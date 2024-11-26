25.11.2024, 10:40 41676

Портал "Единый личный кабинет предпринимателя" запустят в 2025 году

Ожидается, что портал упростит взаимодействия между госорганами и предпринимателями
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году планируется к запуску портал "Единый личный кабинет предпринимателя", который объединит доступ к личным кабинетам информационных систем Министерства финансов. Об этом стало известно в ходе совещания в правительстве по вопросам внедрения цифровых технологий в сферах образования, здравоохранения, налогового и таможенного администрирования.

Единый интерфейс направлен на решение проблемы разрозненности сервисов и дублирования данных. Кроме того, он значительно упростит процессы управления бизнес-ситуациями и взаимодействия между госорганами и предпринимателями", - отметили в правительстве.


Премьер-министр РК Олжас Бектенов подчеркнул, что проводимая работа по внедрению цифровых решений должна дать реальный эффект в борьбе с теневой экономикой, повысить эффективность налогового и таможенного администрирования, а также обеспечить рациональное планирование и расходование бюджетных средств.

В ходе совещания на примере пилотного внедрения ваучерного финансирования дошкольных организаций и проекта "Социальный кошелек" рассмотрен положительный опыт цифровизации социальных услуг для населения. Система ваучерного финансирования открывает доступ к госзаказу всем учреждениям дошкольного образования при условии их соответствия требованиям, предоставляет возможность родителям самостоятельного выбора детского сада, обеспечивает прозрачность процесса по принципу "деньги идут за ребенком, а не за учреждением образования".

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова проинформировала об апробации проекта в дошкольных организациях городов Тараза, Шымкента и Туркестана. При этом отмечено, что предварительные результаты показывают реальный эффект запланированной трансформации. К примеру, в Таразе более 23 тыс. детей старше двух лет, которые до этого состояли в очередях несколько лет, уже обеспечены местами в детских садах. 19 городских детсадов, ранее не получавших госзаказ, включены в перечень. Всего за 2 месяца сэкономлено 600 млн тенге бюджетных средств за счет финансирования по факту посещения детей. В Туркестане за 2 недели реализации проекта выдано 740 ваучеров, очередь в детсады практически сведена к нулю. Положительные результаты имеются и в Шымкенте. В целом на сегодня запланирован запуск проекта в городах и районах данных регионов с дальнейшим масштабированием по всей стране.

К проекту "Социальный кошелек" подключены 726 государственных аптек, функционирующих при поликлиниках, или 100% от их общего количества. Обработано и выдано 947 тыс. рецептов, что составляет более половины. Использование "Социального кошелька" для бесплатного питания детей соответствующих категорий реализуется в 215 школах Астаны, Мангистауской, Акмолинской, Западно-Казахстанской областей. В 2025 году посредством "Социального кошелька" планируется распределять спортивные и творческие заказы, а также путевки в лагеря отдыха.

При рассмотрении результатов маркировки лекарственных средств премьер-министру доложено о полной интеграции учетных систем более 5,5 тыс. субъектов. Автоматизированный мониторинг движения маркированных лекарственных средств ведется от производителя до конечного потребителя. На сегодня промаркировано 88,5 млн лекарственных средств.

Олжас Бектенов отметил, что внедрение цифровизации должно быть нацелено на исключение приписок, повышение эффективности оказания государственных услуг жителям и расходования бюджетных средств. Акимам регионов поручено обеспечить реализацию пилотного проекта по ваучерному финансированию. Также необходимо оснастить школы аппаратно-программными комплексами, интегрированными с "Социальным кошельком". Министерствам здравоохранения и финансов совместно с "Казахтелекомом" - усилить контроль и не допускать реализации в обороте немаркированных лекарственных средств.

Внимание также уделено вопросам цифровизации налогового, таможенного администрирования, планирования и исполнения бюджета. Вице-министр финансов Асет Турысов доложил о проделанной работе по внедрению цифровых решений и планах по запуску новых проектов. Министерством финансов реализуется проект "Онлайн бюджетный мониторинг", нацеленный на прослеживаемость исполнения госбюджета, усиление контроля за эффективным планированием и расходованием средств. Если ранее проверки осуществлялись "в ручном режиме", то сейчас в системе проходят обработку более 150 млн платежей. Комитетом внутреннего государственного аудита анализируются и принимаются превентивные меры в части рисковых платежей. В рамках этой работы в бюджет уже возвращено более 4 млрд тенге.

