Посол Казахстана в США направил письмо американским сенаторам в связи с делом Еримбетова

Нур-Султан. 3 августа. Kazakhstan Today - Посол Казахстана в США Ержан Казыханов направил письмо американским сенаторам, которые выразили обеспокоенность делом осужденного Искандера Еримбетова , передает Kazakhstan Today.

29 июля 2019 года посол Республики Казахстан в США господин Казыханов направил письмо 17 сенаторам Конгресса США, которые выразили обеспокоенность уголовным делом И. Еримбетова. В своем письме посол отметил, что сенаторам, возможно, была представлена односторонняя информация. Посол направил сенаторам полную информацию по данному уголовному делу, а также копии писем министра юстиции Республики Казахстан в адрес рабочей группы по произвольным задержаниям Совета по правам человека ООН и спецдокладчика ООН по правам человека Н. Мельцер. В этих письмах даны ответы на все вопросы, ранее поднятые этими органами", - сообщила пресс-служба Минюста.

В ведомстве добавили, что "Казахстан серьезно относится к своим обязательствам по международному праву, особенно в отношении обращения с лицами, обвиняемыми в преступном поведении. Вот почему мы рассмотрели проблемы, поднятые Рабочей группой ООН в июне, и направили ответы на каждый вопрос".

Господин Еримбетов был осужден за серьезные правонарушения после справедливого судебного разбирательства. Обстоятельства его ареста, задержания и судебного преследования полностью соответствовали нормам международного права. Он имел возможность для встреч с членами своей семьи и адвокатами на протяжении всего досудебного процесса. У его адвокатов было достаточно ресурсов и времени для подготовки к его защите, и, как подтвердили независимые третьи стороны, он не подвергался жестокому обращению во время содержания под стражей", - добавили в пресс-службе.

Кроме этого, в сообщении подчеркивается, что "Казахстан привержен верховенству закона и этот случай демонстрирует развитие нашей демократии и нашей судебной системы. Мы высоко ценим прочные и стратегически важные отношения между Казахстаном и Соединенными Штатами и надеемся на решение вопроса, связанного с этим недоразумением, в формате конструктивного диалога".

Отметим, что, по данным СМИ, ранее группа американских сенаторов направила письмо президенту РК с просьбой освободить Еримбетова, в октябре 2018 приговоренного к семи годам колонии по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

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