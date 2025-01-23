Цены на картофель в Казахстане: Минторговли выявило 49 фактов превышения торговой надбавки в 15%

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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве торговли и интеграции РК рассказали о принимаемых мерах для стабилизации цен на картофель.





С начала года уже проведено 20 региональных комиссий по выявлению непродуктивных посредников, на которых выявлены 49 нарушений в части непревышения торговой надбавки в 15% на картофель как на социально значимый продукт. По всем выявленным фактам будут приняты соответствующие меры административного производства", - сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК.





По итогам встреч МТИ с крупными торговыми сетями, в частности Small и Magnum, на сегодняшний день средняя цена на картофель в Астане в торговых сетях Small снизилась до 280 тенге, а в сети Magnum - до 185 тенге. По данным мониторинга Комитета торговли МТИ, средняя цена на картофель по Казахстану по состоянию на сегодня составляет 322 тенге. В социальных магазинах - партнерах СПК - во всех регионах страны картофель имеется в достаточном объеме и по цене ниже рыночной.





По данным ведомства, в регионах продолжается разбронирование картофеля из сформированных в стабфондах запасов. При общих запасах в объеме 85,4 тыс. тонн с декабря 2024 года по 19 января реализовано 23,6 тыс. тонн картофеля. За последние три дня реализовано порядка 3 тыс. тонн, в том числе в Алматы - 300 тонн, Шымкенте - 600 тонн, Туркестанской области - 300 тонн и т.д. На сегодняшний день в стабфондах имеются запасы в объеме 62 тыс. тонн.





Все эти меры способствовали снижению цен на внутреннем рынке", - отметили в Минторговли.



