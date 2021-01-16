Председателем мажилиса парламента Казахстана стал Нурлан Нигматулин

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - Нижняя палата парламента Казахстана завершила голосование по кандидатуре Нурлана Нигматулина на пост спикера мажилиса, передает Kazakhstan Today.

15 января в мажилисе после того, как 107 депутатов присягу, стартовало обсуждение по позиции председателя палаты. Депутат Дархан Мынбай выдвинул кандидатуру Нурлана Нигматулина, занимавшего этот пост с 2016 года.

Кандидатуру Нигматулина поддержали лидеры всех фракций. В ходе тайного голосования кандидатуру Нурлана Нигматулина депутаты мажилиса поддержали единогласно.

Счетная комиссия, посчитав все голоса, данные кандидатуре Нигматулина, определила следующее: розданы 100 бюллетеней, при раскрытии ящика выявлено 100 бюллетеней, испорченных нет, проголосовали "за" 100, "против" нет", - отметил председатель счетной комиссии Мухтар Ерман.

После принятия постановления мажилиса об избрании председателя мажилиса парламента Республики Казахстан Нурлан Нигматулин поблагодарил за оказанное доверие.

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