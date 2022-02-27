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Представитель МИД рассказал об эвакуации казахстанцев через Молдову

26.02.2022, 18:33 28826
Представитель МИД рассказал об эвакуации казахстанцев через Молдову
НУР-СУЛТАН. 26 ФЕВРАЛЯ - Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров рассказал о казахстанцах, находящихся в Молдове, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня посольством организован транспорт и запланирован выезд 10 граждан Казахстана в город Кагул за получением в генеральном консульстве Румынии транзитных виз. После получения виз будет выезд на КПП на границе с Румынией. После пересечения границы посольство Казахстана в Румынии организует транспортное обеспечение для перевозки наших граждан в Бухарест, чтобы они оттуда смогли вылететь в Казахстан через Стамбул", - рассказал Айбек Смадияров.

 
Ранее в МИД РК прокомментировали ситуацию с казахстанскими гражданами на границе Украины и Польши. Также Айбек Смадияров заявил, что данных о пострадавших казахстанцах в Украине нет.
 

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В МИД РК прокомментировали ситуацию с казахстанскими гражданами на границе Украины и Польши

26.02.2022, 18:09 31031
НУР-СУЛТАН. 26 ФЕВРАЛЯ - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров в ходе брифинга сообщил, что посольством Казахстана в Киеве сформирована к отправке еще одна группа казахстанских граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Посольством в Киеве сформирована к отправке еще одна группа казахстанских граждан в количестве 60 человек. В здании посольства РК в Киеве этой ночью находились 26 человек, в том числе 8 сотрудников посольства, 18 граждан, из них шестеро детей", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров в ходе брифинга.

 
Также официальный представитель ведомства прокомментировал ситуацию с казахстанцами в Киеве. 
 

По информации сотрудника посольства Казахстана в Киеве, в 9.30 по местному времени из посольства в направлении Львова отправился 54-местный автобус, в нем было 39 граждан. Ранее о готовности выехать заявили 68 граждан, но часть из них не явилась в посольство. Будут еще автобусы от посольства Казахстана в Киеве, поэтому граждан просим собраться возле нашего посольства", - сказал Смадияров.

 
Он также рассказал, что обстановка на границе в пункте пропуска Корчова-Краковец не изменилась в связи с временным закрытием границы с украинской стороны. 
 

Украинская сторона периодически закрывает границу и досматривает автобусы, потому что на каждый автобус как минимум тратится один час на досмотр. Это связано с тем, что украинские власти приняли указ о мобилизации населения - мужчин с 18 до 60 лет не выпускать за пределы страны. Поэтому все автобусы досматриваются", - сказал Айбек Смадияров. 

 
По его словам, по состоянию на 11.00 по времени Нур-Султана первый автобус с 49 гражданами находится на границе с украинской стороны. 
 

Ожидаем, что в ближайшие пару часов он пересечет границу и доедет до польского города Катовице. Ночью из Львова выехал второй автобус, в нем 46 человек. В настоящее время находится тоже в очереди на границе. Колонна автомашин, выехавших из посольства Казахстана в Киеве - 79 человек, стоит в транспортном заторе. Примерно в 20 км от указанного пункта пропуска", - отметил представитель МИД РК. 

 
Он добавил, что консул Казахстана в Польше находится на КПП Корчова-Краковец с польской стороны и обеспечивает переход границы нашими гражданами. 
 

Борт авиакомпании Air Astanа сейчас находится в аэропорту города Атырау. Авиакомпания ждет сигнала о готовности к отправке наших граждан из аэропорта польского города Катовице. Министерством иностранных дел дополнительно у польской стороны запрошено разрешение на пролет нескольких эвакуационных рейсов через воздушное пространство Польши", - сообщил Айбек Смадияров.

 
Ранее официальный представитель заявил, что данных о пострадавших казахстанцах в Украине нет.
 

Казахстанцев среди пострадавших в Украине нет - МИД РК

26.02.2022, 17:39 31766
Казахстанцев среди пострадавших в Украине нет - МИД РК
НУР-СУЛТАН. 26 ФЕВРАЛЯ - В ходе брифинга официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров заявил, что данных о пострадавших казахстанцах в Украине нет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

К счастью, пострадавших нет. Пока нет данных у нас, к нам не обращались. Надеюсь, так и будет продолжаться", - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

 
Ранее сообщалось, что для обращения граждан РК, находящихся в Украине, открыта горячая линия в посольстве Казахстана в Киеве, а также в МИД РК. В работе задействованы почетные консулы РК в Днепре, Львове, Одессе и Харькове. К этой комплексной работе подключились также казахстанские загранучреждения в Польше, Молдове и Беларуси. На сегодня поступило 528 обращений с просьбой оказать содействие в эвакуации. Граждане РК находятся в основном в Киеве и Киевской области - 264 человека, Одесской области - 30, Харьковской - 18, Львовской - 17, Днепропетровской - 13, Полтавской - 7, Черкасской - 4, Луганской - 2, Ивано-Франковской - 2, Житомирской - 2 и в других регионах. 
 
