным. Это даже не часть нашей жизни, это вся наша жизнь. В 80-е годы такой проблемой был алкоголизм, потом наркотики, и я говорила, что воспитывать детей в 20 лет, запрещать им не пить и не курить, уже поздно. Воспитывать надо с пеленок. Интернет - это инструмент. Им нужно уметь пользоваться. Вы же, заходя в винно-водочный отдел, можете спокойно пройти мимо полок с алкоголем. А есть люди, которые не могут. Это культура. То же самое с интернетом. Им нужно уметь пользоваться, чтобы не впасть в зависимость", - поясняет специалист.
Суицид - это эмоциональная зараза. А через интернет она распространяется в разы быстрее, утверждает психолог.
Парный суицид - не первый случай в Казахстане. И утверждение о том, что у нас суицид "помолодел" до 11-13 лет - ошибка. Уже в 2002 году американские исследователи зафиксировали суицид пятилетнего ребенка. И это был не единственный случай", - заявляет Калиакпарова.
По мнению психологов, на склонность к суициду влияет множество факторов. Иногда это психиатрическое заболевание, которое из-за невнимания и непонимания со стороны взрослых не диагностируется вовремя и переходит в запущенную стадию.
Прежде чем совершить суицид, человек транслирует эти мысли в течение плюс-минус двух лет, к этому готовится, вынашивает идею. Это не происходит спонтанно. Это запланированный акт. Нам кажется, что человек ушел неожиданно. Значит, у нас просто не было никакого эмоционального контакта с ним. Я недавно общалась с мамой двоих детей, спрашивала ее, какие фильмы смотрит ее ребенок, какие книги читает, какие подкасты слушает, с кем общается? Она отвечает: не знаю. При этом утверждает, что занимается им, водит на занятия. Но практически ничего о нем не знает. Сколько раз я наблюдала в кафе: родитель сидит в телефоне, ребенок преданно смотрит на него, а внимания ему - ноль. Ему не с кем поделиться эмоциями", - рассказывает глава центра семейной психологии Сауле Чарышева.
Ситуация усугубляется, если ребенок проживает подростковый период, у него идет гормональная перестройка, меняется настроение, он часто чувствует себя некомфортно.
А что происходит в школе? СОРы, СОЧи - это постоянное давление, напряжение. Очень многие педагоги в бюджетных школах слабые, темы толком не объясняют. На контрольных задают вопросы, которые не изучали. Дети получают низкие баллы, приходят домой, и там на них давят родители, поскольку ребенок не соответствует их ожиданиям. И он опять остается наедине с собой и своими проблемами. Сколько из-за этого конфликтов! Моя дочь за 2 месяца в обычной школе впала в депрессию. Вся эта система не нацелена на то, чтобы поддерживать детей. Добавьте к этому буллинг. Ребенка могут затравить за то, что он не пришел в школу в брендовой одежде, не курит айкос. И ни родители не знают об этой травле, ни педагоги, и сами дети боятся рассказать", - поясняет специалист.
Чарышева утверждает: в опасные Telegram-группы чаще всего попадают психологически неустойчивые дети, у которых в семье скандалы, конфликты или разводы.
У нас был случай суицида 19-летней девочки, которая пережила развод родителей, переехала жить к отцу, оказалась ему не нужна, вернулась к матери. А та вышла повторно замуж, сразу родила ребенка. Оба родителя занялись своей жизнью, а девочка в течение 5-6 лет была предоставлена сама себе. И вот эти скандалы, разборки, конфликты, насилие в семье - физическое, эмоциональное, сексуальное, финансовое, которое замалчивается, постепенно ведут к суициду", - говорит психолог.
Членство в "группе смерти" становится последним толчком. Там ребенка берут "на слабо", подначивают, угрожают, запугивают и доводят до самоубийства. Как только это происходит, группу закрывают и образуют новую.
Дети в такой группе состоят от нескольких месяцев до года и более. А родители об этом не знают. Если родитель разговаривает с ребенком, общается с ним, обсуждает просмотренные мультфильмы, фильмы, спрашивает, как прошел день, то эта информация легко выходит. Когда мы на наших психологических программах обсуждаем с детьми разные темы, они все рассказывают. Дети открытые, делятся. Даже своими сексуальными фантазиями, темой закрытой и табуированной. И про суицид говорят. Потому что чувствуют себя в безопасности", - рассказывает Зауре Калиакпарова.
