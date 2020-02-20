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Правительство РК утвердило соглашение с правительством КНР по предоставлению суперкомпьютера

19.02.2020, 09:03 7885
Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today – Правительство Казахстана приняло постановление от 14 февраля 2020 года №56 «Об утверждении Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве по предоставлению суперкомпьютера правительством Китайской Народной Республики», передает Kazakhstan Today.
 
Согласно постановлению правительства РК, утверждается соглашение между правительствами Казахстана и Китая, совершенное в Пекине 11 сентября прошлого года.
 

Утвердить прилагаемое Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве по предоставлению суперкомпьютера правительством Китайской Народной Республики, совершенное в Пекине 11 сентября 2019 года", - говорится в документе.

 
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
 
В соответствии с соглашением, китайская сторона предоставляет в виде безвозмездной помощи казахстанской стороне комплект системы суперкомпьютера стоимостью 109,66 млн юаней для эксплуатации Казахским национальным университетом имени аль-Фараби, который закрепляется как ответственный исполнитель казахстанской стороны по настоящему соглашению. 
 
Оборудование определяется следующим перечнем: 1. Rack System, 2. SKVM, 3. Management Nodes, 4. Login Nodes, 5. High-precision meteorological numerical forecasting system, 6. Gene information processing system, 7. AI & Deep learning Platform System, 8. Simulation Compute Node, 9. Parallel File System, 10. Backup file system, 11. High-end Fault-Tolerant Computer, 12. Infiniband High Speed Network, 13. Gigabit Network, 14. 10 Gigabit Network.
 

Китайская сторона несет ответственность за перевоз оборудования в город Алматы, отправку технического персонала в Республику Казахстан для проведения монтажа и ввода оборудования в эксплуатацию, а также проведение обучения операциям и техническому обслуживанию в объеме, позволяющем обеспечить информационную безопасность электронных ресурсов, подлежащих хранению в установленном оборудовании, для персонала казахстанской стороны за счет собственных средств. После проведения всех необходимых пуско-наладочных мероприятий казахстанская сторона в лице университета и китайская сторона утверждают качество, количество и стандарты моделей и подписывают акт приема-передачи оборудования в эксплуатацию в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Республики Казахстан", - говорится в соглашении.

 
Казахстанская сторона после прибытия оборудования на территорию Республики Казахстан несет ответственность за таможенное оформление, получение материала, транспортировку и складирование. Университет отвечает за обеспечение помещением, соответствующим условиям установки оборудования с соответствующей системой жизнеобеспечения, и берет на себя все расходы за счет собственных (внебюджетных) средств. 
 

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