Айбек Смадияров также рассказал, какова ситуация в городе Львове, в котором находятся казахстанцы. 
 

Перед зданием почетного консульства Казахстана во Львове собралось 55 граждан Республики Казахстан, которые готовятся к отправке в Польшу. Этих граждан укрывали на территории близлежащей школы. Однако их временно оттуда вывели по причине возможности обстрела объекта. Со слов почетного консула, возникли проблемы с транспортным обеспечением", - сказал Айбек Смадияров. 

 
Он пояснил, что первые рейсы, отправленные на границу, еще не вернулись во Львов, они стоят в очереди. 
 

Другие автобусы отказываются выезжать, зная, что на несколько дней могут застрять в заторе. Если ранее, в мирное время стоимость такого транспорта была доступной, то сейчас доходит до 20 тысяч долларов за один автобус. Поэтому этот вопрос мы решаем совместно с нашими почетными консулами, наших граждан просим набраться терпения", - пояснил официальный представитель внешнеполитического ведомства.

 

Президент провел оперативное совещание Совета безопасности

26.02.2022, 16:27 34416
Президент провел оперативное совещание Совета безопасности
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 26 ФЕВРАЛЯ - Под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева в Акорде состоялось оперативное совещание Совета безопасности, в повестку которого были внесены актуальные темы международной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Рассмотрены вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины в контексте обеспечения стабильного социально-экономического развития Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.
 
По итогам заседания президентом были поставлены конкретные задачи, даны поручения государственным органам.
 

Сирены сработают по всему Казахстану 1 марта

26.02.2022, 13:19 40906
Сирены сработают по всему Казахстану 1 марта
Фото: пресс-служба МЧС РК
НУР-СУЛТАН. 26 ФЕВРАЛЯ - В стране пройдет республиканская проверка системы оповещения гражданской защиты, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках Всемирного дня гражданской обороны 1 марта с 9.00 по 12.00 запланировано проведение республиканской проверки системы оповещения гражданской защиты, сообщает пресс-служба МЧС РК.
 
В ходе проверки системы оповещения предполагается кратковременное включение электросирен и сиренно-речевых устройств (громкоговорителей), а также осуществление перехвата эфира телевизионных и радиоканалов, размещения информации на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях.
 

Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации", напомнили в ведомстве.

 
Наряду с этим будет проверена исправность локальных систем оповещения на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях.
 

В Акмолинской области продолжается строительство домов для очередников

26.02.2022, 12:52 42071
В Акмолинской области продолжается строительство домов для очередников
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 26 ФЕВРАЛЯ - В областном центре ведется строительство 11 домов для очередников МИО в рамках программы "Нурлы жер", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы сейчас ведем строительство 11 домов, в этом году планируем порядка 8 домов сдать в эксплуатацию. Хотел бы сразу добавить, что финансирование арендного жилья для очередников МИО больше не предусмотрено. Все финансирование идет только на кредитное жилье, то есть все люди, которые хотят участвовать в этих программах, первое - должны быть очередниками, второе - иметь накопления в "Отбасы" банке", - рассказал аким Кокшетау Бауржан Гайса.

 
Продолжается строительство социальных объектов в областном центре. Возводятся детские сады для детей с нарушением речи, запланирована постройка здания департамента полиции, школ на 1500 и 1200 мест, крытой ледовой арены для хоккея с шайбой для академии хоккея "Арлан" и др., сообщает УВП региона.
 

Не остаются без внимания и вопросы жителей поселка Станционный. На сегодняшний день запланирована реализация проектов по строительству дома культуры и мечети", - добавил спикер.

 
К слову, в Кокшетау запланировано строительство 256 многоквартирных жилых домов, 21 объекта образования, 2 торговых центров, а также парковых зон.
 

Более 500 казахстанцев обратились в МИД с просьбой оказать содействие в эвакуации из Украины

26.02.2022, 10:01 50036
Более 500 казахстанцев обратились в МИД с просьбой оказать содействие в эвакуации из Украины
НУР-СУЛТАН. 26 ФЕВРАЛЯ - Для обращения граждан РК, находящихся в Украине, открыта горячая линия в посольстве Казахстана в Киеве, а также в МИД РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В работе задействованы почетные консулы РК в Днепре, Львове, Одессе и Харькове. К этой комплексной работе подключились также казахстанские загранучреждения в Польше, Молдове и Беларуси, сообщает пресс-служба МИД РК.
 
