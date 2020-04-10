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Повышены минимальная ежемесячная и единовременная выплаты из ЕНПФ

09.04.2020, 15:19 23140
Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - Повысился размер минимальной ежемесячной выплаты и размер единовременной выплаты из ЕНПФ, передает Kazakhstan Today.
 
На основании изменений и дополнений в закон "О республиканском бюджете на 2020-2022 годы", предусматривающих повышение с 1 апреля 2020 года размера минимальной пенсии (МП) с 38 636 тенге до 40 441 тенге и величины прожиточного минимума (ПМ) с 31 183 тенге до 32 668 тенге, увеличиваются размеры следующих пенсионных выплат из ЕНПФ: размер минимальной ежемесячной выплаты по графику 17 640,72 тенге (54% от ПМ) (ранее 16 838,82 тенге), размер единовременной пенсионной выплаты в случаях, когда сумма пенсионных накоплений на дату обращения не превышает двенадцатикратный размер минимальной пенсии, - 485 292 тенге (ранее 463 632 тенге). 
 
Кроме того, увеличены размеры государственной базовой пенсионной выплаты (базовая пенсия) и пенсионной выплаты по возрасту, выплачиваемых из государственного бюджета. 
 

Минимальный размер базовой пенсии теперь равен 17 641 тенге (ранее 16 839 тенге) для тех, чей совокупный трудовой стаж и стаж участия в пенсионной системе составляет менее 10 лет. За каждый год трудового участия добавляются 2% ПМ. Максимальный размер базовой пенсии при трудовом стаже 33 года и более составляет 100% ПМ, или 32 668 тенге", - сообщили в ЕНПФ. 

 
Размер минимальной пенсии повышен до 40 441 тенге и касается тех, у кого исчисленный размер пенсионной выплаты по возрасту в полном объеме назначается не ниже минимального размера пенсии. 
 
По поручению главы государства проведена индексация пенсий и государственных пособий на 10% в годовом выражении.
 
С 1 января 2020 года была проведена ежегодная индексация размеров базовой пенсии с учетом уровня инфляции на 5%, а пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет - на 7% (с опережением уровня инфляции на 2%).
 
С 1 апреля 2020 года размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет дополнительно повышаются на 5% от получаемого размера.
 
Таким образом, совокупные размеры пенсий казахстанцев - базовые пенсионные выплаты, пенсионные выплаты по возрасту и накопительные пенсионные выплаты из ЕНПФ - увеличились. 

 

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