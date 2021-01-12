Предварительные итоги выборов в мажилис озвучили в ЦИК РК

Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - Центральная избирательная комиссия Казахстана озвучила предварительные итоги выборов депутатов мажилиса и маслихатов, передает Today.

Как сообщила на брифинге секретарь ЦИК Сабила Мустафина, по предварительным итогам, Народная партия Казахстана набрала 9,10% голосов, партия Nur Otan - 71,09%, Народно-демократическая партия "Ауыл" - 5,29%, Демократическая партия Казахстана "Ак жол" - 10,95%, партия "Адал" - 3,57%.

Таким образом, в мажилис Казахстана проходят Народная партия Казахстана, Nur Otan и "Ак жол" - они преодолели необходимый барьер в 7% голосов.





Окончательные итоги выборов депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, Центральная избирательная комиссия установит на своем заседании на основании оригиналов протоколов территориальных избирательных комиссий", - отметили в пресс-службе ЦИК РК.





Регионы НПК Nur Otan Ауыл Ак жол ADAL Акмолинская область 10,94 % 76,49 % 2,07 % 9,20 % 1,30 % Актюбинская область 16,64 % 64,84 % 1,82 % 12,60 % 4,10 % Алматинская область 4,67 % 72,41 % 6,09 % 11,62 % 5,21 % Атырауская область 14,72 % 64,28 % 5,04 % 11,58 % 4,38 % Восточно-Казахстанская область 11,56 % 71,04 % 3,75 % 10,09 % 3,56 % Жамбылская область 6,52 % 79,54 % 2,89 % 8,03 % 3,03 % Западно-Казахстанская область 15,04 % 62,57 % 6,95 % 14,37 % 1,07 % Карагандинская область 10,61 % 76,13 % 1,92 % 9,80 % 1,53 % Костанайская область 5,92 % 78,47 % 4,35 % 9,78 % 1,48 % Кызылординская область 3,84 % 74,46 % 8,70 % 9,40 % 3,60 % Мангистауская область 11,67 % 58,72 % 8,51 % 14,30 % 6,80 % Павлодарская область 11,63 % 72,22 % 2,63 % 12,08 % 1,44 % Северо-Казахстанская область 12,51 % 73,31 % 2,73 % 10,14 % 1,31 % Туркестанская область 3,75 % 74,43 % 6,57 % 10,21 % 5,04 % город Нўр-Сўлтан 13,21 % 59,23 % 7,41 % 15,24 % 4,91 % город Алматы 13,49 % 55,54 % 9,90 % 15,21 % 5,86 % город Шымкент 6,44 % 67,50 % 12,94 % 8,28 % 4,84 %

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства