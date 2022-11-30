Порог достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений могут снова снизить в Казахстане - Дуйсенова

Порог был увеличен в связи с повышением минимальной заработной платы с 42,5 до 60 тысяч тенге

Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане могут вновь понизить порог для снятия излишков пенсионных накоплений. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства, отвечая на вопросы журналистов.





По ее словам, порог был увеличен в связи с повышением минимальной заработной платы с 42,5 до 60 тысяч тенге





По этому вопросу у нас сейчас работает рабочая группа совместно с Нацбанком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. Поэтому мы, наверное, на этой рабочей группе рассмотрим (вопрос о снижении порога. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY)", - сообщила Дуйсенова.





Напомним, ранее депутат мажилиса Аманжан Жамалов предложил снизить порог для снятия излишков пенсионных накоплений.



