14.07.2025, 12:42 94286
Правила приема в гражданство изменятся в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Правила приема в гражданство Казахстана намерено изменить Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан.
В проекте приказа главы ведомства планируется утвердить новый объем знаний государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции Республики Казахстан, а также истории Казахстана при приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве РК.
Ходатайство о приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве Республики Казахстан отклоняется, если лицо, ходатайствующее об этом не знает государственный язык на элементарном уровне, основы Конституции Республики Казахстан, а также историю Казахстана в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования", - говорится в проекте документа.
Объем знаний государственного языка на элементарном уровне должен составлять не менее 15 (пятнадцати) баллов, основ Конституции Республики Казахстан не менее 20 (двадцати) баллов, а также истории Казахстана не менее 15 (пятнадцати) баллов при приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве Республики Казахстан.
Принятие проекта позволит обеспечить максимально равное соотношение количества вопросов по тестированию претендентов на гражданство Республики Казахстан по каждой дисциплине и снизить пороговый уровень на 10%", - говорится в документе.
Проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА" до 25 июля 2025 года.
Ранее необходимый объем знаний для получения гражданства составлял:
- госязыка на элементарном уровне - не менее 36 баллов;
- основ Конституции Республики Казахстан - не менее 9 баллов;
- истории Казахстана - не менее 15 баллов.
новости по теме
15.07.2025, 13:15 2071
Утечка персональных данных 16 млн казахстанцев: назван предварительный источник
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе брифинга в правительстве назвал предварительный источник утечки персональных данных 16 млн граждан страны, передает корреспондент агентства.
По тем предварительным выводам, которые есть у проверяющих, это утекло, скорее всего, из медицинских организаций. Они получают доступ к государственным базам данных, а дальше не обеспечивают их сохранность. Есть соответствующая ответственность за это", - заявил глава правительства.
Напомним, в Сети появилась информация о якобы утечке данных 16,3 миллиона казахстанцев. Центр анализа и расследования кибератак TSARKA сообщил, что в случае официального подтверждения утечки граждане получат уведомления в виде push- или SMS-сообщений.
Позже по факту масштабной утечки персональных данных казахстанцев было возбуждено уголовное дело.
15.07.2025, 10:22 10756
475 объектов планируют приватизировать в Казахстане
396 объектов в Казахстане уже переданы в конкурентную среду, наряду с этим подготовлен перечень из 475 объектов для последующей актуализации комплексного плана
Рассказать друзьям
Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Совместно с национальным офисом по приватизации подготовлен перечень из 475 объектов для включения в комплексный план приватизации. Об этом сообщил министр финансов РК Мади Такиев в ходе заседания правительства.
По его словам, комплексный план приватизации на 2021-2025 охватывает 638 объектов. На сегодня 396 объектов, или 73%, уже переданы в конкурентную среду, поступления составили 922 млрд тенге.
На данный момент:
- на предпродажной подготовке - 153 объекта;
- на торгах - 20 объектов;
- в реорганизации/ликвидации - 69 объектов.
Как сообщил сообщил заместитель премьер-министра - министр нацэкономики РК Серик Жумангарин, до конца этого года будет утвержден новый план оптимизации госактивов на 2026-2030 годы.
Мы продолжаем масштабную приватизацию и вывод гособъектов в конкурентную среду. В ключевых секторах сформирован перечень на приватизацию 475 субъектов в различных сферах. Оптимизация будет проведена в три этапа в зависимости от готовности рынка и самих объектов", - сказал Жумангарин.
15.07.2025, 09:34 17296
Назначен командующий Военно-воздушными силами РК
Фото: Kazinform
Рассказать друзьям
Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Избасов Аскар Гадылшиевич назначен командующим Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.
Ранее занимавший пост Кунуров Руслан Зарлыкович освобожден от должности.
Как сообщалось ранее, глава государства освободил от должности замминистра обороны РК Бакытбека Сыдыкова.
15.07.2025, 09:29 17891
Бакытбек Сыдыков освобожден от должности замминистра обороны РК
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Сыдыков Бакытбек Сапарбекович освобожден от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.
Бакытбек Сыдыков с июня 2023 года занимал должность заместителя министра обороны Республики Казахстан по вооружению и военной технике.
Родился 12 октября 1969 года в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области. В 1991 году окончил Владикавказское высшее общевойсковое командное училище. В 1999 году - Военную академию бронетанковых войск. В 2013 году - факультет военного и государственного управления Национального университета обороны. Воинское звание - генерал-майор (2023).
14.07.2025, 18:40 70251
Суд отказал экс-главе нацкомпании "Астана ЭКСПО - 2017" в УДО
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшему руководителю национальной компании "Астана ЭКСПО - 2017" Талгату Ермегияеву не удалось добиться условно-досрочного освобождения - соответствующее решение принял Алматинский областной суд, сообщили в пресс-службе ведомства.
Осужденный, отбывший две трети срока наказания, подал прошение об УДО. Однако суд счел недостаточными основания для удовлетворения ходатайства.
Напомним, в июне 2016 года Ермегияев был признан виновным в коррупционных преступлениях и приговорен к 14 годам тюремного заключения. Кроме того, суд обязал его возместить ущерб на сумму 5,9 миллиарда тенге в пользу национальной компании.
Следствие установило, что, занимая пост главы "Астана ЭКСПО - 2017", Ермегияев получил взятку в размере 780 миллионов тенге. Помимо этого, его признали виновным в хищении вверенного имущества на сумму свыше 10 миллиардов тенге.
