Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - С 1 апреля месячный расчетный показатель установлен в размере 2778 тенге, передает Kazakhstan Today.
Как сообщили в департаменте комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Алматы, во исполнение поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева по индексации пенсий и государственных пособий на 10% в годовом выражении и закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2020-2022 годы" с 1 апреля 2020 года устанавливаются:
месячный расчетный показатель (МРП) в размере 2778 тенге;
минимальная пенсия - 40 441 тенге;
прожиточный минимум (ПМ) - 32 668 тенге;
минимальный размер базовой пенсионной выплаты - 17 641 тенге;
минимальный размер заработной платы - 42 500 тенге.
Размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет, назначенных до 1 апреля 2020 года, с 1 апреля 2020 года повышаются на 5% от получаемого размера.
Размеры государственной базовой пенсионной выплаты и других государственных социальных пособии, государственных специальных пособии повышаются с первого апреля в связи увеличением размера прожиточного минимума и месячного расчетного показателя.
Как вы знаете с 1 января текущего года размеры всех социальных пособий были увеличены на 5%. Теперь они повышены еще на 5%, что в итоге составляет 10%", - сообщил на брифинге руководитель Департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Алматы Айдынжан Нарматов.
По его информации, приказом министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 25 марта 2020 года за №109 утверждены правила оказания некоторых государственных услуг в социально-трудовой сфере на период чрезвычайного положения.
На период действия чрезвычайного положения оказание государственных услуг осуществляется на основании электронного заявления, поданного через сервис "Электронное обращение" на веб-портале "Электронного правительства", то есть государственная услуга будет осуществляться заочно, без посещения отдела МСЭ.
В Департаменте комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Алматы разъяснили, что установление инвалидности и/или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты проводится отделами МСЭ заочно в соответствии с правилами проведения медико-социальной экспертизы, утвержденными приказом министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 января 2015 года №44 "Об утверждении Правил проведения медико-социальной экспертизы", на срок не более одного года с контрольным осмотром освидетельствованного лица в течение шести месяцев с даты установления инвалидности.
Лицам, срок переосвидетельствования которых наступил не более чем за месяц до введения чрезвычайного положения и во время чрезвычайного положения, сроки инвалидности, степени утраты общей трудоспособности, степени утраты профессиональной трудоспособности и индивидуальной программы реабилитации инвалида продлеваются автоматически на период действия чрезвычайного положения.
Особенности порядка осуществления выплат государственного социального пособия по инвалидности и социальной выплаты на случай утраты трудоспособности на период чрезвычайного положения.
Лицам, являющимся получателями государственного социального пособия по инвалидности и (или) социальной выплаты на случай утраты трудоспособности, выплаты на период чрезвычайного положения осуществляются по установленной ранее группе инвалидности и (или) степени утраты общей трудоспособности по месяц окончания действия режима чрезвычайного положения, включительно.
Как сообщалось ранее, режим чрезвычайного положения был введен в Казахстане до 15 апреля из-за пандемии COVID-19. По последним данным, количество заболевших коронавирусом в Казахстане увеличилось до 709.
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