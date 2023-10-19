18.10.2023, 11:36 57491
Права 100 обманутых дольщиков защитили в Астане
В собственность государства возвращены пятиэтажное здание с земельным участком и 7 нежилых помещений недобросовестных застройщиков
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Астаны вернула в собственность государства пятиэтажное здание с земельным участком и 7 нежилых помещений недобросовестных застройщиков.
Данные меры позволили восполнить бюджетные средства, затраченные на строительство проблемных объектов. Путем подачи 7 исков защищены права свыше 100 дольщиков", - сообщили в столичной прокуратуре.
Объекты обманутых граждан переданы от застройщиков в жилищно-строительные кооперативы, что позволит продолжить их строительство.
В сентябре в Астане задержали недобросовестных застройщиков, которые обещали закончить строительство еще в IV квартале прошлого года, однако до сих пор не сдали ЖК в эксплуатацию.
Ранее акимат столицы опубликовал список строительных организаций, у которых нет разрешения на привлечение денег дольщиков.
Напомним, ущерб казахстанцам от недобросовестных застройщиков превысил 30 млрд тенге. К административной ответственности за незаконный сбор средств граждан привлекли более 300 компаний.
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19.10.2023, 11:07 516
Об основах новой общественной этики в Казахстане рассказал Токаев
Президент поздравил участников с открытием XI Гражданского форума
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Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам открывшегося сегодня XI Гражданского форума, сообщает Акорда.
За двадцать лет эта диалоговая площадка показала свою востребованность и эффективность. Созидательные инициативы и конструктивные предложения, выдвигаемые на форуме, вносят большой вклад в развитие гражданского общества и укрепление общенационального диалога", - отметил президент.
Он подчеркнул, что неправительственные и благотворительные организации, гражданские активисты и волонтеры показывают пример солидарности и деятельного патриотизма, всецело содействуют сохранению единства и согласия в стране, активно участвуя в решении актуальных проблем общества.
В условиях проводимых нами масштабных преобразований особое значение обретает формирование новой общественной этики, основанной на идеях справедливости и гуманизма, взаимном доверии и ответственности, законе и порядке, культе знаний и труда", - сказал глава государства.
Президент выразил уверенность, что плодотворное партнерство государства и неправительственного сектора станет важным фактором всестороннего прогресса нашей страны, мощной движущей силой построения Справедливого Казахстана.
Напомним, вчера президент Казахстана принял участие в церемонии открытия III Форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь" в Китае. Он отметил, что всего лишь за десятилетие проект "Пояса и пути" превратился в действенную платформу для беспрецедентно масштабного международного сотрудничества.
Инициатива "Один пояс, один путь" вносит неоценимый вклад в развитие культурно-гуманитарных связей, укрепление добрососедства, дружбы и взаимопонимания между нашими странами", - подчеркнул Токаев.
Сегодня в Пекине открылся 2023 Media Cooperation Forum on Belt and Road, в котором тоже принимает участие глава Казахстана.
19.10.2023, 09:20 5356
Президент РК поздравил спасателей с профессиональным праздником
Фото: МЧС РК
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Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил сотрудников органов гражданской защиты c Днем спасателя.
Поздравляю сотрудников органов гражданской защиты с Днем спасателя! Ваша работа связана с постоянным риском и огромной ответственностью. Государство и общество высоко ценят ваш самоотверженный труд, верность долгу и готовность помогать людям. Желаю вам здоровья и благополучия!", - говорится в поздравлении президента.
Напомним, 19 октября отмечается День спасателя.
18.10.2023, 19:01 35441
МИД опроверг информацию о погибшем в Израиле казахстанце
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров опроверг информацию об одном погибшем и двух пропавших без вести казахстанцах в Израиле, передает корреспондент агентства.
Раннее Министерство иностранных дел Израиля распространило информацию об убитых и пропавших без вести гражданах иностранных государств. В списке также находились граждане Казахстана. МИД РК опроверг информацию.