Для перераспределения государственного имущества и экономии бюджетных средств в пилотном режиме запущен сервис Tapsyru. Платформа позволяет организациям формировать единый реестр невостребованного имущества с дальнейшим упрощением процедуры передачи с баланса на баланс и механизма совместных договоров. На сегодня в Tapsyru зарегистрирован 721 участник и более 313 тыс. активов.

По итогам совещания ответственным госорганам и ведомствам поручено ускорить работу по полноценному и качественному запуску всех проектов.
 

новости по теме

25.11.2024, 20:19 18221

Дорога Шымкент - Кызылорда может стать платной

Протяженность платной дороги составит 425,5 км
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На сайте "Открытые НПА" опубликован проект приказа "Об использовании участка автомобильной дороги республиканского значения Шымкент - Кызылорда на платной основе". Документ доступен для обсуждения до 4 декабря 2024 года.

Протяженность платной дороги в соответствии с приказом составит 425,5 км. В приложении к приказу указаны ставки платы за проезд.

В августе Комитет автомобильных дорог разработал проект приказа "Об использовании автомобильной дороги общего пользования республиканского значения Ушарал - Достык на платной основе".

В 2023 году за проезд по платным дорогам с казахстанцев собрали 30 миллиардов тенге. Общая протяженность платных дорог составляет 3,2 тыс. км. Собранные средства были направлены на содержание дороги, текущий ремонт и приобретение техники.
 
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Теги:платапроезддорога
25.11.2024, 20:00 21286

Назначен глава департамента по делам обороны Абайской области

Должность получил Руслан Омаров
Назначен глава департамента по делам обороны Абайской области
Фото: МО РК
Семей. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра обороны полковник Руслан Омаров назначен начальником департамента по делам обороны Абайской области, сообщает пресс-служба Минобороны РК.

Руслан Омаров родился в 1978 году в Семипалатинской области. В Вооруженных силах РК прошел путь от командира взвода до начальника штаба артиллерии бригады. Руководил боевой подготовкой в штабе Ракетных войск и артиллерии РгК "Восток".

До нынешнего назначения занимал должность заместителя начальника департамента организационно-мобилизационной работы (по цифровизации) Генерального штаба Вооруженных сил РК.
 
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Теги:МинобороныКадрыперестановки
25.11.2024, 19:45 23151

Обрушение школы в Костанайской области: глава отдела образования выиграл апелляцию

Коллегия производство по делу прекратила в связи с отсутствием состава административного правонарушения
Костанай. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Судебная коллегией по уголовным делам Костанайского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу К., который судом первой инстанции был признан виновным в совершении административного правонарушения за нарушение требований, утвержденных строительных норм и проектных документов при производстве строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ, сообщает пресс-служба суда.

Постановлением Аулиекольского районного суда руководитель ГУ "Отдела образования акимата Аулиекольского района" К. был признан виновным в нарушении строительных норм по объекту "Капитальный ремонт здания КГУ "Новонежинская общеобразовательная школа имени Батыржана Кенжетаева", и на него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 147 680 тенге.

Судебная коллегия отменила постановление суда первой инстанции, поскольку К. не подлежит ответственности, так как такая ответственность наступает при нарушении проектных документов, а ПСД не была нарушена. У К. отсутствует компетентность в области строительства, которая позволила бы ему самостоятельно выявить применение подрядчиком небезопасных методов и способов демонтажа. Соответственно, он не является субъектом правонарушения.

В этой связи судебная коллегия производство по делу в отношении К. прекратила в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
 
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Теги:обрушениеапелляцияшкола
25.11.2024, 18:40 27716

Минводы будет ежегодно отчитываться об использовании водных ресурсов страны

В отчете также будет отражаться информация о количестве и состоянии водохозяйственных и гидротехнических сооружений
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации должно будет ежегодно публиковать на своем сайте национальный информационный отчет об использовании водных ресурсов Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.

Там уточнили, что национальный отчет - это аналитический отчет за предыдущий календарный год о состоянии, охране и использовании водного фонда страны.

В нем отражаются сведения о водности основных рек, анализ использования воды в разрезе водохозяйственных бассейнов, регионов и отраслей экономики, информация о количестве и состоянии водохозяйственных и гидротехнических сооружений, в том числе межгосударственных. Также в документе прописываются реализованные мероприятия по охране водного фонда, сведения о реализации инвестиционных проектов и внедрению современных технологий", - пояснили в пресс-службе министерства.


