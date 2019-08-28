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Председателем Комитета информационной безопасности МЦРИАП назначен Альтаир Уызбаев

27.08.2019, 14:27 8641
Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Уызбаев Альтаир Кудайбергенович назначен на должность председателя Комитета информационной безопасности, передает Kazakhstan Today.
 
Альтаир Уызбаев родился 5 августа 1976 года в Караганде. В 1997 году окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, в 2010 году - Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, сообщается на сайте primeminister.kz
 
Начал трудовую деятельность в 1994 году в Караганде лаборантом Института прикладной математики. В разные годы работал в ОАО "Казпочта", АО "Национальные информационные технологии", АО "НИХ "Зерде", АО "Транстелеком", АО "Астана innovations", а также в коммерческом секторе.
 
В 2004-2009 годы работал в структуре администрации президента РК, прошел путь от главного эксперта до заместителя заведующего отделом. 
 

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