Ранее сообщалось, в секторе Газа находятся 67 граждан Республики Казахстан.
Напомним, утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900, сообщает РИА Новости.
18.10.2023, 13:31 50726
Полную перепись сельхозпредприятий и подсобных хозяйств проведут в Казахстане в 2025 году
Первый раз подобная перепись прошла в 2006-2007 годах, а в целом ее рекомендуют проводить каждые 5-10 лет
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в 2025 году проведут полную перепись сельхозпредприятий, крестьянских, фермерских, личных подсобных хозяйств в городах и селах, а также садоводческих и дачных кооперативов, сообщает пресс-служба главы правительства.
Ход подготовки к масштабному мероприятию обсудили на совещании кабмина под председательством вице-премьера Серика Жумангарина.
Первый раз подобная перепись прошла в 2006-2007 годах, а в целом ее рекомендуют проводить каждые 5-10 лет.
По аналогии проведения переписи населения юридическим лицам и владельцам личных подсобных хозяйств будет предложено заполнить переписные вопросники на специальном web-портале. Сбор данных по остальным респондентам, не прошедшим опрос, будет осуществляться интервьюерами с использованием планшетов", - сообщил заместитель руководителя Бюро национальной статистики АСПР РК Максат Турлубаев.
В городах запланировано провести предварительный обход дачных участков и личных подсобных хозяйств для определения целевой совокупности. Учетная дата обследования (одномоментная дата переписи или счета) - 1 августа, посевные площади будут определять с учетом площадей, отведенных под урожай 2025 года.
В переписи планируется использовать административные данные ИС "Идентификация сельскохозяйственных животных", по землям - единый государственный кадастр недвижимости (ЕГКН), по сельхозтехнике - ИС "Государственный регистр сельскохозяйственной техники" (ГРСТ), по субсидированию - ИС "Единая государственная информационная система по субсидированию" (ЕГИСС).
Для апробации переписных вопросников, методологии, информационных систем, проведения полевых работ, оценки бюджета, качества интернет-покрытия и работы информационных систем без интернета в августе 2024 года во всех регионах проведут пилотное обследование. По его итогам составят отчет о выявленных проблемах, включая оценку качества административных данных, готовности информационных систем госорганов и возможности использования административных данных на основном этапе переписи.
Нам нужно получить полную и объективную картину состояния сельского хозяйства. Без достоверных данных очень сложно качественно планировать развитие отрасли. Уже сейчас нужно начинать все необходимые процедуры и выявить погрешности и недочеты в работе, чтобы в 2025 году качественно провести перепись", - заявил Серик Жумангарин.
По итогам совещания поручено создать республиканскую специальную комиссию для координации деятельности центральных и местных исполнительных органов и решения всех возникающих вопросов, связанных с подготовкой и проведением национальной сельскохозяйственной переписи.
Аналогичные комиссии будут созданы и в регионах.
Рабочим органом комиссии определили Бюро национальной статистики.
В январе в Казахстане заработала интерактивная карта возвращенных сельхозземель. Также в стране создан госинститут по обследованию земель.
18.10.2023, 12:00 56486
Активы Боранбаева на миллиарды тенге вернули в госсобственность
Фото: instagram/kairat4
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Алматы. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Принадлежащие Карату Боранбаеву офисные помещения, торгово-развлекательный комплекс, а также физкультурно-оздоровительная сеть в Алматы возвращены в собственность государства, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Изъяты объекты стоимостью 33,75 млрд тенге. А именно здание ТРЦ "Алмалы", расположенного в "золотом квадрате" города Алматы, а также ТОО "Unity Hall", которое занимается арендой и управлением недвижимостью.
Площадь объекта, расположенного в бизнес центре "Алматы Тауэрс", превышает 11 тыс. кв. м. Кроме того, в пользу государства передана сеть фитнес клубов Fitnation. Объекты находятся в городах Астане, Алматы и Костанае", - сообщили в АФМ.
Все эти объекты в соответствии с действующим законодательством планируется использовать в социальных целях с организацией досуговых, реабилитационных и образовательных центров.