Информацию для отчета центральные государственные и местные исполнительные органы должны предоставлять до 1 марта года, следующего за отчетным.

Сам национальный отчет должен публиковаться не позднее 1 мая. Это должно обеспечить прозрачность в управлении и использовании водных ресурсов Казахстана", - сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз.


Ранее в Минводы сообщили, что в рамках подготовки к паводкам в Казахстане проверили более 1500 гидротехнических сооружений.
 
25.11.2024, 16:40 36201

С начала года задержано более 1,6 тыс. разыскиваемых в Казахстане преступников - МВД

Саденов отчитался перед президентом о криминогенной обстановке в стране
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о криминогенной обстановке в стране, сообщает Акорда.

Как доложил Ержан Саденов, с начала года отмечается снижение преступности. Количество уголовных правонарушений уменьшилось на 5,5 тысячи, в том числе преступлений - почти на 10 тысяч. Наблюдается сокращение числа правонарушений, совершенных в общественных местах и несовершеннолетними. Наряду с этим улучшилась раскрываемость по всем категориям преступлений", - рассказали в пресс-службе главы государства.


Президенту также было доложено, что за истекший период пресечено на 40% больше административных правонарушений, в том числе случаев мелкого хулиганства - на 30%, нарушений правил дорожного движения - на 48%. Водительских прав лишены на 32% больше граждан, в том числе за вождение в нетрезвом состоянии. Задержано более 1,6 тыс. разыскиваемых преступников, в том числе за рубежом - 158.

Глава государства был также ознакомлен с ходом исполнения его поручений по противодействию организованной, кибер- и наркопреступности, обеспечению дорожной безопасности, совершенствованию уголовно-исполнительной системы и цифровизации кадровых процессов.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.

Ранее в Генеральной прокуратуре Казахстана заявили о стабильно высоком уровне подростковой преступности. За 9 месяцев текущего года зарегистрировано 1267 таких преступлений.

Напомним, сотрудники органов внутренних дел РК занимают второе место после работников акиматов в совершении коррупционных преступлений.

 
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Теги:ТокаевПреступностьСаденов
25.11.2024, 15:58 38901

Глава Минтруда рассказала президенту о новых подходах в оказании адресной помощи

Президент дал ряд поручений по совершенствованию социальной политики и повышению эффективности мер в социально-трудовой сфере
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова отчиталась перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о проводимой работе и планах по развитию социально-трудовой сферы в Казахстане, сообщает Акорда.

Президенту были представлены новые подходы к предоставлению адресной социальной помощи. Эти меры направлены на повышение адресности и оперативности социальной поддержки.

Светлана Жакупова сообщила, что с 1 января 2025 года вводится лицензирование с подушевым финансированием центров оказания специальных социальных услуг. Для этого разработаны профессиональные стандарты и обучающие модули. В рамках концепции инклюзивной политики до 2030 года внедряется переход к социально-правозащитной модели инвалидности.

Президенту было доложено о мерах содействия занятости. По словам министра, в 2024 году трудоустроено свыше 804 тыс. человек, включая более 200 тыс. молодых людей. Почти 9 тыс. граждан, в том числе лица с инвалидностью и родители детей с особыми потребностями, получили гранты на реализацию бизнес-идей.

Глава государства был проинформирован об инновационном навигаторе проектов, разработанном для повышения эффективности государственных инвестиций и качественного планирования. Система анализирует и прогнозирует потребность в кадрах, а также обеспечивает координацию, контроль качества и мониторинг эффективности проектов. С помощью платформы уже отслеживаются 755 инвестиционных проектов общей стоимостью 33 трлн тенге. В рамках их реализации запланировано создание до 150 тыс. рабочих мест. Навигатор также позволит исключить недобросовестных поставщиков, не обладающих необходимыми трудовыми ресурсами.

Министр также рассказала о работе цифровой карты трудовых рисков, которая помогает предотвращать трудовые конфликты.

По итогам встречи президент дал ряд поручений по совершенствованию социальной политики и повышению эффективности мер в социально-трудовой сфере.

Ранее в МТСЗН сообщили, что для повышения качества предоставления специальных социальных услуг с 1 января 2025 года вводится лицензирование субъектов, предоставляющих такие услуги. Лицензиаром определен Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения. Лицензированию будут подлежать все субъекты, предоставляющие специальные социальные услуги, независимо от формы собственности.

