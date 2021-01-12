Предварительные итоги выборов в мажилис озвучили в ЦИК РК

Как сообщила на брифинге секретарь ЦИК Сабила Мустафина, по предварительным итогам, Народная партия Казахстана набрала 9,10% голосов, партия Nur Otan - 71,09%, Народно-демократическая партия "Ауыл" - 5,29%, Демократическая партия Казахстана "Ак жол" - 10,95%, партия "Адал" - 3,57%.
Таким образом, в мажилис Казахстана проходят Народная партия Казахстана, Nur Otan и "Ак жол" - они преодолели необходимый барьер в 7% голосов.
Окончательные итоги выборов депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, Центральная избирательная комиссия установит на своем заседании на основании оригиналов протоколов территориальных избирательных комиссий", - отметили в пресс-службе ЦИК РК.
|
Регионы
|
НПК
|
Nur Otan
|
Ауыл
|
Ак жол
|
ADAL
|
Акмолинская область
|
10,94 %
|
76,49 %
|
2,07 %
|
9,20 %
|
1,30 %
|
Актюбинская область
|
16,64 %
|
64,84 %
|
1,82 %
|
12,60 %
|
4,10 %
|
Алматинская область
|
4,67 %
|
72,41 %
|
6,09 %
|
11,62 %
|
5,21 %
|
Атырауская область
|
14,72 %
|
64,28 %
|
5,04 %
|
11,58 %
|
4,38 %
|
Восточно-Казахстанская область
|
11,56 %
|
71,04 %
|
3,75 %
|
10,09 %
|
3,56 %
|
Жамбылская область
|
6,52 %
|
79,54 %
|
2,89 %
|
8,03 %
|
3,03 %
|
Западно-Казахстанская область
|
15,04 %
|
62,57 %
|
6,95 %
|
14,37 %
|
1,07 %
|
Карагандинская область
|
10,61 %
|
76,13 %
|
1,92 %
|
9,80 %
|
1,53 %
|
Костанайская область
|
5,92 %
|
78,47 %
|
4,35 %
|
9,78 %
|
1,48 %
|
Кызылординская область
|
3,84 %
|
74,46 %
|
8,70 %
|
9,40 %
|
3,60 %
|
Мангистауская область
|
11,67 %
|
58,72 %
|
8,51 %
|
14,30 %
|
6,80 %
|
Павлодарская область
|
11,63 %
|
72,22 %
|
2,63 %
|
12,08 %
|
1,44 %
|
Северо-Казахстанская область
|
12,51 %
|
73,31 %
|
2,73 %
|
10,14 %
|
1,31 %
|
3,75 %
|
74,43 %
|
6,57 %
|
10,21 %
|
5,04 %
|
город Нўр-Сўлтан
|
13,21 %
|
59,23 %
|
7,41 %
|
15,24 %
|
4,91 %
|
город Алматы
|
13,49 %
|
55,54 %
|
9,90 %
|
15,21 %
|
5,86 %
|
город Шымкент
|
6,44 %
|
67,50 %
|
12,94 %
|
8,28 %
|
4,84 %
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