Работа по возврату активов продолжается.
Ранее Кайрат Боранбаев передал государству гостиничный комплекс стоимостью 1,4 млрд тенге. Что будет с конфискованным имуществом Кайрата Боранбаева, рассказали в Минфине.
Напомним, в Казахстане приступил к работе комитет по возврату незаконно вывезенных активов. Также сообщалось, что фамилии казахстанских олигархов внесут в реестр с ограниченным доступом.
18.10.2023, 10:19 62541
В новом десятилетии инициативы "Один пояс, один путь" Казахстан продолжит содействовать достижению общего успеха - Токаев
Фото: скриншот с видеотрансляции
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Пекин. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В новом десятилетии инициативы "Один пояс, один путь" Казахстан продолжит всецело содействовать достижению общего успеха. Об этом в ходе выступления на форуме "Один пояс, один путь" в Пекине заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Всего лишь за десятилетие проект "Пояса и пути" превратился в действенную платформу для беспрецедентно масштабного международного сотрудничества. Благодаря инвестициям стран - участниц данного проекта свыше 150 стран Азии, Европы и Африки соединены разветвленной сетью железных дорог, высокоскоростных автотрасс и морских путей. Проект стал всеобщим благом для наших государств, которые в условиях колоссальной турбулентности в мировой экономике могут дать эффективный ответ сложнейшим вызовам современности", - заявил Токаев.
Он отметил, что инициатива "Один пояс, один путь" вносит неоценимый вклад в развитие культурно-гуманитарных связей, укрепление добрососедства, дружбы и взаимопонимания между нашими странами.
Не будет преувеличением сказать, что "Один пояс, один путь" дал толчок ренессансу Великого шелкового пути. Поэтому китайскую инициативу справедливо называют мегапроектом XXI века", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что около 85% всех наземных транзитных перевозок из Китая в Европу приходятся на Казахстан.
18.10.2023, 09:00 65101
Казахстан за 15 лет на развитие транзитно-транспортной отрасли направил свыше $35 млрд
Фото: Kazakhstan Today
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Пекин. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан за последние 15 лет на развитие транзитно-транспортной отрасли направил свыше $35 млрд. Об этом в ходе выступления на форуме "Один пояс, один путь" в Пекине заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Находясь в центре Евразии, связывая север и юг, запад и восток, Казахстан играет особую роль в реализации инициативы "Один пояс, один путь". Будучи огромным внутриконтинентальным государством, имеющим общую протяженную границу с Китаем, Казахстан прилагает серьезные усилия, чтобы стать транспортно-логистическим узлом международного значения. Сейчас около 85% всех наземных транзитных перевозок из Китая в Европу приходятся на Казахстан. Придавая большое значение развитию транзитно-транспортной отрасли, за последние 15 лет мы направили на эти цели свыше 35 млрд долларов", - отметил Токаев.
Президент напомнил, что были запущены такие крупные инфраструктурные проекты, как казахстанско-китайский логистический центр в порту Ляньюньган, сухой порт Хоргос, транзитная магистраль Западная Европа - Западный Китай, железнодорожный коридор из Китая в Иран.
При этом мы не останавливаемся на достигнутом, следуя коренным интересам народов Казахстана и Китая, духу дружбы и вечного стратегического партнерства, наша страна твердо привержена к дальнейшему продвижению высоких целей "Пояса и Пути". В течение трех лет мы планируем проложить 1300 км новых железнодорожных путей. На казахстанско-китайской границе намечено открытие третьего железнодорожного пункта пропуска, а также строительство новых сухих портов Бахты и Калжат. Все это реальные примеры сопряжения крупных экономических проектов Казахстана с глобальной китайской инициативой", - подчеркнул глава государства.
Он отметил, что на сегодняшний день флагманским проектом сотрудничества для многих государств становится Каспийский международный транспортный маршрут. Эта транспортная артерия, соединяющая Китай, ЦА и Европу, может стать континентальным мостом "Пояса и пути", вдвое сократить сроки грузоперевозок и существенно снизить транспортные издержки.
Между Казахстаном и Китаем подписано два межправительственных соглашения по развитию транскаспийского маршрута. Уверен в скором времени они принесут ощутимые результаты. Для более эффективной координации наших усилий предлагается создать партнерскую сеть крупных стратегических портов, логистических центров и почтовых хабов. Мы также заинтересованы в налаживании совместного производства транспортных судов и контейнеров", - сказал Токаев.
Он подчеркнул, что Казахстан готов стать надежным воздушным мостом и удобной гаванью для ведущих авиакомпаний мира, обеспечивая устойчивый трафик пассажиров и грузов.
Для дальнейшего роста товарооборота вдоль "Пояса и Пути" необходима эффективная совместная работа. Нам предстоит гармонизировать тарифную политику, создавать благоприятные условия для инвестиционного сотрудничества. Большие возможности открывает партнерство в рамках инициативы "Цифровой шелковый путь", являющейся по сути новым глобальным проектом. Уверен, что построение новой модели цифрового и интеллектуального взаимодействия внесет существенный вклад в инновационное развитие наших экономик. В новом десятилетии инициативы "Один пояс, один путь" Казахстан продолжит всецело содействовать достижению общего успеха", - заключил президент РК.
17.10.2023, 19:35 96321
Скандал вокруг КазАТК: собственник считает действия со стороны КТЖ противозаконными
Ранее суд подтвердил законность требований КТЖ по возврату акций КазАТК национальной компании
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Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Противозаконные действия продолжают применять в отношении ТОО "Управляющая компания "КазАТК". Акции академии были переданы акционерному обществу "НК "Қазақстан темір жолы" без соответствующего судебного акта, сообщает пресс-служба ТОО "Управляющая компания "КазАТК".
Частный судебный исполнитель обязал АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" передать акции КазАТК в пользу АО "КТЖ", председателем которого является Нурлан Сауранбаев. В связи с этим предприниматель вновь обратилась к президенту страны, а также в Генеральную прокуратуру РК, Агентство по противодействию коррупции РК и КНБ РК с просьбой защитить частную собственность от рейдерского захвата.
Несмотря на то что сейчас идут судебные разбирательства и есть судебный акт о том, что немедленно нужно приостановить все действия, мой бизнес незаконно передали акционерному обществу "НК "Қазақстан темір жолы". Я пять лет назад купила КазАТК за 10,2 млрд тенге. Дополнительно вложила 4,3 млрд на ремонт и развитие академии. Это по закону мое имущество. Почему сейчас у меня отбирают бизнес?" - говорит предприниматель Гульзана Серикова.
В письме отмечается, что реестродержатель ценных бумаг не является стороной исполнительного производства. Также предполагается, что частный судебный исполнитель неоднократно пытался завладеть инсайдерской информацией, действовал незаконно еще до вынесения решения суда и последующих судебных актов, что предрешает исход судебного процесса.
Считаю, что противозаконные действия со стороны КТЖ, в целом все угрозы, которые были адресованы в мой адрес, требования Нурлана Сауранбаева о том, что я должна отдать, переписать акции, а также действия частного судебного исполнителя - все это заслуживает отдельного внимания Агентства по противодействию коррупции РК", - подчеркнула Гульзана Серикова.
Ранее суд подтвердил законность требований КТЖ по возврату акций КазАТК национальной компании.
В 2018 году 100-процентный пакет акций КазАТК был выкуплен ТОО "Alimax Group" за 10 250 999 999 тенге. В соответствии с договором купли-продажи покупатель не имеет права совершать сделки в отношении 100-процентного пакета акций КазАТК в течение 5 лет. Условия сделки покупателем были нарушены: произведена реорганизация компании собственника с передачей 100% акций КазАТК новому юридическому лицу. Это послужило основанием для принятия решений судами первой и второй инстанции о возврате КазАТК в пользу КТЖ.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?