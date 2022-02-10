Порядок приема на службу в правоохранительные органы планируют изменить в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ - Депутаты мажилиса в ходе пленарного заседания одобрили в первом чтении поправки в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В первую очередь будет оптимизирован порядок приема на службу, сообщил в ходе заседания заместитель генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев.

По его словам, в связи с тем, что в старшие начальствующие составы назначаются лица, имеющие достаточный опыт, нет особой необходимости их стажировать. Поэтому законопроект предлагает отменить стажировку для кандидатов, назначаемых по конкурсу. Специальная проверка будет проходить после конкурса.

Сейчас вне конкурса принимали начальники областных правоохранительных органов, теперь будут принимать только руководители центрального органа", - отметил Чиндалиев.

Согласно поправкам, будут ужесточены требования к приему. В частности, для поступления на службу теперь потребуется стаж три года, а рядовые солдаты из армии будут приниматься только на общих основаниях.

Сотрудники, работающие в силовых органах, могут быть приняты путем перевода на правоохранительную службу. Сегодня они принимаются после прохождения специального обследования, военно-врачебной комиссии, полиграфа, тестирования. Теперь эти требования будут отменены", - сказал заместитель генпрокурора.

Он также отметил, что будут внесены изменения касательно привлечения в ведомственную академию известных ученых и специалистов с большим опытом работы.

Кроме того, на прием в правоохранительные органы наложены возрастные ограничения, особые требования к здоровью. Указанные лица по этим требованиям не проходят. А что касается трудового договора, то их не могут обеспечить достойной заработной платой. Согласно новым поправкам, предлагается принимать их без каких-либо условий, решение останется за первым руководителем центрального органа.

Поправки затронули также и социальный блок. В частности, работники, имеющие 20 или 10 лет стажа и ребенка-инвалида, смогут бесплатно приватизировать жилье, полученное из госфонда.

Предлагаем выплачивать компенсацию семьям умерших, которые болели и находились на службе. Существует также норма, запрещающая выселять семью умершего работника из дома, в котором она проживает. Ряд сотрудников, ранее служивших в органах внутренних дел, получат право выхода на пенсию по выслуге лет", - сказал Чиндалиев.

Законопроект был внесен в мажилис летом 2021 года. Депутаты нижней палаты доработали изменения в проект закона в связи с январскими событиями для усиления социальной защиты работников.