Иностранцы и лица без гражданства теперь будут в обязательном порядке проходить дактилоскопию

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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правила выдачи документов изменились в Казахстане. - Правила выдачи документов изменились в Казахстане. Приказ об изменениях подписал министр внутренних дел Ержан Саденов.





Новые правила касаются оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина РК, удостоверения личности, вида на жительство иностранца, удостоверения лица без гражданства и проездного документа.





Согласно приказу, теперь при оформлении документа, удостоверяющего личность, производится дактилоскопическая регистрация граждан РК с их согласия, иностранцев и лиц без гражданства в обязательном порядке.





При оформлении документа гражданин должен предоставить документ об оплате государственной пошлины. Произвести оплату можно в кассах банков второго уровня или через их мобильное приложение.





Лица, освобожденные от уплаты государственной пошлины, в случае отсутствия сведений на них в информационной системе предъявляют документ, определяющий льготную категорию, установленную Налоговым кодексом.





Для оформления вида на жительство в Республике Казахстан иностранцам необходимо лично представить в уполномоченный государственный орган следующие документы:





Документ об оплате госпошлины; Две фотографии размером 3,5 х 4,5 сантиметра (при оформлении на бумажном бланке формуляра); Действительный заграничный паспорт.





То же самое относится к оформлению удостоверения лица без гражданства и т.д.





Приказ вводится в действие с 9 марта 2024 года.





Напомним, дополнения в закон по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах Республики Казахстан подписал в декабре президент Токаев.





Законом вводится добровольная дактилоскопическая регистрация для граждан Казахстана только с их согласия. Обязательная дактилоскопическая регистрация для гражданина РК сохраняется только в случаях получения удостоверения личности моряка. Для иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста, вводится обязательная дактилоскопическая регистрация в случаях, установленных законом РК "О дактилоскопической и геномной регистрации".