Также одновременно с нового года стартует система подушевого финансирования, которая позволит определять необходимые объемы социальной помощи и поддержки с учетом персонализированных потребностей каждого услугополучателя.
 
25.11.2024, 15:33 42111

Каждый четвертый осужденный за коррупционные преступления в Казахстане - чиновник

С начала года в РК зарегистрировали 1519 уголовных коррупционных преступлений
Каждый четвертый осужденный за коррупционные преступления в Казахстане - чиновник
Фото: Depositphotos
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Каждый четвертый казахстанец, преданный суду за коррупционное преступление, - сотрудник акимата или его подразделения, сообщает Finprom.

Всего с начала года в РК зарегистрировали 1519 уголовных коррупционных преступлений, на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большинство правонарушений связано с дачей взятки: 472 случая, или 31,1% от общего количества в секторе. Годовое сокращение составило 12,9% за год. На второй и третьей строчках - статьи "Получение взятки" (317 случаев, минус 12,9% за год) и "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" (246 случаев, годовой рост - в 2,8 раза).

Среди наиболее частых правонарушений также оказались коррупционное мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями и посредничество во взяточничестве.

Finprom.kz

В текущем году 1,3 тыс. казахстанцев признаны подозреваемыми в уголовных коррупционных преступлениях, это на 9,1% больше, чем годом ранее.

Среди них численность выявленных лиц, совершивших преступления, составила 915 человек против 919 человек годом ранее. Суду предали 760 обвиняемых - на 8,3% больше, чем в январе-октябре прошлого года. Среди преданных суду оказался 181 служащий (или 23,8% от общей численности) акиматов и их структурных подразделений. Далее идут сотрудники органов внутренних дел РК, служащие Министерства финансов, сотрудники Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК и служащие Министерства сельского хозяйства", - сообщает источник.


Finprom.kz

Коррупционеры, преданные суду, чаще всего попадались на получении взятки (233 человека), даче взятки (188 человек) и коррупционном мошенничестве (118 человек).

Больше всего преданных суду в Астане: 80 человек - на 12,7% больше, чем годом ранее. Далее идут Шымкент и Алматы: 71 и 64 человека соответственно. В антирейтинг также попали Туркестанская (54 человека, плюс 58,8% за год) и Павлодарская (41 человек, годовой рост - в 2,4 раза) области", - пишут авторы материала.


Меньше всего преданных суду коррупционеров насчитывалось в Карагандинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях.

Finprom.kz

В Казахстане за 3 года выявили более 100 фактов коррупции в сфере ЧС, из них 23% составляют правонарушения в сфере промышленной безопасности. Системные коррупционные риски также выявлены в дорожной сфере и в сфере спорта. Наиболее коррумпированной в Казахстане признана сфера образования, где чиновники совершают многомиллиардные хищения.
 
25.11.2024, 12:52 50711

Модернизация боевых машин, результаты подготовки войск и осенний призыв: о чем говорил Токаев с министром обороны

Президент РК поставил перед министром конкретные задачи по активизации взаимодействия с отечественными оборонными предприятиями
Модернизация боевых машин, результаты подготовки войск и осенний призыв: о чем говорил Токаев с министром обороны
Фото: Акорда
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра обороны Руслана Жаксылыкова о деятельности оборонного ведомства за 2024 год, сообщает Акорда.

Глава государства был проинформирован о результатах боевой подготовки войск, осенней призывной кампании, мерах по укреплению дисциплины и безопасности воинской службы, а также повышению социального статуса и денежного довольствия военнослужащих", - уточнили в пресс-службе.


Также Руслан Жаксылыков доложил о ходе исполнения государственного оборонного заказа, поступлении в войска новых образцов техники и вооружения, включая беспилотные авиационные системы и комплексы радиоэлектронной борьбы. Речь также шла о модернизации боевых машин, средств связи, рационализаторской работе и развитии военной инфраструктуры.

Лидер страны отметил важность деятельности казахстанского миротворческого контингента на Голанских высотах под эгидой ООН.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром конкретные задачи по активизации взаимодействия с отечественными оборонными предприятиями, развитию территориальной обороны, сил специальных операций и усилению социально-правовой работы", - добавили в пресс-службе.


Ранее сообщалось, что в Казахстане военные кафедры пересмотрят программы подготовки студентов.
 
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Теги:ТокаевдокладЖаксылыков

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