Руководством страны принято решение организовать репатриационные рейсы для наших граждан на безвозмездной основе. 
 
На сегодня поступило 528 обращений с просьбой оказать содействие в эвакуации. Граждане РК находятся в основном в Киеве и Киевской области - 264 человека, Одесской области - 30, Харьковской - 18, Львовской - 17, Днепропетровской - 13, Полтавской - 7, Черкасской - 4, Луганской - 2, Ивано-Франковской - 2, Житомирской - 2 и в других регионах.
 
В настоящее время в сопровождении казахстанских дипломатов из Киева и Львова к польской границе выдвинулся автотранспорт с казахстанцами. 
 
Посольством РК в Варшаве совместно с местными властями будет обеспечен "зеленый коридор" для граждан Казахстана для переезда от границы до аэропорта города Катовице (Польша). Пассажиры репатриационного рейса беспрепятственно (без виз) пересекут украинско-польскую границу, а также будут освобождены от обязательного карантина, сдачи ПЦР-тестов и предъявления паспортов вакцинации.
 
Первый репатриационный рейс будет осуществлен утром 26 февраля. Самолет вылетит из аэропорта города Катовице и после технической посадки в Атырау должен будет прибыть в Алматы.
 

В дальнейшем будут организованы и другие репатриационные рейсы. В этой связи просим казахстанцев, находящихся в разных городах Украины, связаться с посольством РК в Киеве и сообщить о своем местонахождении. При возможности рекомендуем самостоятельно выдвинуться во Львов или Киев для дальнейшей организованной отправки к польской границе", - сообщили в МИД. 

 
В ведомстве подчеркнули, что в связи со сложной дорожно-транспортной ситуацией и продолжающимися военными действиями в Украине это может быть затруднительным. 
 

В таких случаях просим оставаться в местах пребывания и держать постоянную связь с посольством и почетными консульствами РК. Как только ситуация прояснится, нашим гражданам будет оказана вся необходимая помощь", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

 
Ранее сообщалось, что посольство Казахстана в Украине занимается проработкой дополнительных маршрутов и рейсов для эвакуации казахстанских граждан.
 

ТОО "Кокшетау Энерго" оштрафовано почти на 2,5 млн тенге

25.02.2022, 20:01 71231
КОКШЕТАУ. 25 ФЕВРАЛЯ - По результатам проведенной внеплановой проверки департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Акмолинской области установлено нарушение в деятельности ТОО "Кокшетау Энерго", передает KAZAKHSTAN TODAY 
 
Установлено нарушение в части соблюдения требования о предоставлении равных условий доступа потребителям регулируемых услуг, сообщает пресс-служба КРЕМ МНЭ РК.
 
За нарушение статьи 26 закона РК "О естественных монополиях" ТОО "Кокшетау Энерго" привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" с наложением штрафа, который оплачен субъектом в сокращенном порядке в размере 2 450 400 тенге.
 
Ранее АО "Атырауская теплоэлектроцентраль" было оштрафовано на 3,2 миллиона тенге.
 

Как готовятся к паводку в Акмолинской области

25.02.2022, 19:30 51421
КОКШЕТАУ. 25 ФЕВРАЛЯ - В Акмолинской области усиленно готовятся к приходу весеннего половодья, передает KAZAKHSTAN TODAY 
 
Чтобы стихия не настигла населенные пункты, местные власти совместно со спасателями делают все возможное, начиная от уборки снега и заканчивая строительством дамб, сообщает управление внутренней политики региона.
 
С целью предотвращения паводка с лета 2021 года в области проводились мероприятия по инженерной защите населенных пунктов от паводковых угроз в 14 районах и в Кокшетау. Это такие мероприятия, как обустройство, расширение и углубление водоотводных каналов, очистка русел рек, очистка более 27 километров водоотводного канала, укрепление и наращивание имеющихся обвалований и ремонт более 10 километров дамб, возведение обвалования, обустройство 20 единиц водопропускных сооружений.
 
Активно ведется вывоз снега из населенных пунктов. Уже вывезено 313 тысяч кубометров снега. 
 
По словам заместителя руководителя департамента по чрезвычайном ситуации Каната Доспаева, в зависимости от погоды сохраняется уровень угрозы подтопления в некоторых населенных пунктах.
 

Исполнение мероприятий дорожной карты и других планов позволили снять полностью угрозу подтопления 20 населенных пунктов и минимизировать в 80 из имеющихся населенных пунктов, которые подвержены воздействию паводковых проявлений", - рассказал Канат Доспаев. 

 
Для оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки подготовлена группировка сил и средств подведомственных подразделений в количестве 2598 человек, 1067 единиц техники, 248 мотопомб, 12 мотолодок и 35 плавсредств.
 

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