Для справки: с 2014 по март 2017 года на строительство инфраструктуры ЭКСПО в столице Казахстана из государственного бюджета было выделено более 543 миллиардов тенге, что эквивалентно приблизительно 2 миллиардам долларов по курсу тех лет. Впоследствии, в 2018 году, на реконструкционные работы выставочного комплекса дополнительно направили 13 миллиардов тенге.
14.07.2025, 16:40 82081
Ряд земельных участков принудительно изымут для строительства дороги в Алматы
Постановлением предполагается принудительное отчуждение семи земельных участков или иного недвижимого имущества
Рассказать друзьям
Алматы. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане принято постановление акимата города Алматы "О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд", передает корреспондент агентства.
Начать принудительное отчуждение семи земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в микрорайоне Алгабас в Алатауском районе города Алматы, для строительства дороги, согласно приложению к настоящему постановлению", - сообщается в тексте.
Согласно постановлению, принудительное отчуждение определено до 31 декабря 2027 года.
Местом обращения собственников определить: город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, 155, 6 этаж, 605 кабинет", - говорится в документе.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, в прошлом году в Алматы начали изъятие земельных участков под пробивку улицы Муканова.
14.07.2025, 16:00 85091
Реформа медицинского страхования: Токаев подписал закон
Фото: Фонд социального медстрахования
Рассказать друзьям
Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг", сообщает Акорда.
Текст закона публикуется в печати", - говорится в сообщении.
Напомним, в конце июня депутаты сената парламента одобрили во втором чтении поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования.
Как сообщила на заседании сената депутат Айнур Аргынбекова, с января 2026 года устанавливается новый верхний предел базы для исчисления взносов: для работодателей - 40 минимальных заработных плат, для работников - 20 МЗП. Изменения затронут около 9% (более 500 тысяч) работников с высоким уровнем дохода. Предлагаемое решение носит компромиссный характер и направлено на сохранение баланса между устойчивостью системы и допустимым уровнем налоговой нагрузки. По оценкам, прирост доходной части ОСМС составит порядка 200 миллиардов тенге в год.
Кроме того, дополнительно предусмотрено поэтапное увеличение ставок взносов государства на ОСМС с 2,2% в 2027 году до 4,7% в 2037 году, это должно "обеспечить долгосрочную стабильность финансирования".
Также вводится новая норма: граждане, уплачивавшие взносы не менее пяти лет подряд, смогут сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев при временной приостановке платежей (ранее страховка сохранялась только три месяца).
Вместе с тем вводятся нормы по обязательному размещению на официальных интернет-ресурсах информации о движении финансовых средств ОСМС и ГОБМП и расширению доступа потребителей к информации о соответствии медорганизаций установленным требованиям. Также введены поправки, предусматривающие возврат средств от медорганизаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору закупа услуг.
14.07.2025, 15:12 88421
Новые функции появились у Минтуризма и спорта
Подписано соответствующее постановление
Рассказать друзьям
Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане внесены дополнения и изменения в постановление "О некоторых вопросах Министерства туризма и спорта РК", передает корреспондент агентства.
Согласно документу, положение о Министерстве туризма и спорта Республики Казахстан дополнено новыми функциями:
- разработка и утверждение правил определения стоимости исследований и консалтинговых услуг по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
- разработка и утверждение правил определения стоимости государственного задания по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;
- осуществление контроля за полнотой и своевременностью перечисления государственными предприятиями в бюджет части чистого дохода;
- обеспечение публикации результатов мониторинга, установленного статьей 40 Бюджетного кодекса Республики Казахстан.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее Комитет национальной безопасности Республики Казахстан сделал заявление о создании службы по противодействию коррупции.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
15.07.2025, 09:29Бакытбек Сыдыков освобожден от должности замминистра обороны РК 15.07.2025, 09:3417111Назначен командующий Военно-воздушными силами РК 15.07.2025, 09:0616571Жара до 40 градусов ожидается в ряде регионов Казахстана 15.07.2025, 09:19Сдерживание нагрузки на население: правительство пересмотрит прогнозный рост тарифов ЖКХ в сторону снижения15011Сдерживание нагрузки на население: правительство пересмотрит прогнозный рост тарифов ЖКХ в сторону снижения 15.07.2025, 10:1011566Госдолг по состоянию на 1 июля составил 31,9 трлн тенге 11.07.2025, 16:36Закиева: Аким Алматинской области заверил, что проживающие в детском доме № 1 в Алматы воспитанники останутся там доучиваться291896Закиева: Аким Алматинской области заверил, что проживающие в детском доме № 1 в Алматы воспитанники останутся там доучиваться 10.07.2025, 16:00265241В Актюбинской области детей-сирот отодвинули в очереди на жилье 11.07.2025, 15:28Скандал вокруг детского дома № 1 в Алматы: несмотря на протесты, власти решили переселить воспитанников в Конаев249731Скандал вокруг детского дома № 1 в Алматы: несмотря на протесты, власти решили переселить воспитанников в Конаев 12.07.2025, 09:35246231Очень сильная жара ожидается в ряде регионов Казахстана 10.07.2025, 13:21243926До 560 тенге за доллар может ослабнуть курс нацвалюты к 2027 году - ЕФСР 03.07.2025, 15:50729016Список вузов для обучения по стипендии "Болашак" расширили в Казахстане 03.07.2025, 14:31709046Регулярные рейсы запустят из Астаны в Бодрум 03.07.2025, 08:11702856Осадки и сильная жара ожидаются в Казахстане в четверг 02.07.2025, 17:15684821Информацию о зараженном мясе в Астане опровергли в Минсельхозе 04.07.2025, 17:12673841Как зарегистрировать номер телефона в базе мобильных граждан через eGov
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?