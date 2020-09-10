Правительство приняло Общенациональный план по реализации послания президента народу Казахстана

Общенациональный план (ОНП) представил министр национальной экономики Руслан Даленов. По его словам, ОНП состоит из 143 пунктов по ключевым направлениям, обозначенным главой государства, в том числе "новая модель государственного управления" - 10 пунктов, "экономическое развитие в новых реалиях" - 42 пункта, "сбалансированное территориальное развитие" - 2 пункта, "социальное благополучие граждан - главный приоритет" - 10 пунктов, "доступное и качественное образование" - 16 пунктов, "развитие системы здравоохранения" - 10 пунктов, "экология и защита биоразнообразия" - 8 пунктов, "справедливое государство на защите интересов граждан" - 30 пунктов, "цифровизация - базовый элемент всех реформ" - 8 пунктов, "гражданское участие в управлении государством" - 7 пунктов.
Как отметил премьер-министр РК Аскар Мамин, главной задачей правительства является повышение благосостояния народа, развитие экономики и создание постоянных рабочих мест. В новой системе бюджетного планирования будут обеспечены национальные приоритеты, будет внедрен "расширенный бюджет" с учетом средств внебюджетных фондов.
Кроме того, в целях обеспечения социального благополучия граждан будут приняты меры по расширению доступности жилья, созданию благоприятных семейно-демографических условий, улучшению экологии, качества образования, а также совершенствованию системы здравоохранения.
Представленный сегодня Общенациональный план мероприятий по реализации послания главы государства отвечает поставленным задачам. После утверждения президентом плана все госорганы и акиматы должны незамедлительно приступить к его исполнению", - сказал А. Мамин.
Он подчеркнул, что первые руководители центральных и местных исполнительных органов должны обеспечить качественное и своевременное исполнение мероприятий плана.
От нас ждут оперативности и конкретного результата", - резюмировал А. Мамин.
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