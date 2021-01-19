Премьер-министр представил новых министров нацэкономики, труда и соцзащиты

Нур-Султан. 18 января. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин представил коллективам министерств национальной экономики, а также труда и социальной защиты населения новых министров - Асета Иргалиева и Серика Шапкенова, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, глава правительства поблагодарил за проделанную работу прежних министров национальной экономики Руслана Даленова, а также труда и социальной защиты населения Биржана Нурымбетова.

Представляя нового министра национальной экономики, Аскар Мамин отметил профессионализм и компетентность Асета Иргалиева. В разные годы он работал главным региональным аналитиком в Европейском банке реконструкции и развития, советником премьер-министра РК, вице-министром национальной экономики, заместителем руководителя канцелярии премьер-министра. До настоящего времени занимал пост первого вице-министра национальной экономики.

Представляя нового министра труда и социальной защиты населения, Аскар Мамин отметил большой опыт работы Серика Шапкенова в качестве первого заместителя акима Западно-Казахстанской и Атырауской областей. До настоящего времени Шапкенов занимал пост вице-министра труда и социальной защиты населения.

Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил важные задачи по реализации новой политики социально-экономического развития страны. Они включают проведение структурных реформ, направленных на повышение качества экономического развития, самодостаточность экономики, совершенствование налоговой политики, привлечение инвестиций и развитие экспорта", - сказал Мамин.

Премьер-министр также подчеркнул, что будут реализованы важные задачи по модернизации социальной сферы.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О составе правительства Республики Казахстан". большинство прежних руководителей ведомств сохранили свои кресла.

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