Почти 20 млрд тенге долгов по налогам накопили казахстанцы

Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - Долги по налогам в размере 7,6 миллиарда тенге погасили граждане страны в рамках налоговой амнистии. Возможностью списания пени воспользовались 560 458 человек. Размер списанной пени составил 874,5 миллиона тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба комитета государственных доходов МФ РК, на сегодня 613,7 тысячи граждан по всему Казахстану имеют долги по налогу на транспортные средства в размере 17 миллиардов тенге. 90,4% из всех должников-владельцев авто имеют долг всего до 50 тысяч тенге. А наибольший долг по данному виду налога (свыше 4 миллионов тенге) имеют всего 0,003% от общего от общего количества должников в этой категории.

Еще 2,3 миллиарда тенге долгов накопили 777,8 тысячи физлиц по налогу на имущество. У большей части задолжников, а именно у 66,3% долги перед бюджетом страны не превышают 1000 тенге. Однако есть и те, чей долг по этому виду налога перевалил за миллион. Таких в стране всего 33 человека (0,004% от общего количества должников в этой категории).

По земельному налогу долги свыше миллиона тенге имеют 15 человек (0,002% от общего количества должников в этой категории). А вот меньше 1000 тенге должны государству 528,6 тысячи человек, или 92,6%.

В ведомстве отметили, что на начало акции по списанию пени общая задолженность по полутора миллионам физических лиц составляла 24,6 миллиарда тенге, в том числе сумма основного долга 20,3 миллиарда тенге, пени 4,3 миллиарда тенге.

Напомним, до конца года действует амнистия по списанию пени при условии оплаты основного долга по налогам. Срок проведения налоговой амнистии - до 31 декабря 2020 года.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства