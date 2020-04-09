Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - С 1 апреля месячный расчетный показатель установлен в размере 2778 тенге, передает Kazakhstan Today.





Как сообщили в департаменте комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Алматы, во исполнение поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева по индексации пенсий и государственных пособий на 10% в годовом выражении и закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2020-2022 годы" с 1 апреля 2020 года устанавливаются:

месячный расчетный показатель (МРП) в размере 2778 тенге;

минимальная пенсия - 40 441 тенге;

прожиточный минимум (ПМ) - 32 668 тенге;

минимальный размер базовой пенсионной выплаты - 17 641 тенге;

минимальный размер заработной платы - 42 500 тенге.

Размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет, назначенных до 1 апреля 2020 года, с 1 апреля 2020 года повышаются на 5% от получаемого размера.

Размеры государственной базовой пенсионной выплаты и других государственных социальных пособии, государственных специальных пособии повышаются с первого апреля в связи увеличением размера прожиточного минимума и месячного расчетного показателя.

Как вы знаете с 1 января текущего года размеры всех социальных пособий были увеличены на 5%. Теперь они повышены еще на 5%, что в итоге составляет 10%", - сообщил на брифинге руководитель Департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Алматы Айдынжан Нарматов.

По его информации, приказом министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 25 марта 2020 года за №109 утверждены правила оказания некоторых государственных услуг в социально-трудовой сфере на период чрезвычайного положения.

На период действия чрезвычайного положения оказание государственных услуг осуществляется на основании электронного заявления, поданного через сервис "Электронное обращение" на веб-портале "Электронного правительства", то есть государственная услуга будет осуществляться заочно, без посещения отдела МСЭ.

В Департаменте комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Алматы разъяснили, что установление инвалидности и/или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты проводится отделами МСЭ заочно в соответствии с правилами проведения медико-социальной экспертизы, утвержденными приказом министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 января 2015 года №44 "Об утверждении Правил проведения медико-социальной экспертизы", на срок не более одного года с контрольным осмотром освидетельствованного лица в течение шести месяцев с даты установления инвалидности.

Лицам, срок переосвидетельствования которых наступил не более чем за месяц до введения чрезвычайного положения и во время чрезвычайного положения, сроки инвалидности, степени утраты общей трудоспособности, степени утраты профессиональной трудоспособности и индивидуальной программы реабилитации инвалида продлеваются автоматически на период действия чрезвычайного положения.

Особенности порядка осуществления выплат государственного социального пособия по инвалидности и социальной выплаты на случай утраты трудоспособности на период чрезвычайного положения.

Лицам, являющимся получателями государственного социального пособия по инвалидности и (или) социальной выплаты на случай утраты трудоспособности, выплаты на период чрезвычайного положения осуществляются по установленной ранее группе инвалидности и (или) степени утраты общей трудоспособности по месяц окончания действия режима чрезвычайного положения, включительно.





Как сообщалось ранее, режим чрезвычайного положения был введен в Казахстане до 15 апреля из-за пандемии COVID-19. По последним данным, количество заболевших коронавирусом в Казахстане увеличилось до 709.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства