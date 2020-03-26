Потерявшие доход в период ЧП казахстанцы получат выплаты из госфонда социального страхования

Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - Министерством труда и социальной защиты населения РК по поручению главы государства разработан порядок осуществления новой социальной выплаты по случаю потери дохода в период режима чрезвычайного положения, передает Kazakhstan Today.

Работающие граждане Казахстана, потерявшие доходы в период ЧП в связи с выходом в вынужденные отпуска без оплаты труда, получат выплаты из Государственного фонда социального страхования. Размер социальной выплаты на 1 работника составит 1 минимальную заработную плату или 42,5 тыс. тенге в месяц.

Новая выплата из ГФСС будет предоставляться гражданам РК, осуществлявшим трудовую деятельность на территории Казахстана, в соответствии со следующими условиями: социальная выплата осуществляется работникам, отправленным в отпуск без сохранения заработной платы (не уволенным) в связи с объявленным чрезвычайным положением; для получения выплаты необходимо, чтобы за работника (индивидуальные предприниматели за себя) делали отчисления в ГФСС не менее 3 месяцев за последние 12 месяцев до даты введения ЧП; социальная выплата распространяется только на работников среднего, малого и микробизнеса.

Для назначения новой соцвыплаты работодателям необходимо обратиться в местные органы по вопросам занятости с документами, подтверждающими потерю дохода их работниками в связи с ограничением деятельности в период ЧП (список работников и выписка из приказа о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы работникам).

На основании заявок работодателей (или ИП) районный (городской) штаб по вопросам занятости населения принимает решение об оказании социальной поддержки работодателю, а отделения государственной корпорации "Правительство для граждан" самостоятельно формируют списки работников, которым ГФСС произведет выплаты.

Социальная выплата будет осуществляться работнику в период его нахождения в отпуске без сохранения заработной платы, но не более длительности режима ЧП", - уточнили в Минтруда.

В свою очередь, в соответствии с действующим законодательством, уволенные работники будут получать социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата будет осуществляться за счет средств ГФСС в размере 40% от потерянного дохода.

Для этого уволенному работнику достаточно подать в центр занятости населения одно заявление на регистрацию в качестве безработного и на назначение социальной выплаты по потере работы. Выплата будет осуществляться автоматически.

Также, если гражданин уже зарегистрирован в качестве безработного, заявление на назначение социальной выплаты может быть подано через веб-портал "электронного правительства" (www.egov.kz) или государственную корпорацию "Правительство для граждан".

Кроме того, Министерством труда и социальной защиты населения РК по поручению главы государства сформирован перечень получателей продуктово-бытовых наборов в период режима чрезвычайного положения. В него включены 4 категории граждан, общая численность которых составляет порядка 500 тыс. человек.

В частности, на всей территории Казахстана продуктово-бытовые наборы будут предоставляться детям в возрасте от 6 до 18 лет из малообеспеченных семей, получающих адресную социальную помощь (АСП), в том числе из многодетных семей.

Помимо этого, в зонах, где объявлен карантин, продуктово-бытовые наборы будут предоставляться: взрослым членам семей, получающих АСП, в том числе из многодетных семей; инвалидам I и II групп всех возрастов, а также детям-инвалидам; родителям, занятым по уходу за ребенком-инвалидом.

Состав продуктово-бытового набора определяется местными исполнительными органами в пределах выделенных им средств.

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