К 2029 году ожидается увеличение числа внутренних туристов с 430 тыс. до 520 тыс. человек

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Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство утвердило комплексный план по развитию туристской зоны Мангистау на 2025-2029 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.





Документ предусматривает системное решение вопросов отрасли по девяти направлениям. Среди них: развитие инфраструктуры, логистики, цифровизация, обеспечение безопасности, подготовка кадров, продвижение инвестиционных проектов и другие. За период реализации плана предполагается организация свыше ста мероприятий.





Одним из ключевых направлений развития туризма в регионе среди 12 перспективных туристических объектов выделена туристская зона Кендерли. Будет реализован комплекс мер по решению инфраструктурных вопросов, среди которых проведение инженерных коммуникаций, обеспечение туристических объектов электроэнергией, водоснабжением и транспортной доступностью. Помимо реконструкции дорог и других объектов, в селе Кендерли будет построен аэропорт. При этом учитывались предложения инвесторов и экоактивистов.





В городе Актау планируется строительство морского вокзала и стадиона международного класса. Также для популяризации туризма в регионе предусмотрено проведение культурно-спортивных мероприятий. Комплексный план позволит организовать комфортные условия для привлечения туристов и создать благоприятный инвестиционный климат для дальнейшего развития туристкой зоны.





Кроме того, импульс для дальнейшего роста получит малый и средний бизнес, для субъектов которого планом предусмотрен запуск программы льготного кредитования в сфере туризма по линии АО "СПК "Каспий".





По итогам реализации плана к 2029 году ожидается увеличение числа внутренних туристов с 430 тыс. до 520 тыс. человек, въездных туристов с 89 тыс. до 143 тыс. человек. Численность населения, занятого в сфере туризма, вырастет с 1,7 тыс. человек до 2,7 тыс. человек, частные инвестиции - до 198,9 млрд тенге, а доля туризма в экономике региона - с 2,2% до 3,6%", - отметили в правительстве.