Специалисты приводят много примеров: семья, где мальчик пережил развод родителей, и теперь находится в тяжелой депрессии, почти не ест и не разговаривает. Девушка, которая самостоятельно поступила в Назарбаев школу, хорошо училась, но потом эмоционально выгорела, была отчислена, и получила гневный выговор от матери с предложением "повеситься". Психологи признают: пока родители сами не начнут проходить терапию, чтобы наладить отношения друг с другом и с ребенком, их работа будет бесполезна. В итоге ребенок попадет в категорию "угрожаемые по суициду", и может пополнить страшную статистику.
Ребенок - биологическое выражение психологических проблем родителей, - говорит Зауре Калиакпарова. - Если он совершил суицид, по статистике, 50-70% причин этого кроется в семейных проблемах. А социум их просто усугубляет. Никто никому не нужен, ни у кого нет психологической защиты. Раньше молодых специалистов поддерживали, распределяли, давали работу. Сейчас у них нет поддержки. Когда в семье "гуляют" растерянность перед жизнью, неумение себя защитить, финансовая безграмотность, ребенок это считывает, и проявляет то, что подавляют в себе родители. Родители не признают проблем, считают, что у них все отлично, отказываются работать над собой, пытаются отправить в терапию только ребенка. А это так не работает".
Психологи уверены: суицид можно предотвратить, если чаще разговаривать с детьми с глазу на глаз и обращать внимание на "тревожные звоночки". Родителя должно насторожить, если ребенок замыкается, не хочет общаться, не просит помощи и болезненно реагирует на обращения к нему. Они также рекомендуют установить на телефоне родительский контроль, чтобы отслеживать, какие игры скачивает ребенок, какой контент смотрит, и в каких группах состоит. Если возникло подозрение, что ребенок состоит в "группе смерти", стоит проверить, не наносил ли он себе какие-либо физические повреждения: царапины, ожоги, порезы.
К слову, зависимость от гаджетов специалисты приравнивают к наркоманской ломке и говорят, что неоднократно наблюдали, как дети буквально физически мучаются, если отнять у них на несколько дней телефон.
Когда мы берем на программу ребенка, сразу предупреждаем: ты будешь неделю без гаджетов. Некоторые отказываются ехать, потому что не представляют себе жизни без телефона. Был один мальчик, у которого мы забрали телефон, и у него начались сильнейшие боли в животе и высокая температура. Выяснилось, что дома он целыми днями играет в компьютерные игры. У ребенка были все симптомы ломки, как у наркомана: температура, боль в суставах, животе, головные боли. Он не мог подняться, открыть глаза. Так работает синдром отмены компьютерных игр. Мы в таких случаях даем обильное питье, просим отлежаться, и через сутки ребенок приходит в себя", - рассказывает Сауле Чарышева.
Зависимость от гаджетов детям прививают сами родители, буквально с младенчества.
Как-то в поезде со мной в купе оказалась мама с малышом. Она утверждала, что врачи поставили ее ребенку аутизм. А я наблюдаю за ним и вижу, что аутизма нет. Начинаю разговаривать с мамой, выясняется, что она малышу дает с рождения телефон. Ей так удобно. Ребенок молчит, а она все успевает сделать по дому", - приводит пример Калиакпарова.
От гаджетов зависят и сами родители, утверждают психологи. И эта зависимость убивает один из самых главных родительских инстинктов - сторожевой.
Раньше кормящая мать всегда была на страже своего ребенка. Он просыпался ночью от того, что замерз или хотел есть, мать сразу просыпалась вместе с ним. Она могла на утро не вспомнить даже, что вставала к малышу, но делала все, что нужно: кормила, переодевала, укрывала. Сейчас из-за того, что дети в памперсах, многие на искусственном вскармливании, этот сторожевой инстинкт исчезает. Или мать везет ребенка в коляске по улице, и даже не смотрит на него, не улыбается ему, не общается, не "гулит", а смотрит в телефон. Т.е. физически она присутствует рядом, но ментально и эмоционально ее нет. Соответственно, это общее "поле" матери и ребенка исчезает. Раньше она могла через это поле почувствовать, что с ребенком что-то не так, во сне увидеть, понять через какие-то подсказки, а сейчас такого нет, матери все реже чуют ребенка сердцем", - поясняют специалисты.
