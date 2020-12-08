Правительство утвердило генплан Туркестана

Туркестан. 7 декабря. Kazakhstan Today - Правительство РК постановлением от 25 ноября 2020 года утвердило генеральный план города Туркестана, передает Kazakhstan Today.

Предыдущее постановление правительства от 30 июня 2011 года "О Генеральном плане города Туркестана Южно-Казахстанской области" признано недействительным.

Новым генеральным планом вся территория Туркестана разделена на 6 жилых районов. Новые жилые зоны размещены вдоль основных общегородских и районных магистральных улиц, а также в северо-восточном направлении города, восточнее трассы Туркестан - Кентау.

Генпланом предлагается строительство высокоплотной среднеэтажной жилой застройки от трех - семи этажей и выше. При этом основная застройка Туркестана остается малоэтажной с максимальным сохранением существующей застройки.

С 2019 по 2035 годы в городе планируется для строительства сетей, дорог, расширения и застройки вдоль общегородских магистралей произвести снос на территории общей площадью 480,3 тыс. квадратных метров. За весь проектный период необходимо построить 7026,9 тыс. квадратных метров жилья, в том числе на первую очередь строительства предполагается 3017,2 тыс. квадратных метров. К расчетному сроку жилищный фонд увеличится до 9800 тыс. квадратных метров.

В восточном направлении предусматривается новый административно-деловой центр. Этажность в этой части города будет от 4 до 7 этажей и фрагментами будет доходить от 18 до 22 этажей. На данной территории предусматривается размещение комплекса административных зданий для областных служб, бизнес-центров, частных компаний, офисов, банков и т.д.

Также генпланом предусматривается максимальное расширение магистральных улиц с частичным сносом ветхого одноэтажного жилья. Освоение свободных территорий влечет за собой строительство новых улиц и дорог и перераспределение транспортных потоков. Основным принципом новой планировочной структуры является выделение исторического центра, вокруг которого формируется первое транспортное кольцо. Дальнейшая структура города предусматривает прямоугольно-радиальную систему улично-дорожной сети. Прямоугольная структура на перспективу взаимоувязана с радиальной системой дорог исторической части Туркестана.

Транзитный международный транспортный коридор Западная Европа - Западный Китай планируется переместить на периферию, создав обводную транзитную магистраль международного значения - Южный обход, что обеспечит беспрерывное и высокоскоростное движение транзитного автотранспорта.

Для развития туристско-рекреационного сектора Туркестан должен быть обеспечен современными объектами обслуживания. В настоящее время единовременная вместимость мест размещения города составляет 702 койко-мест. Учитывая рост количества туристов, предусматривается строительство номерного фонда на 1500 мест к 2025 году и 800-местного номерного фонда к 2035 году. До 2025 года будет построено 8 гостиниц (5-звездочный - 1, 4-звездочный - 1, 3-звездочный - 3 и экономкласса - 3). К 2035 году будет построено 15 гостиниц (5-звездочный - 1, 4-звездочный - 2, 3-звездочный - 6 и экономкласса - 6).

Также в генплане отмечается, что с учетом межрегионального позиционирования, природно-ресурсных условий, текущей специализации были определены 3 стратегических направления:

1) восстановление и развитие отраслей специализации экономики города Туркестана;

2) сельскохозяйственное машиностроение и интенсификация сельского хозяйства;

3) формирование "зеленого" ЭКО-сектора города на основе технологий Smart Сity.

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