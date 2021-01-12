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Предварительные итоги выборов в мажилис озвучили в ЦИК РК

11.01.2021 18442
Предварительные итоги выборов в мажилис озвучили в ЦИК РК
Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - Центральная избирательная комиссия Казахстана озвучила предварительные итоги выборов депутатов мажилиса и маслихатов, передает Today.
 
Как сообщила на брифинге секретарь ЦИК Сабила Мустафина, по предварительным итогам, Народная партия Казахстана набрала 9,10% голосов, партия Nur Otan - 71,09%, Народно-демократическая партия "Ауыл" - 5,29%, Демократическая партия Казахстана "Ак жол" - 10,95%, партия "Адал" - 3,57%.
 
Таким образом, в мажилис Казахстана проходят Народная партия Казахстана, Nur Otan и "Ак жол" - они преодолели необходимый барьер в 7% голосов. 

Окончательные итоги выборов депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, Центральная избирательная комиссия установит на своем заседании на основании оригиналов протоколов территориальных избирательных комиссий", - отметили в пресс-службе ЦИК РК.


Регионы
НПК
Nur Otan
Ауыл
Ак жол
ADAL
Акмолинская область
10,94 %
76,49 %
2,07 %
9,20 %
1,30 %
Актюбинская область
16,64 %
64,84 %
1,82 %
12,60 %
4,10 %
Алматинская область
4,67 %
72,41 %
6,09 %
11,62 %
5,21 %
Атырауская область
14,72 %
64,28 %
5,04 %
11,58 %
4,38 %
Восточно-Казахстанская область
11,56 %
71,04 %
3,75 %
10,09 %
3,56 %
Жамбылская область
6,52 %
79,54 %
2,89 %
8,03 %
3,03 %
Западно-Казахстанская область
15,04 %
62,57 %
6,95 %
14,37 %
1,07 %
Карагандинская область
10,61 %
76,13 %
1,92 %
9,80 %
1,53 %
Костанайская область
5,92 %
78,47 %
4,35 %
9,78 %
1,48 %
Кызылординская область
3,84 %
74,46 %
8,70 %
9,40 %
3,60 %
Мангистауская область
11,67 %
58,72 %
8,51 %
14,30 %
6,80 %
Павлодарская область
11,63 %
72,22 %
2,63 %
12,08 %
1,44 %
Северо-Казахстанская область
12,51 %
73,31 %
2,73 %
10,14 %
1,31 %
Туркестанская область
3,75 %
74,43 %
6,57 %
10,21 %
5,04 %
город Нўр-Сўлтан
13,21 %
59,23 %
7,41 %
15,24 %
4,91 %
город Алматы
13,49 %
55,54 %
9,90 %
15,21 %
5,86 %
город Шымкент
6,44 %
67,50 %
12,94 %
8,28 %
4,84 %
 

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