Впрочем, молодые родители и сами порой не знают, где взять ресурсы, сталкиваются с постоянным осуждением, непрошеными советами, переживают, что все делают неправильно. Именно поэтому, говорят специалисты, работать нужно комплексно: не только с ребенком, но и с родителями.
Работа с педагогами, которые порой больше времени проводят с детьми, чем их собственные родители, тоже нужна. Нужно учить конфликтологии. Тогда они могли бы считывать, что с ребенком что-то не так, были более отзывчивыми. Знания, которые дает школа, мало кто помнит. Школа нужна для социализации, для умения адаптироваться в разных условиях. Это должно быть не первом месте. Детей нужно учить именно этому. Задайте себе вопрос: вы сами умеете просить об эмоциональной помощи в семье? Если нет, как ваш ребенок научится о ней просить? Он думает, что так и надо. И наоборот: если в семье друг другу доверяют, слушают и слышат, у ребенка есть связь с родителями, его практически невозможно втянуть в "группу смерти", он сам из нее выйдет", - заявляют психологи.
Они также призывают создавать общие семейные традиции.
Пусть это будет совместный завтрак, или ужин, прогулка или просмотр мультфильмов. Если нет возможности в течение недели, то хотя бы в выходной нужно провести день вместе. Уже это будет оздоравливать ситуацию в семье. И заведите правило: хотя бы час в день без телефона. Если у вас семейный ужин, пусть хоть сам президент звонит в это время, вы не берете трубку. Нельзя быть рабом телефона", - говорят специалисты.
Защита молодых людей должна быть и на уровне государства: это хорошая стипендия, бесплатный проезд, гарантия работы и того, что работодатель не сможет его уволить просто так, без повода, заявляют психологи.
Помимо социальной поддержки молодежи, важна и защита юридическая. Законы государства должны жестко пресекать деятельность опасных групп в соцсетях, а их создатели - привлекаться к серьезной уголовной ответственности.
О том, какое наказание предусмотрено в казахстанском законодательстве за создание "групп смерти", агентству рассказал начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш.
В части законодательного урегулирования в Казахстане существует ряд законов, регулирующих защиту прав детей. В частности, уголовное законодательство Республики Казахстан, а также закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". В соответствии со статьей 16 данного закона РК государством прямо регламентировано о том, какая информация относится к запрещенной для детей, а именно - побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к самоубийству; провоцирующая детей на антиобщественные и противоправные действия", - сообщил эксперт.
Понятие информации, пропагандирующей самоубийство, также дано в статье 11 закона "О масс-медиа".
Здесь следует понимать, что это есть распространяемая и (или) размещаемая в любой форме информация1, способствующая к побуждению у неограниченного круга лиц решимости совершить самоубийство, а также информация о способах совершения самоубийства и информация о призывах к совершению самоубийства", - пояснил Петр Кодаш.
Выявить опасные сообщества можно через мониторинг интернет-контента и сообщения граждан, однако практика показывает, что это крайне тяжело. Быстрое и точное выявление создателей таких групп постоянно затрудняют анонимность пользователей и шифрование каналов сообщения.
Неограниченный доступ детей к информации на интернет-ресурсах и социальных сетях может прямо сказаться на их поведении. Тем не менее, установить, что это именно следствие информации, а не неблагополучная семейная обстановка подтолкнула ребенка к суициду, весьма проблематично", - сообщил специалист.
Он также отметил, что в Уголовном кодексе Республики Казахстан предусмотрена ответственность только за доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, которое наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет либо лишением свободы на тот же срок.
Разве это действительно такой большой срок, если учесть, что речь идет о потере человека, которого довели до самоубийства, и которого уже невозможно вернуть? Интересно также и то, что для администраторов сайтов уголовная ответственность по данной статье возникает лишь в случае, если жертве угрожали или с ней жестоко обращались. С юридической точки зрения - это правовой пробел", - заявил эксперт.
По его словам, сообщества, пропагандирующие суицид или другие опасные действия, могут быть заблокированы по решению суда или уполномоченным органом.
Блокировка - это наиболее распространенная мера противодействия таким сообществам, однако она не является достаточной для устранения опасности", - считает Кодаш.
При этом были прецеденты, когда лица, организующие опасные группы, были привлечены к уголовной ответственности.
Однако такие случаи довольно редки, требуют значительных доказательств, а исход дел стараются не афишировать. Именно такая ситуация сложилась в школьные годы у сотрудницы нашей компании. Она училась в 7 классе, когда появились первые инциденты по "Синему киту". И в ее гимназии произошла трагедия с одноклассницей-соседкой по парте, которая совершила суицид из-за этой игры. Данный инцидент нигде афишировали и даже не возбудили уголовного дела, сотрудники абсолютно не проявили инициативу проверить прямо указанного в предсмертной записке обидчика школьницы. Историю забыли окружающие, педагоги, друзья, а для семьи человека уже не вернуть", - резюмировал эксперт.
Напомним, детский омбудсмен Динара Закиева заявила о росте числа самоубийств среди детей 11-13 лет. Основными причинами суицидальных настроений она назвала одиночество, проблемы в семье и буллинг.
После череды трагедий с детьми в Казахстане прошла неделя родительских собраний.
В ВОЗ заявили о резком росте проблемного использования социальных сетей подростками. В Казахстане с начала года выявлено 43 суицидальных интернет-ресурса.
Волну детских суицидов также прокомментировал генпрокурор Казахстана.
Позже президент Казахстана заявил, что популярные соцсети способны превратить в зомби не только детей, но даже взрослых.
Родителям нельзя перекладывать ответственность за воспитание ребенка на государство и школы или, тем более, доверять это гаджетам", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
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1
Способствующей к побуждению решимости совершить самоубийство является информация, которая содержит:
- указания на самоубийство как на способ решения проблемы;
- положительную оценку либо одобрение совершения самоубийства либо действий, направленных на самоубийство, или намерений реального (воображаемого) собеседника или третьего лица совершить самоубийство;
- аргументы, побуждающие к совершению самоубийства, включающие утверждения, не содержащие прямого либо явного побуждения, но способные склонить к принятию решения о совершении самоубийства, в том числе посредством приведения конкретных примеров, популяризирующих действия других людей, которые уже совершили самоубийство, и (или) содержащих утверждения о преимуществах, которые получили лица, совершившие самоубийство, в том числе представление самоубийства как приемлемого, логичного и закономерного в современном обществе поступка;
- осуждение, высмеивание неудавшейся попытки совершить самоубийство, в том числе включая описание отношений, чувств и обсуждение темы лицами, имеющими опыт попытки самоубийства;
- объявления о знакомстве с целью совершения самоубийства (попытки совершения самоубийства), в том числе группового и (или) ассистированного, осуществляемого с чьей-либо помощью, либо в чьем-то присутствии, либо под чьим-то наблюдением;
- опрос, тест, рейтинг на предмет выбора способа совершения самоубийства, в том числе наиболее безболезненного, надежного, доступного, эстетичного способа самоубийства.
01.10.2024, 11:20 161221
Сможет ли АЭС устранить энергодефицит в Казахстане - интервью с экспертом Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Председатель Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агафонов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказал, почему атомная электростанция необходима Казахстану.
Насколько появление АЭС сможет компенсировать уже существующий и, по всей видимости, растущий энергодефицит в Казахстане? Искоренит ли атомная энергетика эту проблему?
- Одна станция, конечно, не решит проблему энергодефицита, это очевидно. Три станции так или иначе позволят почувствовать это в энергобалансе. Потому что к моменту, когда они могут быть введены, а я прогнозирую это не ранее 2040 года, к этому времени мы можем достичь установленной мощности энергосистемы порядка 40+ гигаватт, тогда это будет заметно.
Однако замещать угольную генерацию необходимо, и альтернативы нет. Возобновляемые источники энергии очень хороши и перспективны, но в качестве базовой генерации не очень подходят.
Кроме того, у атомной энергетики есть большой синергетический эффект.
Первое - это вклад в ликвидацию энергодефицита, а точнее - в устранение нашей энергетической зависимости.
Второе - вклад в достижение углеродной нейтральности, а это, как я полагаю, даже существеннее, чем устранение энергодефицита.
