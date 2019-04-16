Почти тысячу нелегалов выдворили из Казахстана за три дня - МВД

Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - Министерство внутренних дел подвело итоги первого оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-весна", передает Kazakhstan Today.

За три дня ОМП за нарушение правил пребывания в Казахстане привлечены к административной ответственности 9 334 иностранцев. За пределы страны выдворен 951 иностранец. Зарегистрировано в ЕРДР 17 уголовных правонарушений миграционного законодательства. Задержано 30 уголовных преступников, находящихся в розыске, в том числе 7 граждан СНГ, сообщила пресс-служба МВД РК.

По ее информации, за нарушение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы к административной ответственности также привлечено 338 работодателей. Водворено в приемники-распределители 998 иностранцев без документов, удостоверяющих личность. За нарушение миграционного законодательства 3753 иностранцам сокращены сроки временного пребывания.

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