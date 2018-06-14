Правила регистрации сотовых телефонов утверждены в Казахстане

Астана. 14 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане утверждены правила регистрации мобильных телефонов. Соответствующий приказ от 23 мая 2018 года издало Министерство информации и коммуникаций, передает Kazakhstan Today.

Согласно документу, "регистрации подлежат абонентские устройства сотовой связи, произведенные на территории Республики Казахстан и завезенные на территорию Республики Казахстан, в том числе работающие в сетях сотовой связи Республики Казахстан, за исключением абонентских устройств сотовой связи, находящихся на территории Республики Казахстан в роуминге, либо предназначенных для межмашинного взаимодействия".

Регистрация устройства сотовой связи для абонента осуществляется на безвозмездной основе. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет регистрируют свои телефоны с согласия своих законных представителей. При этом регистрация абонентского устройства для несовершеннолетних, не достигших 14, совершается от их имени законными представителями.

Для регистрации (перерегистрации) устройства сотовой связи его владелец посредством автоматической системы обслуживания либо обратившись в офис обслуживающего его оператора сотовой связи должен предоставить сведения об: ИИН (для физического лица) или БИН (для юридического лица); идентификационном коде абонентского устройства сотовой связи; абонентских номерах, используемых в регистрируемом абонентском устройстве сотовой связи.

В правилах отмечается, что "при смене владельца (собственника) абонентского устройства сотовой связи перерегистрация проводится после получения оператором сотовой связи устного согласия от зарегистрированного владельца (собственника) абонентского устройства сотовой связи, либо при наличии документов, подтверждающих переход право собственности (пользования, владения), предусмотренных гражданским законодательством Республики Казахстан".

Оператор сотовой связи может отказать в регистрации, если в базе данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи имеется такой же идентификационный код абонентского устройства, зарегистрированного другим владельцем абонентского устройства, а также если абонентский номер зарегистрирован за другим владельцем.

В документе указывается, что владелец абонентского устройства сотовой связи может снять его с регистрации путем подачи в произвольной форме заявления оператору сотовой связи.

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