Почти 6 трлн тенге потратил Казахстан на борьбу с COVID-19

Алматы. 5 мая. Kazakhstan Today - Почти в 6 трлн тенге обошлась Казахстану борьба с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

В целом меры, которые мы предприняли, обошлись государству в пять с половиной, почти в шесть триллионов тенге - это тринадцать миллиардов долларов, или более восьми процентов валового внутреннего продукта. То есть еще раз говорю: меры беспрецедентные. Я делаю это специально, хотя, конечно же, высказывается критика, в том числе и со стороны граждан, что, мол, разбрасываете деньги, так называемые вертолетные деньги. Так их называют иногда. Но я считаю, что мы должны бороться за жизни и благополучие прежде всего наших граждан. Потому что без народа не бывает экономики", - сказал президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью ТАСС , отвечая на вопрос, какие меры предпринимает Казахстан, чтобы уменьшить влияние пандемии.





По состоянию на 17.30 в Казахстане зарегистрировано 4179 случаев коронавирусной инфекции. 1279 человек выздоровели от заболевания, 29 - скончались.

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