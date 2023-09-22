Ущерб казахстанцам от недобросовестных застройщиков превысил 30 млрд тенге   

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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Ущерб гражданам Казахстана от недобросовестных застройщиков превысил 30 млрд тенге.





Весной текущего года в Генпрокуратуре РК отметили, что за последние два года органы следствия возбудили в отношении недобросовестных застройщиков 20 уголовных дел, по которым было осуждено 16 лиц. Эти застройщики причинили гражданам ущерб на общую сумму более 30 млрд тенге, отмечает energyprom.kz.





К административной ответственности за незаконный сбор средств граждан привлекли более 300 компаний, а общая сумма штрафа составила 250 млн тенге. По стране насчитываются десятки недостроенных домов, которые давно должны быть введены в эксплуатацию, но этого так и не произошло. Большинство таких проблемных объектов находится в столице.





Фото: energyprom.kz.





К примеру, в Астане, по данным на начало года, без разрешительных документов велось строительство 90 объектов. Сегодня из них лишь 44 организации получили все разрешительные документы на строительство, по остальным 46 строительным объектам замечания устраняются, а процедура получения разрешительных документов не завершена", - сообщают аналитики.





В целом, отмечают они, по сообщению столичного акимата, в текущем году планируется завершение более чем 30 ЖК-долгостроев. Это порядка 4 тысяч семей-дольщиков. Строительство части из этих домов уже завершено.





Подчеркивается, что для информирования граждан и недопущения нарушений закона официальный ресурс акимата Астаны и СМИ систематически публикуют так называемый черный список застройщиков, не имеющих права привлекать деньги дольщиков. В последний раз такой список был опубликован 29 августа текущего года, в него вошли 138 застройщиков столицы. Это очень серьезная цифра, которая говорит о масштабе проблемы.





Все сделки, совершенные в обход действующего законодательства (всевозможные договоры предварительного бронирования, резервирования, инвестирования, уступки права требования и т. д.) в строящихся многоквартирных жилых комплексах, оставляют права и интересы дольщиков незащищенными.





Отмечается, что, несмотря на то что эти компании вошли в список застройщиков, не имеющих права привлекать деньги дольщиков, они активно рекламируют и продают свои дома, включая именно те, что попали в черный список.





Аналитики привели в пример нескольких таких застройщиков:





В социальных сетях строительной компании ТОО "Tumar Group" по сей день размещена информация по ЖК Tumar Club, хотя компания не имеет права привлекать по нему дольщиков. Кроме того, информация по этому объекту размещена и на портале korter.kz, и на официальном сайте застройщика.

Так же обстоит ситуация и со строительной компанией ТОО "Boston" с ЖК Boston Comfort House.

Еще один пример - ТОО "Zeta contruction" с ЖК Бухар Жырау De Luxe.





Подобное явление настораживает, так как несет серьезные риски для дольщиков и в целом создает очаги социального напряжения в обществе", - заявили они.





Фото: energyprom.kz.





Аналитики напомним, что согласно закону "О долевом участии в жилищном строительстве" есть три законных способа организации долевого участия в жилищном строительстве:





получение гарантии АО "Казахстанская Жилищная Компания" (КЖК);

участие в проекте банка второго уровня;

получение разрешения МИО после возведения каркаса жилого здания за счет собственных средств застройщика.





Таким образом, потенциальному дольщику нужно обращать внимание на эти детали и внимательно проверять все документы, чтобы не рисковать быть обманутым. Стоит отметить, что единый оператор жилищного строительства, КЖК, обеспечивает стабильную работу механизма гарантирования долевого участия и отвечает за защиту прав и законных интересов дольщиков при наступлении гарантийного случая", - пояснили они.





Гарантия КЖК выдается застройщику после проведения тщательной проверки на надёжность: проанализированы финансовые показатели, ценовая политика, источники финансирования, объемы и стоимость строительства; просмотрены разрешительные и правоустанавливающие документы; проверено отсутствие судебных или налоговых разбирательств. В случае наступления дефолта застройщика КЖК берет на себя обязательства по завершению строительства объекта и передаче дольщикам причитающегося им жилья.





Фото: energyprom.kz.





Кроме того, чтобы обеспечить население достоверной и полной информацией по объектам долевого строительства, КЖК разработала информационную систему "Жилищный портал", где размещен перечень законных объектов долевого строительства. Помимо этого, на портале публикуется информация о застройщиках, не имеющих соответствующего разрешения или гарантии на привлечение средств дольщиков (по данным местных исполнительных органов).





В целом стоит отметить: риски для дольщиков в РК все еще присутствуют, и для того чтобы не попасться на уловки недобросовестных застройщиков, нужно учитывать все описанные нами моменты, касающиеся долевого строительства, и требовать соответствующие документы от застройщиков. Создание информационных порталов от единого оператора жилищного строительства делает рынок более открытым, а это единственное, что позволяет дольщикам, изучив и проанализировав надежность тех или иных застройщиков, уберечься от обмана", - добавили аналитики.



