Повышены минимальная ежемесячная и единовременная выплаты из ЕНПФ

Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - Повысился размер минимальной ежемесячной выплаты и размер единовременной выплаты из ЕНПФ, передает Kazakhstan Today.

На основании изменений и дополнений в закон "О республиканском бюджете на 2020-2022 годы", предусматривающих повышение с 1 апреля 2020 года размера минимальной пенсии (МП) с 38 636 тенге до 40 441 тенге и величины прожиточного минимума (ПМ) с 31 183 тенге до 32 668 тенге, увеличиваются размеры следующих пенсионных выплат из ЕНПФ: размер минимальной ежемесячной выплаты по графику 17 640,72 тенге (54% от ПМ) (ранее 16 838,82 тенге), размер единовременной пенсионной выплаты в случаях, когда сумма пенсионных накоплений на дату обращения не превышает двенадцатикратный размер минимальной пенсии, - 485 292 тенге (ранее 463 632 тенге).

Кроме того, увеличены размеры государственной базовой пенсионной выплаты (базовая пенсия) и пенсионной выплаты по возрасту, выплачиваемых из государственного бюджета.

Минимальный размер базовой пенсии теперь равен 17 641 тенге (ранее 16 839 тенге) для тех, чей совокупный трудовой стаж и стаж участия в пенсионной системе составляет менее 10 лет. За каждый год трудового участия добавляются 2% ПМ. Максимальный размер базовой пенсии при трудовом стаже 33 года и более составляет 100% ПМ, или 32 668 тенге", - сообщили в ЕНПФ.

Размер минимальной пенсии повышен до 40 441 тенге и касается тех, у кого исчисленный размер пенсионной выплаты по возрасту в полном объеме назначается не ниже минимального размера пенсии.

По поручению главы государства проведена индексация пенсий и государственных пособий на 10% в годовом выражении.

С 1 января 2020 года была проведена ежегодная индексация размеров базовой пенсии с учетом уровня инфляции на 5%, а пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет - на 7% (с опережением уровня инфляции на 2%).

С 1 апреля 2020 года размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет дополнительно повышаются на 5% от получаемого размера.

Таким образом, совокупные размеры пенсий казахстанцев - базовые пенсионные выплаты, пенсионные выплаты по возрасту и накопительные пенсионные выплаты из ЕНПФ - увеличились.





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