Имея такую долю угольной генерации, мы, очевидно, не достигнем углеродной нейтральности, которую Казахстан должен достичь к 2060 году. Я считаю, что обязательства по достижению углеродной нейтральности - это обязательства перед нашими потомками, потому что все-таки в Казахстане очень высокая доля электроэнергии, вырабатываемой на угле, по сравнению со всем остальным миром.
Третье - это экологическая составляющая. Я прошу не путать это с углеродной нейтральностью.
Уголь, помимо всего прочего, содержит радиоактивные вещества, по среднемировой статистике - это 7 граммов и урана, и тория на тонну, которые попросту выбрасываются в окружающую среду - в золоотвалы, буквально сыпятся нам на головы из дымовых труб.
Четвертое - это экономическая составляющая. АЭС, которую можно будет эксплуатировать 80 лет, будет окупаться всего лишь четверть этого срока. Весь основной срок будет эксплуатироваться с КИУМом (коэффициент использования установленной мощности. - Прим. ред.) не ниже 90%, и с мизерной топливной составляющей в себестоимости, в отличие от того же угля.
Пятое - АЭС - это такой драйвер-локомотив для региона, для страны в целом, потому что и стройка АЭС, и последующая эксплуатация, это то, что "подтягивает" сопутствующие бизнесы.
В Министерстве энергетики РК сообщили, что Балхаш еще в советское время был определен как наиболее подходящая площадка для станции. В каком регионе должна находиться АЭС, по Вашему мнению?
- У нас так исторически сложилось - есть южная часть энергосистемы, где традиционно интенсивно растет потребление, и северная часть нашей энергосистемы, две эти части работают параллельно. Эти связи нельзя назвать абсолютно устойчивыми, потому что на протяжении многих лет они усиливались, но тем не менее все равно проблемы возникают. Именно поэтому на повестке стоит вопрос строительства линии постоянного тока, который не только обеспечит реализацию нашего транзитного потенциала, но и еще больше укрепит связь севера и юга.
Но проблема в том, что в районе Балхаша нет генерации, а для любой энергосистемы целесообразно, чтобы нагрузка (потребление) и выработка электроэнергии располагались более или менее пропорционально. То есть нужно минимизировать передачу существенных объемов электроэнергии на большие расстояния. В районе Балхаша, где сосредоточен в том числе энергоемкий горно-металлургический комплекс, потребление есть, а генерации - нет. Поэтому, действительно, там еще с советских времен и во времена независимости тоже рассматривалось строительство угольной станции. Но это не состоялось, чему я несказанно рад, потому что это точно нанесло бы ущерб экологии озера.
Лично мое мнение - исходя из конфигурации нашей энергосистемы должно быть три АЭС: Балхаш, тот же восток - Курчатов и запад Казахстана - Актау, который пока еще работает изолированно от энергосистемы.
На западе важно иметь АЭС, потому что сам технологический процесс на атомной станции позволяет опреснять воду, тем самым решая проблему обеспечения Актау питьевой водой. Сейчас эта проблема опять появилась, соответственно, строительство АЭС там позволит получить еще один синергетический эффект, он локальный, но для Актау очень актуальный.
С тремя АЭС наша энергосистема получит "опорную" базовую генерацию, которая заместит более существенный объем угольной генерации, потому что КИУМы разные. Строительство АЭС мощностью 2,4 гигаватта эквивалентно угольной станции мощностью не менее 3,5 тысячи гигаватт. Заменяя уголь на атом, мы тем самым увеличиваем мощность, которая автоматически вырастает в 1,5 раза.
Согласно соцопросу, 53 процента казахстанцев поддерживают идею строительства АЭС в стране. Что стоит узнать той части населения, которая против появления атомной станции, опасаясь аварий? Насколько безопасно сейчас строить АЭС? Возможно, существуют современные технологии, которые могут максимально ликвидировать шансы ЧП?
- С атомными электростанциями поколения III и III+ аварий не случалось. Если начать анализировать все имеющиеся у них принципы защиты и технологии, то в каждом мы находим следствие или учет того, что уже происходило.
Наиболее тяжелая авария с тяжелыми последствиями - Чернобыльская. Так называемый взрыв реактора на Чернобыльской АЭС - это не ядерный взрыв (потому что другая степень обогащения урана и еще много условий и аспектов, которые отличают произошедшее от ядерного взрыва), а резкое тепловое расширение. Теперь каждая атомная станция оснащена герметичной оболочкой, это так называемый контейнмент, у него есть две функции, и они "перекликаются" как раз с определенными событиями. Если бы такой оболочкой был оснащен реактор Чернобыльской АЭС, никакого выброса радиоактивных веществ не произошло бы вовне. Все осталось бы внутри этого купола.
Второе событие - это террористические акты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, когда самолеты врезались в башни-близнецы. После этого американские коллеги окончательно настояли на применении контейнмента. Кроме резкого температурного расширения изнутри, оболочка защищает от воздействия снаружи, в частности от удара самолетов.
Вероятность того, что произойдет авария, - раз в миллион лет. Внутри самого контеймента есть еще как минимум 4 барьера на пути распространения радиации и ее излучения, поэтому и присваивается такая низкая степень аварии.
На Фукусиме все системы защиты, которые не были разрушены землетрясением и цунами, так или иначе отработали. Но 9-балльное землетрясение одновременно с цунами - это такое стихийное бедствие, вероятность которого крайне мала.
Поэтому переживать не надо. Нам больше надо переживать за нашу угольную генерацию, которая сейчас наносит ущерб экологии - вот где наш монстр, вот причина онкологии и прочих проблем. А АЭС - это абсолютно безопасный контролируемый процесс. Нам нужен надежный источник базовой генерации.
Потребуются ли Казахстану заводы для отечественного производства деталей для АЭС или содержание станции полностью будет на плечах приглашенного вендора?
- Что касается общестроительных моментов - многие позиции вполне можно будет закрывать за счет отечественных поставщиков, я полагаю. Что касается перспективы - в Казахстане производятся топливные элементы. Когда отрасль начинает развиваться, она и будет стимулировать тем самым отечественное производство.
Сейчас мы плотно занимаемся тем, что настаиваем на отечественном производстве в сфере ВИЭ, потому что доля ВИЭ растет и она будет существенной. Кстати, если доля атомной энергетики будет 15%, то ВИЭ, вероятнее всего, дойдет до 50%. Нет никаких сомнений, ВИЭ будет превалировать. И мы никогда не противопоставляем ВИЭ атомной энергетике. Одно должно дополнять другое, необходим симбиоз.
Казахстан откровенно проспал энергодефицит. Сейчас мы зависим от электроэнергии соседних стран - это очень плохо, потому что, кроме национальной безопасности, это экономическая составляющая. Цена на иностранную электроэнергию всегда дороже отечественной.
Я уверен, когда атомная энергетика начнет развиваться, будет необходимо реализовывать государственный протекционизм, когда государство стимулирует собственное производство и устанавливает барьеры перед импортом оборудования. Это правильная и очень здоровая политика.
Наши ядерщики работают уже десятки лет. В сфере ядерной медицины казахстанские коллеги даже экспортируют свои технологии. У нас существенный потенциал в этой сфере, мы не с нуля начинаем сейчас. Если это правильно стимулировать, можно получить мощное развитие промышленности в сфере атомной энергетики.
Известно, что кандидатами на строительство атомной станции являются Россия, Китай, Корея и Франция. Как Вы считаете, существуют ли принципиальные преимущества у кого-либо?
- Я считаю, что все страны, которые могут выступить потенциальным вендором, достойные в этой сфере.
Полагаю, в части выбора вендора нашим министерством сформирована очень хорошая ситуация. Есть шорт-лист, где 4 вендора, а это достаточно много. Если и когда казахстанцы проголосуют за и если после этого правильно выстроить политику с этими вендорами, то можно получить очень хорошие условия. Это уже не закуп из одного источника, а конкуренция. И если правильно структурировать весь этот процесс, можно "выторговать" очень и очень хорошие условия.
Напомним, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу Казахстана, заявил о проведении общенационального референдума по вопросу строительства АЭС 6 октября этого года.
По словам главы государства, с учетом нарастания глобального энергодефицита Казахстан остро нуждается в надежных и экологически чистых источниках энергии. Он отметил, что атомная энергетика способна в значительной степени удовлетворить быстро растущие потребности отечественной экономики.
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?