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Правительство утвердило генплан Туркестана

07.12.2020 9694
Туркестан. 7 декабря. Kazakhstan Today - Правительство РК постановлением от 25 ноября 2020 года утвердило генеральный план города Туркестана, передает Kazakhstan Today. 
 
Предыдущее постановление правительства от 30 июня 2011 года "О Генеральном плане города Туркестана Южно-Казахстанской области" признано недействительным.
 
Новым генеральным планом вся территория Туркестана разделена на 6 жилых районов. Новые жилые зоны размещены вдоль основных общегородских и районных магистральных улиц, а также в северо-восточном направлении города, восточнее трассы Туркестан - Кентау. 
 
Генпланом предлагается строительство высокоплотной среднеэтажной жилой застройки от трех - семи этажей и выше. При этом основная застройка Туркестана остается малоэтажной с максимальным сохранением существующей застройки. 
 
С 2019 по 2035 годы в городе планируется для строительства сетей, дорог, расширения и застройки вдоль общегородских магистралей произвести снос на территории общей площадью 480,3 тыс. квадратных метров. За весь проектный период необходимо построить 7026,9 тыс. квадратных метров жилья, в том числе на первую очередь строительства предполагается 3017,2 тыс. квадратных метров. К расчетному сроку жилищный фонд увеличится до 9800 тыс. квадратных метров. 
 
В восточном направлении предусматривается новый административно-деловой центр. Этажность в этой части города будет от 4 до 7 этажей и фрагментами будет доходить от 18 до 22 этажей. На данной территории предусматривается размещение комплекса административных зданий для областных служб, бизнес-центров, частных компаний, офисов, банков и т.д.
 
Также генпланом предусматривается максимальное расширение магистральных улиц с частичным сносом ветхого одноэтажного жилья. Освоение свободных территорий влечет за собой строительство новых улиц и дорог и перераспределение транспортных потоков. Основным принципом новой планировочной структуры является выделение исторического центра, вокруг которого формируется первое транспортное кольцо. Дальнейшая структура города предусматривает прямоугольно-радиальную систему улично-дорожной сети. Прямоугольная структура на перспективу взаимоувязана с радиальной системой дорог исторической части Туркестана. 
 
Транзитный международный транспортный коридор Западная Европа - Западный Китай планируется переместить на периферию, создав обводную транзитную магистраль международного значения - Южный обход, что обеспечит беспрерывное и высокоскоростное движение транзитного автотранспорта. 
 
Для развития туристско-рекреационного сектора Туркестан должен быть обеспечен современными объектами обслуживания. В настоящее время единовременная вместимость мест размещения города составляет 702 койко-мест. Учитывая рост количества туристов, предусматривается строительство номерного фонда на 1500 мест к 2025 году и 800-местного номерного фонда к 2035 году. До 2025 года будет построено 8 гостиниц (5-звездочный - 1, 4-звездочный - 1, 3-звездочный - 3 и экономкласса - 3). К 2035 году будет построено 15 гостиниц (5-звездочный - 1, 4-звездочный - 2, 3-звездочный - 6 и экономкласса - 6).
 
Также в генплане отмечается, что с учетом межрегионального позиционирования, природно-ресурсных условий, текущей специализации были определены 3 стратегических направления: 
 
1) восстановление и развитие отраслей специализации экономики города Туркестана; 
 
2) сельскохозяйственное машиностроение и интенсификация сельского хозяйства; 
 
3) формирование "зеленого" ЭКО-сектора города на основе технологий Smart Сity. 
 

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