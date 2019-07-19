Посольства Казахстана созданы в шести государствах Европы - указ президента

Нур-Султан. 18 июля. Kazakhstan Today – Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о преобразовании шести дипломатических миссий Казахстана в посольства, сообщили в пресс-службе Акорды.
Преобразовать дипломатическую миссию Республики Казахстан в городе Белграде (Республика Сербия) в посольство Республики Казахстан в Республике Сербия", - говорится в указе.
Президент также подписал указы о:
- преобразовании дипломатической миссии Республики Казахстан в городе Братиславе (Словацкая Республика) в посольство Республики Казахстан в Словацкой Республике;
- преобразовании дипломатической миссии Республики Казахстан в городе Лиссабоне (Португальская Республика) в посольство Республики Казахстан в Португальской Республике;
- преобразовании дипломатической миссии Республики Казахстан в городе Риге (Латвийская Республика) в посольство Республики Казахстан в Латвийской Республике;
- реорганизации дипломатической миссии Республики Казахстан в городе Софии (Республика Болгария) путем преобразования в посольство Республики Казахстан в Республике Болгария;
- реорганизации консульства Республики Казахстан в городе Таллинне (Эстонская Республика) путем преобразования в посольство Республики Казахстан в Эстонской Республике.
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